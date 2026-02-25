Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

LSTM Long short-term memory Долгая краткосрочная память


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.02.2026 Ученые НГУ разработали новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи 1
28.11.2025 Ученые разработали алгоритм прогнозирования динамики криптовалютных котировок 1
29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 1
10.10.2025 ИИ помогает выявлять мнение пациентов о качестве медицинских услуг 1
15.08.2025 Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80% 1
12.08.2025 Нейросеть научили предсказывать кризисы на фондовом рынке России 1
23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности 1
27.12.2024 Новая методика LSTM для выявления дефектов в тягодутьевых установках улучшает производственную безопасность 1
22.11.2024 Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении 1
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО 1
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM 2
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
31.10.2016 В «историческом прорыве Microsoft» использовалась методика российских разработчиков 1
11.03.2016 Google создал систему распознавания речи без подключения к интернету 1
16.11.2006 Проведен уникальный эксперимент в области нейробиологии 1
16.11.2006 Проведен уникальный эксперимент в области нейробиологии 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

LSTM и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10446 2
Google LLC 12358 2
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Системы документооборота 512 1
Yandex - Яндекс 8647 1
Microsoft Corporation 25352 1
Apple Inc 12778 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9568 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Directum - Директум 1187 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
Naumen - Наумен 692 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 149 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ICL ГК 449 1
OpenAI 415 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Mankiewicz 7 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
ЦРТ Инновации 71 1
Mubert 3 1
Nvidia Corp 3791 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 2
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Почта России ПАО 2270 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 276 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3580 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3783 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 509 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1006 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 923 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 83 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5917 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5687 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 2
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 92 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1146 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4257 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4538 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1975 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 1
Data monetization - Монетизация данных 1847 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2450 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 962 1
Электронный документ - Electronic document 1534 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1206 1
Google Android устройства-девайсы 814 1
LG Nexus - серия смартфонов 30 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 67 1
OpenAI - ChatGPT 595 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 1
Linux OS 11056 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 696 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 863 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 36 1
ЭОС Дело СЭД 219 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 25 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 1
Google Now 77 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 20 1
Инфосистемы-КС 3 1
Mehta Mayank - Мета Майанк 2 2
Куркин Алексей 2 2
Файзулин Максим 2 2
Теплова Тамара 2 2
Затворницкий Александр 1 1
Фатхулин Тимур 7 1
Ечкина Евгения 1 1
Давуди Шадфар 2 1
Калабихина Ирина 1 1
Попов Сергей 152 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Пермяков Артем 18 1
Валиуллин Адель 17 1
Аршавский Анджей 31 1
Бикташев Ильдар 10 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Ходаков Сергей 42 1
Перегудов Алексей 8 1
Романов Дмитрий 67 1
Черноус Дмитрий 2 1
Леохин Юрий 7 1
Семенов Анатолий 35 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 631 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Грузия 1293 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 3
Английский язык 6902 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Сон - Somnus 457 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 435 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
Национальный проект - Наука и университеты 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 4
ScienceDaily 400 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Markets&Markets Research 113 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 982 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1119 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 219 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 156 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 171 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще