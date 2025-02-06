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Mozart Wolfgang Amadeus Моцарт Вольфганг Амадей



06.02.2025 МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области 1
05.07.2024 Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей 1
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM 1
27.05.2020 Взбесившиеся алгоритмы YouTube начали блокировать исполнителей классической музыки 1
02.06.2011 Найдено упражнение, которое действительно повышает интеллект 1
15.09.2010 Собрано более $68 000 пожертвований на создание записей классической музыки без авторско-правовых ограничений 1
14.12.2006 Полное собрание сочинений Моцарта размещено в интернете 1
07.09.2006 "Метрополитен Опера" поправит бюджет за счет интернета 1
18.05.2006 Моцарт получил собственную радиостанцию 1
14.04.2003 Музыкальный плагиат под угрозой 1
14.04.2003 Музыкальному плагиату пришел конец? 1
14.04.2003 Музыкальному плагиату пришел конец? 1
10.09.2001 Фишер устраивает шахматные соревнования в интернете? 1
17.07.2001 Дэвид Боуи запускает интернет-радио для детей 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Mozart Wolfgang Amadeus и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 2
X Corp - Twitter 2847 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Sony 6548 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
8246 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
OpenAI 227 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Violin Systems - Violin Memory 30 1
Mubert 3 1
Naxos of America 1 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
CineMedia 1 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3868 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 983 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10543 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1962 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12554 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6975 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2224 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
Оповещение и уведомление - Notification 4637 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5039 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 73 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3025 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1618 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 9 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 868 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 648 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7611 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple iPhone 6 4861 1
OpenAI ChatGPT 351 1
МТС Big Data 270 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 5
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 3
Davis Miles - Дэвис Майлз 3 3
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 2
Spence Adrian - Спенс Адриан 1 1
Sheppard Michael - Шеппард Майк 1 1
Hammons Duncan - Хаммонс Дункан 1 1
Tomczak Sebastian - Томчак Себастьян 1 1
Спасский Борис 2 1
Онегин Евгений 8 1
Bowie David - Боуи Дэвид 11 1
Кайгородова Оксана 55 1
Levine James - Левайн Джеймс 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 4
Нидерланды - Амстердам 608 3
Нидерланды 3524 3
Россия - РФ - Российская федерация 144835 3
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Европа 21786 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Япония 13295 1
Канада 4888 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Югославия 73 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Испания - Королевство 3712 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
США - Нью-Йорк 3099 1
Александрия 44 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1671 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1482 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Индия - Bharat 5456 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1230 1
Казахстан - Республика 5543 1
Таджикистан - Республика 861 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 821 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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