Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве

Huawei и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Соответствующее соглашение подписали директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков и заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России Александр Столяров.

Сотрудничество с УрФУ продолжает цикл инициатив Huawei по решению кадровой проблемы ИТ-отрасли. В рамках ИКТ Академий Huawei, создающихся на базе университетов, компания делится со студентами старших курсов, аспирантами и преподавателями знаниями и международным опытом в области информационно-коммуникационных технологий. Специалисты Huawei обеспечивают подготовку преподавателей по технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений, а также ряду других актуальных направлений. После завершения курса всем участникам предоставляется возможность прохождения международной сертификации.

«Сотрудничество с ведущими техническими вузами России – важный шаг в процессе формирования ИТ-рынка и цифровизации экономики страны. Компания Huawei обладает глубокой технологической экспертизой и богатым международным опытом, и мы всегда готовы делиться нашими знаниями со студентами и преподавателями профильных образовательных учреждений, – комментирует Александр Столяров. – Мы очень надеемся, что сотрудничество в области обучения молодых и зрелых специалистов, проведение ярмарок вакансий, организация различных соревнований и стажировок в итоге станут дополнительным стимулом для развития сферы информационных технологий на Урале».

ИКТ Академия Huawei на базе УрФУ стала 13-м образовательным проектом Huawei на территории Уральского федерального округа и 3-м – в Екатеринбурге. Всего в России в настоящее время работает 78 ИКТ Академий Huawei, из них больше половины было открыто в 2020 году. Среди вузов, участвующих в программе – МГТУ им. H. Э. Баумана, МИСиС, МТУСИ, Университет ИТМО, Тюменский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет и ряд других крупнейших учебных заведений страны. Только за последний год обучение по программам Huawei прошли более 4000 человек.

Обучение студентов УрФУ в рамках ИКТ Академии Huawei началось в этом семестре. Быстрая реализация программы стала возможной, в том числе, благодаря высокому интересу к ней со стороны учащихся вуза и преподавателей. «Двое преподавателей УрФУ прошли обучение по курсу “Сетевое администрирование” и уже ведут занятия для 45 студентов. Еще двое их коллег успешно осваивают программу “Системы хранения данных” – к настоящему моменту они находятся на финишной стадии подготовки. Всего университет в сотрудничестве с Huawei будет реализовывать пять курсов, помимо уже названных это “5G”, “Беспроводные технологии”, “Информационная безопасность”. Все эти направления очень востребованы и нужны как студентам, так и работодателям», – комментирует руководитель ИКТ Академии Huawei в УрФУ Наталья Папуловская.

«ИКТ Академия Huawei помогает нам реализовывать два важных принципа. Демократичность – студенты сами могут выбрать, в какую лабораторию, в какой центр пойдут в рамках спецкурса. Конкуренция – курсы, реализованные с компаниями, всегда актуальные и полезные, потому что если они будут становиться менее интересными или менее перспективными, студенты просто не будут их выбирать», – поделился Илья Обабков.

В компании Huawei, в свою очередь, отмечают, что образовательная программа ИКТ Академии Huawei в УрФУ была сформирована с учетом наиболее актуальных потребностей ИКТ-рынка – как в Уральском регионе, так и за его пределами. «Профессиональные знания и навыки, которыми мы готовы делиться со студентами, востребованы в банковском секторе, финансовых институтах, государственных учреждениях. На таких специалистов всегда высокий спрос, особенно в Уральском регионе, который сейчас активно встает на рельсы цифровизации. Неслучайно именно Уральский федеральный округ стал одним из первых за пределами Москвы, где начали открываться ИКТ Академии Huawei», – говорит руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise в России Владислав Микшевич.

Помимо обучения студентов, Huawei также оказывает им содействие в трудоустройстве. С этой целью компания регулярно организует Ярмарки вакансий, на которые приглашаются представители крупнейших корпораций, партнеров и заказчиков Huawei. Например, на одном из последних мероприятий, состоявшемся в конце апреля в Красноярске, участники ИКТ Академии Huawei получили возможность пройти собеседования с представителями «МФЦ Полюс» и ОАО «РЖД». В будущем такую Ярмарку вакансий планируется провести и в УрФУ.

Кроме того, студенты УрФУ вместе с молодыми специалистами из других вузов смогут принять участие в Евразийских соревнованиях в сфере ИКТ – Huawei Cup, которые компания Huawei проводит ежегодно с 2015 года с целью развития профессиональных навыков студентов и молодых ИКТ-специалистов. В 2020 году Huawei Cup объединили свыше 20 000 студентов и молодых специалистов из более чем 1000 учебных заведений из разных уголков России и стран Евразии, которые боролись за победу в номинациях 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), Cloud (Технологии хранения и виртуализации), APP (Разработка мобильных приложений), IP (Технологии и протоколы IP сетей), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Code (Спортивное программирование), ICT Observer (ИКТ Обозреватель). Победители Huawei Cup 2020 в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code разделили призовой фонд в размере $60 000 и трое победителей номинации ICT Observer выиграли поездки в Китай. Помимо этого, участники соревнований смогли улучшить свои познания в сфере ИКТ благодаря вебинарам Онлайн-школы от экспертов Huawei, а также обзавелись полезными контактами, которые могут помочь при дальнейшем профессиональном развитии и трудоустройстве.