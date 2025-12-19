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СФУ Сибирский федеральный университет
СОБЫТИЯ
|19.12.2025
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«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала»
«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет развивают образовательное партнерство в рамках проекта «Ака
|24.10.2025
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В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники
Дешевый способ выделения ценных металлов Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новые дешевые и экологичные способы выделения используемых в электронике ред
|07.07.2025
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«1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете
омогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз
|20.05.2025
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«Ростелеком» и СФУ объединили усилия для подготовки будущих инженеров
Красноярский филиал «Ростелекома» и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на практическую подготовку студентов
|24.04.2025
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СФУ внедряет отечественную платформу RITM³ для цифрового моделирования транспорта Красноярского края
Simetra передала СФУ российскую платформу RITM³. Теперь специалисты университета будут использовать её, чтобы улучшать транспорт в Красноярском крае. RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления т
|16.01.2024
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Подписано соглашение о сотрудничестве в области ТИМ
итета инженерное образование – одно из приоритетных направлений. В инженерно-строительном институте СФУ уже сформирована структура для информационного моделирования в строительстве, появились з
|11.10.2023
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СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Сибирский федеральный университет (СФУ) и разработчик программного обеспечения для бизнеса ГК Applite заключили соглашение о стр
|07.06.2021
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«Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза
Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учебного заведения. Подписи под докумен
|21.09.2020
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В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ
распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кам
|06.08.2019
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Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы
сварщик В России разработан программно-аппаратный комплекс на основе нейросетей для контроля ремонта нефте- и газопроводов. Авторами идеи выступили исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) им. М. Ф. Решетнева, расположенного в Красноярске. Как пишет ТАСС, новый отечественный комплекс позволяет не только осуществлять контроль над процессом ремонта систем трубопровода, но такж
|22.04.2016
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Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники
ания электронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Сибирским федеральным университетом (СФУ). В рамках сотрудничества компания будет помогать вузу в подготовке специалистов в област
|27.03.2013
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«Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет
локонный канал связи пропускной способностью 500 Мбит/с, к которому была подключена внутренняя сеть Сибирского федерального университета, объединяющая его объекты и структуры на территории Крас
|13.03.2013
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Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G
объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Институтом инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. В рамках партнёрства МТС примет участие в развитии и мо
|20.09.2011
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«Энвижн Груп» построила защищенную сеть передачи данных для бухгалтерии «Сибирского федерального университета»
российского законодательства в области защиты информации, обрабатываемой в информационных системах СФУ, минимизации информационных рисков вуза и предотвращения возможного ущерба, наносимого
|12.08.2010
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«Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет
Сибирский филиал «Ростелекома» заключил с Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск) государственный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в сеть интернет на скорости более 100 Мбит/с. Как отмечается, сервис, пр
|09.06.2009
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«Нэта» и Cisco создали сеть передачи данных для СФУ
ыполнили проект по построению единой сети передачи данных для Сибирского федерального университета (СФУ). СФУ сформирован в 2007 г. из четырех красноярских вузов. После образования униве
|09.12.2008
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Студенты СФУ будут управлять «виртуальными предприятиями»
ой комплекс учебных лабораторий», развернута в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. Реализация проекта позволила создать технологическую и образовательную инфраструктуру дл
|01.09.2008
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IBS строит сетевой комплекс учебных лабораторий для СФУ
ованность на рынке труда. Проект реализуется в Институте экономики, управления и природопользования СФУ. В институте обучается более 2000 студентов, ежегодный выпуск более 400 человек. Внедрени
|01.07.2008
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СФУ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс
ения «ПО Microsoft по схеме Campus and School Agreement». Прием заявок от потенциальных поставщиков СФУ прекратит 14 июля. К рассмотрению конкурсных предложений приступит 23 числа. Оценивать за
|22.05.2008
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СФУ купит вычислительную технику для дооснащения ЦОД
ь контракта составляет 3340 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет РФ. На доставку оборудования СФУ отводит 3 месяца со дня заключения контракта; на выполнение работ по запуску оборудования
|26.03.2008
|Сибирский федеральный университет приобретет лицензионное ПО
|04.03.2008
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СФУ потребовались услуги сотовой связи
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, нуждается в услугах подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, поставщик
|29.01.2008
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Сибирскому федеральному университету потребовались телеком-услуги
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил торги в форме открытого конкурса № 1-08, по итогам которого опре
|20.12.2007
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СФУ приобретет электронные образовательные ресурсы
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит торги в форме открытого конкурса № 119 на поставку и сопровожде
|02.11.2007
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СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 96, по итогам которого определит поставщиков
|19.10.2007
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СФУ проводит аукцион по выбору ИТ-поставщика
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона № 38 по выбору поставщика аппара
|18.10.2007
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СФУ выбирает поставщиков СВТ и оргтехники
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил открытый аукцион № 37 по выбору поставщиков средств вычислительн
|15.10.2007
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Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый аукцион на поставку средств вычислительной техники и о
|25.09.2007
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СФУ закупает СВТ и оргтехнику
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого аукциона на поставку средств вычислительн
|24.09.2007
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Сибирский федеральный университет закупает СВТ и оргтехнику
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, продолжает открытый аукцион № 14 по выбору поставщиков средств вычислите
|12.09.2007
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Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил очередной открытый конкурс № 73 на поставку программного обеспеч
|07.09.2007
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Сибирский федеральный университет закупает программное обеспечение
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс №58 по выбору поставщиков программного обеспеч
|28.08.2007
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СФУ ищет поставщиков программного обеспечения
Сибирский федеральный университет (СФУ) объявил открытый конкурс № 61 по выбору поставщиков программного обеспечения. Разыгрывае
|27.08.2007
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СФУ закупает программное обеспечение
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого конкурса № 67 на поставку программного об
|24.08.2007
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СФУ выбирает поставщиков программного обеспечения
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, проводит открытый конкурс № 58 на поставку программного обеспечения. В к
|14.08.2007
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СФУ закупает программное обеспечение
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск, объявил о проведении открытого конкурса № 52 на поставку программного об
СФУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 4
|Румянцев Максим 3 3
|Вчерашний Павел 2 2
|Фомин Евгений 4 2
|Ваганов Евгений 2 2
|Яковенко Олег 19 2
|Путин Владимир 3454 2
|Шведов Александр 46 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Романов Константин 58 2
|Егошин Сергей 117 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Садовничий Виктор 64 1
|Микшевич Владислав 3 1
|Воеводин Евгений 4 1
|Валенко Вадим 5 1
|Крячков Антон 20 1
|Воеводин Владимир 19 1
|Шваров Евгений 1 1
|Громыко Роман 21 1
|Данилов Михаил 34 1
|Рейхерт Александр 11 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Илюкин Олег 6 1
|Кубарев Владимир 7 1
|Шиянов Егор 6 1
|Каменских Иван 5 1
|Медведева Ольга 5 1
|Лаврентьева Наталья 7 1
|Обабков Илья 6 1
|Сизов Олег 1 1
|Соромотин Андрей 1 1
|Ченцов Сергей 2 1
|Патрин Сергей 1 1
|Сокол Сергей 1 1
|Аверкин Павел 3 1
|Багаева Марина 3 1
|Петрова Ирина 6 1
|Лукьяненко Кирилл 4 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
|QS World University Rankings 4 1
|Worldwide Professional University Rankings 1 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Discovery Research Group 22 1
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