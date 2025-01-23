Лукьяненко Кирилл
|23.01.2025
|Красноярские ученые разрабатывают чип для раннего обнаружения метастаз 1
|03.07.2019
|«М.Видео» и «АльфаСтрахование» займутся страхованием водителей электротранспорта 1
Лукьяненко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Шатковская Валерия 11 1
|Гуцериев Михаил 111 1
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