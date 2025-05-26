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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175171
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Госдума РФ Комитет Госдумы по охране здоровья


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
23.05.2016 В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7705 2
Samsung Electronics 10370 1
Apple Inc 12270 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Xiaomi 1816 1
Huawei 4017 1
Canalys 234 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 745 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2509 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 342 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4894 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3011 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 174 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1063 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1200 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1239 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1605 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 862 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6098 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Яндекс.Маркет 1014 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 53 1
Артемова Олия 5 1
Дворкович Аркадий 211 1
Лебедев Георгий 55 1
Бойцов Сергей 1 1
Фургал Сергей 1 1
Янина Марина 4 1
Карпов Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 910 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1296 1
Здравоохранение - Реабилитация 391 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
РИА Новости 944 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175171.
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