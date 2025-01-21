Крестьянова Татьяна
Крестьянова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
|Fortinet SD-Branch 11 1
|IBM Power AI 8 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
|Путятинский Сергей 86 3
|Батай Илья 55 3
|Глазков Александр 137 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Карпов Иван 78 2
|Бычков Александр 40 2
|Гузовский Денис 68 2
|Роменская Наталья 5 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Федоров Дмитрий 23 2
|Кабаков Ярослав 59 2
|Шарапова Александра 3 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Садеков Марат 3 2
|Полукеев Владислав 3 2
|Сенаторов Виталий 7 1
|Ананьев Денис 6 1
|Белоусов Максим 108 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Касаткин Алексей 10 1
|Канафин Байжан 4 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Евсин Александр 12 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Павлов Роман 6 1
|Нагаев Олег 30 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Лукьянов Михаил 7 1
|Козлов Андрей 28 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Григорьева Мария 25 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Казаков Антон 3 1
|Шуваев Ярослав 10 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
|Студнев Алексей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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