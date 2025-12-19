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СФУ Сибирский федеральный университет

СФУ - Сибирский федеральный университет

СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала»

«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет развивают образовательное партнерство в рамках проекта «Ака
24.10.2025 В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники

Дешевый способ выделения ценных металлов Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новые дешевые и экологичные способы выделения используемых в электронике ред
07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете

омогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз
20.05.2025 «Ростелеком» и СФУ объединили усилия для подготовки будущих инженеров

Красноярский филиал «Ростелекома» и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на практическую подготовку студентов
24.04.2025 СФУ внедряет отечественную платформу RITM³ для цифрового моделирования транспорта Красноярского края

Simetra передала СФУ российскую платформу RITM³. Теперь специалисты университета будут использовать её, чтобы улучшать транспорт в Красноярском крае. RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления т
16.01.2024 Подписано соглашение о сотрудничестве в области ТИМ

итета инженерное образование – одно из приоритетных направлений. В инженерно-строительном институте СФУ уже сформирована структура для информационного моделирования в строительстве, появились з
11.10.2023 СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Сибирский федеральный университет (СФУ) и разработчик программного обеспечения для бизнеса ГК Applite заключили соглашение о стр
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза

Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учебного заведения. Подписи под докумен
21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ

распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кам
06.08.2019 Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы

сварщик В России разработан программно-аппаратный комплекс на основе нейросетей для контроля ремонта нефте- и газопроводов. Авторами идеи выступили исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) им. М. Ф. Решетнева, расположенного в Красноярске. Как пишет ТАСС, новый отечественный комплекс позволяет не только осуществлять контроль над процессом ремонта систем трубопровода, но такж
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники

ания электронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Сибирским федеральным университетом (СФУ). В рамках сотрудничества компания будет помогать вузу в подготовке специалистов в област
27.03.2013 «Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет

локонный канал связи пропускной способностью 500 Мбит/с, к которому была подключена внутренняя сеть Сибирского федерального университета, объединяющая его объекты и структуры на территории Крас
13.03.2013 Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G

объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Институтом инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. В рамках партнёрства МТС примет участие в развитии и мо
20.09.2011 «Энвижн Груп» построила защищенную сеть передачи данных для бухгалтерии «Сибирского федерального университета»

российского законодательства в области защиты информации, обрабатываемой в информационных системах СФУ, минимизации информационных рисков вуза и предотвращения возможного ущерба, наносимого

12.08.2010 «Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет

Сибирский филиал «Ростелекома» заключил с Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск) государственный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в сеть интернет на скорости более 100 Мбит/с. Как отмечается, сервис, пр
09.06.2009 «Нэта» и Cisco создали сеть передачи данных для СФУ

ыполнили проект по построению единой сети передачи данных для Сибирского федерального университета (СФУ). СФУ сформирован в 2007 г. из четырех красноярских вузов. После образования униве
09.12.2008 Студенты СФУ будут управлять «виртуальными предприятиями»

ой комплекс учебных лабораторий», развернута в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. Реализация проекта позволила создать технологическую и образовательную инфраструктуру дл
01.09.2008 IBS строит сетевой комплекс учебных лабораторий для СФУ

ованность на рынке труда. Проект реализуется в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. В институте обучается более 2000 студентов, ежегодный выпуск более 400 человек. Внедрени
01.07.2008 СФУ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс

ения «ПО Microsoft по схеме Campus and School Agreement». Прием заявок от потенциальных поставщиков СФУ прекратит 14 июля. К рассмотрению конкурсных предложений приступит 23 числа. Оценивать за
22.05.2008 СФУ купит вычислительную технику для дооснащения ЦОД

ь контракта составляет 3340 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет РФ. На доставку оборудования СФУ отводит 3 месяца со дня заключения контракта; на выполнение работ по запуску оборудования
26.03.2008 Сибирский федеральный университет приобретет лицензионное ПО
04.03.2008 СФУ потребовались услуги сотовой связи

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, нуждается в услугах подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, поставщик
29.01.2008 Сибирскому федеральному университету потребовались телеком-услуги

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил торги в форме открытого конкурса № 1-08, по итогам которого опре
20.12.2007 СФУ приобретет электронные образовательные ресурсы

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит торги в форме открытого конкурса № 119 на поставку и сопровожде
02.11.2007 СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 96, по итогам которого определит поставщиков
19.10.2007 СФУ проводит аукцион по выбору ИТ-поставщика

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона № 38 по выбору поставщика аппара
18.10.2007 СФУ выбирает поставщиков СВТ и оргтехники

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил открытый аукцион № 37 по выбору поставщиков средств вычислительн
15.10.2007 Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый аукцион на поставку средств вычислительной техники и о
25.09.2007 СФУ закупает СВТ и оргтехнику

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона на поставку средств вычислительн
24.09.2007 Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, продолжает открытый аукцион № 14 по выбору поставщиков средств вычислите
12.09.2007 Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил очередной открытый конкурс № 73 на поставку программного обеспеч
07.09.2007 Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс №58 по выбору поставщиков программного обеспеч
28.08.2007 СФУ ищет поставщиков программного обеспечения

Сибирский федеральный университет (СФУ) объявил открытый конкурс № 61 по выбору поставщиков программного обеспечения. Разыгрывае
27.08.2007 СФУ закупает программное обеспечение

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого конкурса № 67 на поставку программного об
24.08.2007 СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 58 на поставку программного обеспечения. В к
14.08.2007 СФУ закупает программное обеспечение

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого конкурса № 52 на поставку программного об

Публикаций - 99, упоминаний - 164

СФУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Ростелеком 10948 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МегаФон 10742 4
Microsoft Corporation 25775 4
HP Inc. 5883 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 4
Softline - Софтлайн 3743 3
ANSYS 94 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 2
Broadcom - VMware 2610 2
Huawei 4676 2
Apple Inc 13154 2
Intel Corporation 12811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 1
Сенсорные Системы 78 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Саровлаб - Саровские Лаборатории 4 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
Проектная практика 51 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Русагро Группа Компаний 379 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Буревестник ЦНИИ 8 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Меркурий РТК - Региональная Транспортная Компания 1 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
АбаканСтройИнвест 1 1
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
Тагульское 6 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 4 1
РуноМед 1 1
GdeRabota.ru - ГдеРабота.Ру 4 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Фармстандарт АО 48 1
Газпром нефть 725 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Инвитро - Invitro 84 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
МФЦ Полюс 6 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
РНФ - Российский научный фонд 201 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 2
FreePik 1841 2
ESI ProCAST 5 2
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 37 2
Google Android 15243 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
МТС 3G-сеть 121 2
1С-Рарус Общепит 41 1
InterSystems DeepSee 7 1
МТС Планшет 21 1
InterSystems HealthShare 28 1
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