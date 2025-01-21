Кудряшов Вячеслав
|21.01.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
Кудряшов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
|РЖД - Российские железные дороги 1910 1
|Николов Сергей 1 1
|Баженов Владимир 1 1
|Горлач Юрий 1 1
|Чепкасов Николай 1 1
|Заверячев Александр 2 1
|Аристов Виктор 2 1
|Темнов Дмитрий 4 1
|Ильин Николай 21 1
|Тимофеев Максим 3 1
|Павлов Алексей 19 1
|Крестьянова Татьяна 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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