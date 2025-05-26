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|Xiaomi 1816 1
|Huawei 4017 1
|Canalys 234 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 745 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
|ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2509 1
|Артемова Олия 5 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Бойцов Сергей 1 1
|Фургал Сергей 1 1
|Янина Марина 4 1
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