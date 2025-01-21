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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Крестьянова Татьяна



21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября 1
13.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
20.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля 1
30.10.2018 IBM проведет бесплатный мастер-класс на CNews FORUM 2018 1
01.10.2018 CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Крестьянова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 2
Selectel - Селектел 385 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Huawei 3934 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Veeam Software 318 1
Commvault 172 1
Accenture plc 682 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Oracle Corporation 6688 1
Крок - Croc 1777 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Panduit 43 1
Центр2М - Center2М 66 1
IBM Lab Services 4 1
Oracle Solution Engineering 6 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
ММК Информсервис 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Альфа-Капитал УК 102 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 2
Группа Самолет 72 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 1
Альфа-Банк 1770 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Русагро Группа Компаний 277 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Barclays 120 1
Ornua 2 1
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Федеральное казначейство России 1772 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 317 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Fortinet SD-Branch 11 1
IBM Power AI 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Путятинский Сергей 86 3
Батай Илья 55 3
Глазков Александр 137 2
Ананьева Татьяна 10 2
Пегасов Сергей 55 2
Карпов Иван 78 2
Бычков Александр 40 2
Гузовский Денис 68 2
Роменская Наталья 5 2
Забродова Екатерина 3 2
Федоров Дмитрий 23 2
Кабаков Ярослав 59 2
Шарапова Александра 3 2
Шашмурина Ксения 5 2
Садеков Марат 3 2
Полукеев Владислав 3 2
Сенаторов Виталий 7 1
Ананьев Денис 6 1
Белоусов Максим 108 1
Кузнецов Сергей 154 1
Касаткин Алексей 10 1
Канафин Байжан 4 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Евсин Александр 12 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Павлов Роман 6 1
Нагаев Олег 30 1
Джамалов Евгений 17 1
Лукьянов Михаил 7 1
Козлов Андрей 28 1
Плахов Дмитрий 10 1
Григорьева Мария 25 1
Никифоров Алексей 16 1
Захаров Дмитрий 46 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Казаков Антон 3 1
Шуваев Ярослав 10 1
Лаконцев Дмитрий 18 1
Студнев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Казахстан - Республика 5527 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Европа Восточная 3075 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Ирландия - Республика 1010 1
Израиль 2730 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
MACS - Школа новой экономики 7 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Fortinet Security Day 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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