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Перцель Михаил
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 1
Перцель Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 1
|Yandex - Яндекс 7826 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
|СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
|Леонов Сергей 3 1
|Обабков Илья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
|РИА Новости 947 1
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