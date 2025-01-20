Валиуллин Адель
Валиуллин Адель и организации, системы, технологии, персоны:
|Сирота Юрий 67 6
|Милек Татьяна 9 6
|Зингерман Борис 38 5
|Петров Михаил 138 4
|Шингарев Павел 16 4
|Андрианов Павел 84 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Полунина Полина 5 4
|Абакумов Евгений 205 3
|Щербинин Сергей 13 2
|Ашманов Станислав 17 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Евсин Александр 12 2
|Погребняк Светлана 3 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Ежов Василий 42 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Лагода Георгий 59 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Попов Сергей 135 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Соколовский Александр 40 1
|Пермяков Артем 17 1
|Касаткин Алексей 10 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Голицын Лев 9 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Столяр Валерий 9 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Седелев Олег 3 1
|Адаева Вера 1 1
|Гайдаров Игорь 2 1
|Канушкина Алена 2 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Мельников Алмаз 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|Gartner - Гартнер 3556 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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