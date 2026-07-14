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Федеральный закон 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан

Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан

Когда появилась клятва Гиппократа?
Задолго до самого Гиппократа схожие принципы передавались внутри особых врачебных школ, своего рода «семейных орденов». Эти знания были закрыты для посторонних и передавались только членам семьи. Гиппократ, живший в V веке до н.э., лишь записал эти положения в период, когда Александрия уже стала культурным центром эллинистического мира.

Зачем в античности произносили эту клятву?
Появление клятвы стало своеобразным рубежом перехода от семейных медицинских школ, когда врачами могли стать только потомки древнегреческого врача Асклепия, так называемые асклепиады, к тому периоду, когда в семейные врачебные школы начнут принимать детей из не врачебных семей.

Какая традиция существует в России?
В дореволюционной России врачи не давали клятву Гиппократа в её оригинальном виде хотя бы потому, что в оригинальном тексте упоминаются языческие боги и присутствует запрет на негуманные способы лечения, такие как эфтаназия и аборт. Вместо этого использовалось «факультетское обещание». В советское время, начиная с 1971 года, появилась официальная «Присяга врача Советского Союза». Уже в постсоветской России, в 1994 году, была введена «Клятва российского врача», а затем, в 1999 году, её заменил федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где клятва формализована в статье 71 (ныне статья 70).

* Пресс-служба РНИМУ

СОБЫТИЯ


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Публикаций - 23, упоминаний - 31

Федеральный закон 323-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 4
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 1
Телематические системы 60 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 1
Теле2Мед - Tele2Med 1 1
М-лайн 6 1
VBrick Systems 6 1
Рустелетех 1 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2940 1
БАРС Груп 579 1
Philips 2099 1
Logitech 437 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Технология здоровья 8 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
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Patentus - Патентус 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Верный - торговая сеть 326 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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