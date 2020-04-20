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ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

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26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «HR-технологии в новых условиях».

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «HR-технологии в новых условиях».

Приглашаем вашу компанию к участию.

Выстроенные годами технологии работы с персоналом нуждаются в практически мгновенной перестройке. Сотрудники, ранее находившиеся на расстоянии вытянутой руки, переходят на удаленную работу. Некоторые компании вынуждены сокращать персонал, отправлять людей в отпуск, оплачивать им больничный.

Новая задача – выдача специальных справок тем, кто по долгу службы вынужден работать в офисе. Отдельная проблема – поддержание «боевого» духа в компании. Сотрудники нуждаются в дополнительной мотивации. Кроме того, работу удаленщиков необходимо контролировать, и делать это не просто эффективно, но и максимально деликатно.

Для некоторых компаний чрезвычайная ситуация может стать возможностью для привлечения в компанию новых высококвалифицированных специалистов. В таком случае возникает вопрос, как проводить собеседования и организовать работу новых сотрудников в сложившейся ситуации.

Спикеры:

Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ и MACS;
Ксения Шашмурина, менеджер по развитию талантов, Coca-Cola HBC Россия;
Александра Шарапова, T&D директор, «Росинтер Ресторантс».

Темы:

  • Какие проблемы возникают у HR-службы?
  • Насколько эффективно они решаются?
  • Какие технологии наиболее востребованы в новых условиях?
  • Как модернизировать уже имеющиеся решения?
  • Какие решения можно оперативно развернуть для того, чтобы организовать работу HR-службы?
  • Можно ли использовать облачные сервисы?
  • Существуют ли примеры уже реализованных кейсов?
  • Как сегодняшняя чрезвычайная ситуация повлияет на технологии работы с персоналом в дальнейшем?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

С уважением, Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences. Тел. +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, e-mail: tkrestyanova@cnews.ru.

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