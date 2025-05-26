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Обабков Илья
УПОМИНАНИЯ
Обабков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|НКК - Национальная платформа - 50 1
|ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 2 1
|УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 81 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
|Huawei 4017 1
|НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 686 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
|Ельцин Борис. 93 2
|Зарипов Андрей 8 1
|Папуловская Наталья 1 1
|Столяров Александр 18 1
|Микшевич Владислав 3 1
|Домуховский Николай 4 1
|РИА Новости 944 1
|The Observer 40 1
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