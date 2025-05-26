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Обабков Илья


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 1
31.03.2022 «Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3» 1
18.01.2022 «Дистант», стартапы и цифровая среда: в Уральском федеральном университете запустили лабораторию кибербезопасности 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Обабков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная платформа - 50 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 2 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 81 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Huawei 4017 1
МФЦ Полюс 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1720 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1864 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1178 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2377 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 297 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6464 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1917 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3519 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2239 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1663 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8346 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7534 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4670 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5704 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 686 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Ельцин Борис. 93 2
Зарипов Андрей 8 1
Папуловская Наталья 1 1
Столяров Александр 18 1
Микшевич Владислав 3 1
Домуховский Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3009 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2747 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1721 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4062 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2475 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1296 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
Спортивное программирование 28 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5763 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Физика - Physics - область естествознания 2688 1
РИА Новости 944 1
The Observer 40 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 167 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 392 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 77 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
День молодёжи - 27 июня 936 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Honor Cup 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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