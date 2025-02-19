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Веревкин Виктор


19.02.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Веревкин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
РЖД - Российские железные дороги 1920 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2770 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 793 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3210 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 2
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Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170872.
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