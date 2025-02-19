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Веревкин Виктор
|19.02.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
|21.01.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
Веревкин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
|РЖД - Российские железные дороги 1920 2
|Темнов Дмитрий 5 2
|Павлов Алексей 20 2
|Тимофеев Максим 4 2
|Ильин Николай 23 2
|Аристов Виктор 3 2
|Заверячев Александр 3 2
|Чепкасов Николай 2 2
|Горлач Юрий 2 2
|Баженов Владимир 2 2
|Николов Сергей 2 2
|Кудряшов Вячеслав 2 2
|Крестьянова Татьяна 16 2
|Крицкий Алексей 1 1
|Григорьев Петр 4 1
|Антипина Елена 5 1
|Манин Александр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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