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Федеральный закон 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан



29.11.2022 МВД предупреждает: В стране заканчиваются принтеры для печати российских паспортов 1
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 1
03.11.2022 У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват 1
28.09.2022 Свыше 100 сотрудников МВД наказали или уволили за использование на работе личной почты и мессенджеров 1
02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 1
30.11.2021 Wildberries наращивает логистическую инфраструктуру для развития торговли между Россией и Казахстаном 1
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров 1
25.10.2021 Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
29.10.2020 «Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в третьем квартале 2020 года выросло в полтора раза 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 1
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 2
13.11.2019 ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян 1
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 1
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян 1
14.06.2019 7 приложений для ведения бюджета: выбор ZOOM 1
11.06.2019 Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac 1
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
21.09.2018 Project Support обеспечила мультимедийную готовность московских школ к новому учебному году 1
20.09.2018 Как московские школы подготовились к новому учебному году 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 1

Публикаций - 220, упоминаний - 223

Федеральный закон 323-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
Барс груп 517 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 3
Президент Российской Федерации 3492 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 3
Федеральное собрание Российской Федерации 285 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Администрация Президента РФ 976 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 59 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 77 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Единая Россия - Политическая партия 259 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 348 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
Открытые данные - Open data 433 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 922 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4449 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 1075 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 289 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 64 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 7 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 128 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 374 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 118 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 207 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 1
Турчак Андрей 20 2
Путин Владимир 2696 2
Паршин Максим 262 1
Беседа Сергей 2 1
Брычева Лариса 2 1
Дворкович Аркадий 210 1
Щеголев Игорь 689 1
Левин Леонид 123 1
Бойко Елена 183 1
Скворцова Вероника 67 1
Лебедев Георгий 50 1
Шульгин Александр 22 1
Клименко Герман 46 1
Кураш Антон 32 1
Шепилов Александр 12 1
Штыкова Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 4
Россия - СЗФО - Псковская область 546 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Федеральное законодательство 3133 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 230 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Цифровое право - Цифровые права 102 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 43 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 304 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 567 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 306 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
ИРИ - Институт развития интернета 110 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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