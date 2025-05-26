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Перцель Михаил


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Перцель Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 1
Yandex - Яндекс 7826 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Альфа-Банк 1802 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 48 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3370 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
Леонов Сергей 3 1
Обабков Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 1
Паспорт - Паспортные данные 2607 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10243 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3590 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4536 1
РИА Новости 947 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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