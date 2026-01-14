Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
СОБЫТИЯ
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12561 1
|Vortex Software 21 1
|РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
|Композит 97 1
|Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
|Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 49 1
|РНФ - Российский научный фонд 149 3
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 3
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
|Advanced Functional Materials 5 2
|Superconductor Science and Technology 1 1
|Optics Letters - Optical Society of America 6 1
|Известия ИД 713 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.