СФУ - Сибирский федеральный университет

«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала» «Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет развивают образовательное партнерство в рамках проекта «Ака

В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники Дешевый способ выделения ценных металлов Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новые дешевые и экологичные способы выделения используемых в электронике ред

«1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете омогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз

«Ростелеком» и СФУ объединили усилия для подготовки будущих инженеров Красноярский филиал «Ростелекома» и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на практическую подготовку студентов

СФУ внедряет отечественную платформу RITM³ для цифрового моделирования транспорта Красноярского края Simetra передала СФУ российскую платформу RITM³. Теперь специалисты университета будут использовать её, чтобы улучшать транспорт в Красноярском крае. RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления т

Подписано соглашение о сотрудничестве в области ТИМ итета инженерное образование – одно из приоритетных направлений. В инженерно-строительном институте СФУ уже сформирована структура для информационного моделирования в строительстве, появились з

СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве Сибирский федеральный университет (СФУ) и разработчик программного обеспечения для бизнеса ГК Applite заключили соглашение о стр

«Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учебного заведения. Подписи под докумен

В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кам

Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы сварщик В России разработан программно-аппаратный комплекс на основе нейросетей для контроля ремонта нефте- и газопроводов. Авторами идеи выступили исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) им. М. Ф. Решетнева, расположенного в Красноярске. Как пишет ТАСС, новый отечественный комплекс позволяет не только осуществлять контроль над процессом ремонта систем трубопровода, но такж

Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники ания электронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Сибирским федеральным университетом (СФУ). В рамках сотрудничества компания будет помогать вузу в подготовке специалистов в област

«Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет локонный канал связи пропускной способностью 500 Мбит/с, к которому была подключена внутренняя сеть Сибирского федерального университета, объединяющая его объекты и структуры на территории Крас

Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Институтом инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. В рамках партнёрства МТС примет участие в развитии и мо

«Энвижн Груп» построила защищенную сеть передачи данных для бухгалтерии «Сибирского федерального университета» российского законодательства в области защиты информации, обрабатываемой в информационных системах СФУ, минимизации информационных рисков вуза и предотвращения возможного ущерба, наносимого

«Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет Сибирский филиал «Ростелекома» заключил с Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск) государственный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в сеть интернет на скорости более 100 Мбит/с. Как отмечается, сервис, пр

«Нэта» и Cisco создали сеть передачи данных для СФУ ыполнили проект по построению единой сети передачи данных для Сибирского федерального университета (СФУ). СФУ сформирован в 2007 г. из четырех красноярских вузов. После образования униве

Студенты СФУ будут управлять «виртуальными предприятиями» ой комплекс учебных лабораторий», развернута в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. Реализация проекта позволила создать технологическую и образовательную инфраструктуру дл

IBS строит сетевой комплекс учебных лабораторий для СФУ ованность на рынке труда. Проект реализуется в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. В институте обучается более 2000 студентов, ежегодный выпуск более 400 человек. Внедрени

СФУ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс ения «ПО Microsoft по схеме Campus and School Agreement». Прием заявок от потенциальных поставщиков СФУ прекратит 14 июля. К рассмотрению конкурсных предложений приступит 23 числа. Оценивать за

СФУ купит вычислительную технику для дооснащения ЦОД ь контракта составляет 3340 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет РФ. На доставку оборудования СФУ отводит 3 месяца со дня заключения контракта; на выполнение работ по запуску оборудования

СФУ потребовались услуги сотовой связи Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, нуждается в услугах подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, поставщик

Сибирскому федеральному университету потребовались телеком-услуги Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил торги в форме открытого конкурса № 1-08, по итогам которого опре

СФУ приобретет электронные образовательные ресурсы Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит торги в форме открытого конкурса № 119 на поставку и сопровожде

СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 96, по итогам которого определит поставщиков

СФУ проводит аукцион по выбору ИТ-поставщика Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона № 38 по выбору поставщика аппара

СФУ выбирает поставщиков СВТ и оргтехники Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил открытый аукцион № 37 по выбору поставщиков средств вычислительн

Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый аукцион на поставку средств вычислительной техники и о

СФУ закупает СВТ и оргтехнику Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона на поставку средств вычислительн

Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, продолжает открытый аукцион № 14 по выбору поставщиков средств вычислите

Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил очередной открытый конкурс № 73 на поставку программного обеспеч

Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс №58 по выбору поставщиков программного обеспеч

СФУ ищет поставщиков программного обеспечения Сибирский федеральный университет (СФУ) объявил открытый конкурс № 61 по выбору поставщиков программного обеспечения. Разыгрывае

СФУ закупает программное обеспечение Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого конкурса № 67 на поставку программного об

СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 58 на поставку программного обеспечения. В к