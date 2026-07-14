Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан

Когда появилась клятва Гиппократа?

Задолго до самого Гиппократа схожие принципы передавались внутри особых врачебных школ, своего рода «семейных орденов». Эти знания были закрыты для посторонних и передавались только членам семьи. Гиппократ, живший в V веке до н.э., лишь записал эти положения в период, когда Александрия уже стала культурным центром эллинистического мира.

Зачем в античности произносили эту клятву?

Появление клятвы стало своеобразным рубежом перехода от семейных медицинских школ, когда врачами могли стать только потомки древнегреческого врача Асклепия, так называемые асклепиады, к тому периоду, когда в семейные врачебные школы начнут принимать детей из не врачебных семей.

Какая традиция существует в России?

В дореволюционной России врачи не давали клятву Гиппократа в её оригинальном виде хотя бы потому, что в оригинальном тексте упоминаются языческие боги и присутствует запрет на негуманные способы лечения, такие как эфтаназия и аборт. Вместо этого использовалось «факультетское обещание». В советское время, начиная с 1971 года, появилась официальная «Присяга врача Советского Союза». Уже в постсоветской России, в 1994 году, была введена «Клятва российского врача», а затем, в 1999 году, её заменил федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где клятва формализована в статье 71 (ныне статья 70).

* Пресс-служба РНИМУ