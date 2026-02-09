Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Currentzis Teodor Курентзис Теодор


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Борис Азаренко: образование, карьера и бизнес 1
05.07.2024 Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей 1
03.07.2024 «МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля 1
15.03.2010 YouTube проведет интернет-конкурс композиторов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Currentzis Teodor и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 2
Google LLC 12341 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 542 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 118 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 1
МТС Big Data 314 1
Google YouTube - Видеохостинг 2919 1
Кайгородова Оксана 86 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
Полонский Виталий 1 1
Смертина Любовь 5 1
Волосовцева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1925 1
Индия - Bharat 5732 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Таджикистан - Республика 919 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 1
Казахстан - Республика 5846 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 686 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Дягилевский фестиваль 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще