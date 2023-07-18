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Астрономическая (космическая) обсерватория Телескоп Telescope Радиотелескоп Инфракрасный телескоп Рентгеновский телескоп Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ
- Астрономия - Astronomy - Астрофизика
- Созвездие - Звёздные скопления - Constellation
- Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение
- SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения
- ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter
УПОМИНАНИЯ
|18.07.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории
«Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предос
|08.09.2022
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Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами
. Обсерватория Кека Местоположение: Мауна-Кеа, Гавайи Диаметр зеркал: 10 м каждое Двойные телескопы обсерватории Кека установлены на вершине спящего вулкана на Гавайях. Они были первыми совреме
|01.04.2022
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Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
т отображать удаленные объекты, которые телескоп Хаббл видит в 100 раз хуже. Также они ожидают, что новый телескоп проработает от 10 до 20 лет, пока не закончится топливо для двигателей, которы
|17.11.2021
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Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
овали, основываясь по данные, собранные при рентгеновском обзоре неба телескопом eROSITA российской обсерватории «Спектр-РГ».1. Кто и когда проводил исследованияИсследования звездного неба пров
|17.09.2021
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Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — совместный проект Роскосмоса и Германског
|04.10.2019
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Российский космический телескоп заглянул в центр галактики
Сентябрь стал важным месяцем для космической обсерватории «Спектр-РГ», которая занимается картографированием наблюдаемой части Вселенной в
|30.11.2016
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В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон»
х») объявила о завершении разработки технического проекта лампы бегущей волны (ЛБВ) для космической обсерватории «Миллиметрон», которую планируется запустить в эксплуатацию в 2025 г. Как расска
|13.03.2016
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Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп
ем зрения, чем у телескопа Хаббл при том же высоком разрешении. Благодаря этому за 10 лет китайский телескоп сможет обследовать 40% космоса. Размер китайского телескопа впечатляет. Он сравним с
|08.02.2016
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Собрано зеркало самого мощного телескопа в истории
Webb является совместным проектом НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства. В некотором смысле новый телескоп является преемником телескопа Хаббл. Он будет изучать ранние этапы развития Вс
|03.02.2016
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Индийские студенты сделали первый любительский радиотелескоп
ки образования и исследований (IISER) разработала и построила первый портативный радиотелескоп. Сам телескоп и инструменты для анализа данных являются доступными для широкого круга любителей ас
|23.09.2015
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Индия готовит прорыв в космической астрономии
Запуск индийской космической обсерватории ASTROSAT запланирован на 28 сентября 2015 г. Это уникальный аппарат, который осн
|03.02.2015
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Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры
кадемика М.Ф. Решетнёва" уже собирают опытные образцы и макеты составных частей будущей космической обсерватории. Этот проект был предложен Астрокосмическим центром Физического института имени
|15.10.2013
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Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли
транзитных событий определили 87 вероятных копий Земли. К сожалению, особенности работы телескопа и неполадки с его фотоматрицей поставили под сомнение полученные ранее наблюдения транзитов. Обычно, телескоп Kepler около 3 месяцев неподвижно «смотрел» на определенный участок звездного неба. В конце каждого квартала, телескоп поворачивался на 90 градусов, сканируя все тот же участок
|26.07.2013
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Крупнейший в мире гамма-телескоп построят в Сибири
Пустынная долина в Сибири скоро станет местом размещения крупнейшей обсерватории, которая обеспечит международные исследования Вселенной. В Тункинской долине, ра
|28.06.2013
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Новые доводы теории мультивселенной: наша Вселенная столкнулась с другой Вселенной?
ории мультивселенной могли бы стать следы столкновения нашей Вселенной с другой. Снимки космической обсерватории Planck наглядно показывают, что в нашей Вселенной существует асимметрия: в одной
|03.06.2013
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Новый телескоп Colossus сможет обнаружить инопланетян
ной из Университета Фрайбург, Дэвидом Холлидеем из Dynamic Structures, Ltd. и Кейси Харлингтоном из обсерватории Searchlight. Самой главной тайной Вселенной для человечества до сих пор остается
|28.02.2013
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В космос отправился самый маленький спутник-телескоп
ие звезд и среди этих помех слабые колебания яркости попросту не видны. В результате даже небольшой телескоп, выведенный на околоземную орбиту, оказывается гораздо более эффективным, чем огромн
|22.02.2013
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PIAA: мощная оптическая система откроет ученым далекие миры
х, так и на больших телескопах. В частности кандидатами на установку являются небольшой космический телескоп-охотник за экзопланетами EXCEDE и крупный инфракрасный космический телескоп W
|19.02.2013
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Голландский расчет: наземные телескопы найдут внеземную жизнь за 25 лет
что для обнаружения молекулярного кислорода в атмосфере далекой экзопланеты даже не нужно выводить телескоп в космос. Для спектроскопии ярких звезд и их планет не нужны и дорогие наземные теле
|24.01.2013
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"Карманные" телескопы обеспечат межпланетную связь
нелей, интегрированной электроникой, программным обеспечением и довольно большим оптическим блоком. Телескоп предназначен для будущих поисковых миссий Planetary Resources, а также для обеспечен
|28.12.2012
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Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
Гигантский воздушный шар, наполненный гелием, медленно плывет над Антарктидой, на высоте около 36 километров. Запущенный в Рождество, он несет сверхчувствительный телескоп BLAST (Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope) с почти двухметровым зеркалом, который измеряет в субмиллиметровом диапазоне световые волны, исходящие из района так называ
|07.12.2012
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Австралийский телескоп нового типа следит за Солнцем
, которые очень интересуют ученых с точки зрения взаимодействия темной материи и обычного вещества. Телескоп будет также использоваться для изучения далеких галактик, первых звезд и черных дыр.
|10.10.2012
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Австралия запустила колоссальный телескоп
ь сверхдалекие галактики и исследовать глубины Вселенной с беспрецедентной точностью. Австралийский телескоп SKA Pathfinder (ASKAP) официально начал работу 5 октября. Это особенный научный инст
|27.09.2012
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Радиотелескоп ALMA перепишет всю астрохимию
з них имеет свою уникальную "подпись" этих движений. Всякий раз, когда молекулы изменяют свое состояние, поглощается и выделяется определенное количество энергии – в виде электромагнитного излучения. Телескоп ALMA позволяет с невиданными доселе темпами обследовать большие участки неба, определяя химический состав даже самых далеких уголков космоса. Благодаря этому сегодня можно проводить ис
|02.08.2012
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Крупнейший черенковский телескоп нацелился в космос
атья, что позволяет оперативно наводиться на быстро проходящие космические явления. В строительстве обсерватории в течение почти 10 лет принимали участие более 170 ученых из 32 научных институт
|20.07.2012
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35 световых лет до "расплавленного Марса"
Используя космический телескоп "Спитцер", астрономы НАСА обнаружили планету, которая, по всей видимости, покрыта ок
|04.07.2012
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Российский орбитальный радиотелескоп: тест пройден, к работе готов
рическом режиме и полностью готов к наблюдениям. Космический радиотелескоп Радиоастрон - это первая обсерватория в серии «Спектр». В перспективе планируется запуск рентгеновского и ультрафиолет
|04.07.2012
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Самый быстрый пульсар: 1% скорости света
ем IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, подтвердили также две обсерватории – космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства и австрали
|25.05.2012
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Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара"
искать нелегкий компромисс между светособирающей и разрешающей способностями телескопов. Например, телескоп Chandra НАСА использовал толстые, тяжелые зеркала с очень малой светособирающей спос
|12.05.2012
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Удача: телескоп засек свет с суперземли
ее Земли, она делает оборот вокруг яркой звезды 55 Cancri всего за 18 часов. Ранее Spitzer и другие телескопы с помощью транзитного метода обнаружили в системе 55 Cancri экзопланеты, однако заф
|19.04.2012
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Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет
Группа чилийских астрономов, работающих в обсерватории La Silla, входящей в состав Европейской Южной обсерватории, не обнаружила
|22.03.2012
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"Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту
нных телескопов сможет передвигаться по поверхности земли и снимать различные космические объекты с разных углов, а не ждать пока они войдут в поле зрения нескольких стационарных телескопов. «Боевые» телескопы обеспечат обнаружение и съемку космических объектов под разными углами Проект Galileo является частью большой космической инициативы, запущенной DARPA в последние несколько месяцев. В
|21.03.2012
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Космический телескоп "убежит" от планетарной пыли
шает астрономическим наблюдениям с помощью космических телескопов. В НАСА решили впервые разместить телескоп на наклоненной (к плоскости эклиптики) орбите, что позволит космическому аппарату пр
|19.03.2012
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НАСА запускает телескоп-дирижабль
Весной этого года НАСА начало новую серию исследований с помощью первого в своем роде дирижабля-обсерватории Eureka. Этот 75-метровый летательный аппарат обладает уникальными возможностями, которые очень пригодятся астрономам. Прежде всего, в отличие от реактивного самолета, дирижабль мож
|03.12.2011
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"Кеплер" нашел очередную Землю
Космический телескоп "Кеплер", в настоящий момент осматривающий очередную часть нашего района Галактики в
|22.11.2011
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Как ищут экзопланеты? Методы и технологии
именить методику для поиска экзопланет. В настоящее время 3,6-м спектрометр HARPS Европейской Южной Обсерватории в Чили просто «сыплет» свежеоткрытыми экзопланетами: только в сентябре этого год
|21.10.2011
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Космическая обсерватория падает на землю. Под прицелом юг России
Неуправляемый немецкий спутник ROSAT может упасть на Землю в любое время между 21 и 25 октября. Космическая обсерватория весом 2,4 т была запущена в 1990 году и закончила свою работу в 1999 году, после обнаружения 80 тыс. рентгеновских источников. Ожидается, что спутник упадет на Землю в
|04.10.2011
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Телескопы ALMA выдали первые снимки далеких галактик
дальних галактик. Почти тысяча ученых со всего мира прислали заявки, желая первыми работать в этой обсерватории, расположенной в Чили на высоте 5000 метров. Массив вводится в строй поэтапно и
|22.09.2011
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Новый радиотелескоп увидит рождение Вселенной
ет одновременно наблюдать за множеством источников радиосигналов 192 новые антенны LOFAR-а шведской обсерватории в Онсала выглядят достаточно скромно, но они будут объединены с 47 подобными ста
|19.09.2011
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Инфракрасный телескоп перевернул представление о рождении звезд
hel изменил представление об истории эволюции галактик. Наблюдения, сделанные с помощью космической обсерватории, позволили сделать вывод о том, что галактики не обязательно должны сталкиваться
Астрономическая (космическая) обсерватория и организации, системы, технологии, персоны:
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