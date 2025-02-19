Крицкий Алексей
|19.02.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
Крицкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1913 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
|Манин Александр 3 1
|Тимофеев Максим 4 1
|Ильин Николай 22 1
|Темнов Дмитрий 5 1
|Аристов Виктор 3 1
|Заверячев Александр 3 1
|Антипина Елена 4 1
|Григорьев Петр 3 1
|Чепкасов Николай 2 1
|Горлач Юрий 2 1
|Баженов Владимир 2 1
|Николов Сергей 2 1
|Кудряшов Вячеслав 2 1
|Крестьянова Татьяна 16 1
|Павлов Алексей 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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