Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Валиуллин Адель



20.01.2025 Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 1
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Валиуллин Адель и организации, системы, технологии, персоны:

Центр2М - Center2М 66 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 2
Ростелеком 9699 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Directum - Директум 1089 1
Naumen - Наумен 625 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Mankiewicz 7 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Selectel - Селектел 385 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Открытые технологии 701 1
Schneider Electric 575 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
ICL ГК 381 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Biocad - Биокад 78 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Цифра ГК 2426 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
LabelMe 1 1
ТехЛАБ 26 1
Прогноз 1650 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Системы документооборота 498 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Русагро Группа Компаний 277 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Почта России ПАО 2112 1
Газпром нефть 618 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
КонсультантПлюс 134 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Группа Самолет 72 1
Транснефть 299 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Умные платформы 1682 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 2
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 51 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 27 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Центр2М CenterVision 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Stafory - робот Вера 330 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Сбер - СберМедИИ - AI Resp 4 1
Selectel Vscale 6 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Сирота Юрий 67 6
Милек Татьяна 9 6
Зингерман Борис 38 5
Петров Михаил 138 4
Шингарев Павел 16 4
Андрианов Павел 84 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Полунина Полина 5 4
Абакумов Евгений 205 3
Щербинин Сергей 13 2
Ашманов Станислав 17 2
Аршавский Анджей 31 2
Евсин Александр 12 2
Погребняк Светлана 3 2
Колыбин Леонид 5 2
Миролюбов Максим 2 2
Ежов Василий 42 2
Алешкин Сергей 65 2
Лагода Георгий 59 1
Горпинченко Роман 13 1
Воронова Татьяна 2 1
Попов Сергей 135 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Соколовский Александр 40 1
Пермяков Артем 17 1
Касаткин Алексей 10 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Бикташев Ильдар 10 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Головин Дмитрий 33 1
Столяр Валерий 9 1
Романов Дмитрий 66 1
Черноус Дмитрий 1 1
Седелев Олег 3 1
Адаева Вера 1 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
Европа Восточная 3075 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Экономический эффект 1067 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 8
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще