Разделы

Техника
|

Разработаны электроды для суперконденсаторов из гидролизного лигнина

Ученые синтезировали металлсодержащие углеродные композиты из гидролизного лигнина, модифицированного металлами. Новый материал способен накапливать электрический заряд и может применяться в качестве основного компонента суперконденсаторов в электронике и энергетике. Результаты работы опубликованы в Журнале Сибирского федерального университета. Об этом CNews сообщили представители Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН).

Гидролизный лигнин представляет собой трудноутилизируемый отход, который образуется при переработке древесного сырья и приводит к серьезным экологическим проблемам. С другой стороны, это перспективный сырьевой ресурс из углерода. Уникальная структура делает его потенциальным источником недорогого биосырья. Благодаря высокому содержанию углерода, гидролизный лигнин можно использовать для создания материалов со специальными свойствами и применять их в качестве катализаторов, сорбентов и электродов.

Ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» модифицировали гидролизный древесный лигнин и получили пористые металл-углеродные материалы, которые могут найти применение в разных отраслях промышленности.

Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС
Импортонезависимость

Чтобы переработать отходы лигнина в полезные продукты, специалисты дополняли его солями переходных металлов — хлоридом цинка, никеля и железа. Полученный материал был протестирован на способность накапливать электрический заряд. Результаты оказались положительными. Такой композит можно использовать при создании электродов для суперконденсаторов — особых типах конденсаторов, которые обладают высокой емкостью и способны быстро накапливать и отдавать заряд. Суперконденсаторы применяются в электромобилях, промышленных системы хранения энергии и телекоммуникационном оборудовании.

«Переработка отработанного и крупнотоннажного технического гидролизного лигнина в ценные продукты привлекает внимание низкой стоимостью, а также возможностью получения продуктов с уникальными структурными характеристиками. Химическая активация лигнина с помощью неорганических реагентов может привести к получению материалов с особыми свойствами, такими как электроемкость и магнетизм, что представляет особый интерес для различных областей промышленности. Синтез пористых металл-углеродных материалов на основе гидролизного лигнина и металлов помог нам понять ключевые аспекты их структуры и определить потенциал в качестве электродных материалов для суперконденсаторов. Эти материалы могут иметь широкий спектр применений в различных отраслях, включая электронику и энергетику. А также открывает новые возможности в поиске более доступных и эффективных биоматериалов, что является актуальной задачей для современной науки», — сказала Светлана Цыганова, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

ИТ-шники нужны всем. Спрос на них в России почти удвоился, зарплаты текут рекой

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще