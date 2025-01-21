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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аристов Виктор



21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аристов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1365 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Apple iPad 3860 1
Орлик Сергей 83 1
Ботсвана - Республика 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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