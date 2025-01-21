Тимофеев Максим
|21.01.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
|22.06.2021
|Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
|06.06.2014
|Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
Тимофеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Владимир 106 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Симонов Алексей 3 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Школьников Николай 26 1
|Лосев Сергей 46 1
|Голубев Павел 5 1
|Цветкова Анастасия 1 1
|Герман Андрей 24 1
|Баринов Александр 44 1
|Чайка Павел 7 1
|Марков Михаил 6 1
|Горошилов Виктор 4 1
|Швечков Виталий 3 1
|Карпук Никита 2 1
|Паршинцев Александр 3 1
|Тарасевич Сергей 1 1
|Куделин Павел 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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