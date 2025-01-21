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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимофеев Максим



21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тимофеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8807 1
Cisco Systems 5114 1
Yandex - Яндекс 7343 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Logitech 421 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Белтелеком - Beltelecom 94 1
LifeSize 51 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - Фонда содействия сохранению озера Байкал 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9983 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 325 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3717 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Аксессуары 3881 1
Google Chrome - браузер 1561 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 303 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Microsoft Office 365 941 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Yandex DataSphere 25 1
Avaya Scopia 23 1
МегаФон ВКС 2 1
Adobe Connect 23 1
LifeSize Cloud 4 1
Microsoft Windows 15659 1
Apple iPhone 6 4862 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 1
LifeSize Room 7 1
Logitech ConferenceCam PTZ 5 1
Соловьев Владимир 106 1
Лебедев Георгий 54 1
Симонов Алексей 3 1
Карпенко Владимир 26 1
Башкеев Алексей 17 1
Школьников Николай 26 1
Лосев Сергей 46 1
Голубев Павел 5 1
Цветкова Анастасия 1 1
Герман Андрей 24 1
Баринов Александр 44 1
Чайка Павел 7 1
Марков Михаил 6 1
Горошилов Виктор 4 1
Швечков Виталий 3 1
Карпук Никита 2 1
Паршинцев Александр 3 1
Тарасевич Сергей 1 1
Куделин Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - СФО - Иркутская область 1088 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Wainhouse Research 40 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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