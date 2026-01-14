Разделы

РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Электрическое поле управляет «внутренним миром» жидких кристаллов 3
17.11.2025 Управляемая прозрачность: ученые заставили «ловушку для света» стать «невидимой» 3
13.11.2025 Новые возможности управления фотонными кристаллами 4
17.10.2025 Ученые приготовили из рыбных отходов сложный двухкомпонентный пластик 2
09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство 1
11.06.2025 Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики 3
22.04.2025 Подводные камеры и машинное обучение: ученые из Красноярска испытали новый способ изучения зоопланктона в озерах 3
14.04.2025 Наноматериалы с палладием и углеродом откроют новые возможности для электрохимических технологий 3
23.01.2025 Красноярские ученые разрабатывают чип для раннего обнаружения метастаз 6
09.10.2024 Красноярские ученые разработали устройство селекции сигналов для спутников-ретрансляторов 3
25.09.2024 Спутники следят за посевами из космоса 5
28.08.2024 Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов 5
13.08.2024 Новые материалы улучшат функции электронных устройств 1
31.01.2024 Разработаны электроды для суперконденсаторов из гидролизного лигнина 3
19.06.2023 Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит 2
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 3
08.11.2019 Создан сверхпроводник для коллайдера и беспроводной связи под водой 2
25.07.2019 Россияне научились заряжать смартфоны теплом человеческого тела 2
12.10.2017 Смартфоны можно заряжать теплом тела 2

Публикаций - 19, упоминаний - 56

РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ и организации, системы, технологии, персоны:

