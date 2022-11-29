Индексная книга CNews*
Федеральный закон 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан
Публикаций - 220, упоминаний - 223
Федеральный закон 323-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 5551 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
|Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
|Барс груп 517 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
|Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
|Единая Россия - Политическая партия 259 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
|Турчак Андрей 20 2
|Путин Владимир 2696 2
|Паршин Максим 262 1
|Беседа Сергей 2 1
|Брычева Лариса 2 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Левин Леонид 123 1
|Бойко Елена 183 1
|Скворцова Вероника 67 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Шульгин Александр 22 1
|Клименко Герман 46 1
|Кураш Антон 32 1
|Шепилов Александр 12 1
|Штыкова Елена 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 121478 4
|Россия - СЗФО - Псковская область 546 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.