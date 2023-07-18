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Астрономическая (космическая) обсерватория Телескоп Telescope Радиотелескоп Инфракрасный телескоп Рентгеновский телескоп Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ

Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ

 

Через этот телескоп Галилей впервые увидел планеты Через этот телескоп Галилей впервые увидел планеты
«Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян «Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян

УПОМИНАНИЯ


18.07.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории

«Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предос
08.09.2022 Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

. Обсерватория Кека Местоположение: Мауна-Кеа, Гавайи Диаметр зеркал: 10 м каждое Двойные телескопы обсерватории Кека установлены на вершине спящего вулкана на Гавайях. Они были первыми совреме
01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

т отображать удаленные объекты, которые телескоп Хаббл видит в 100 раз хуже. Также они ожидают, что новый телескоп проработает от 10 до 20 лет, пока не закончится топливо для двигателей, которы
17.11.2021 Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

овали, основываясь по данные, собранные при рентгеновском обзоре неба телескопом eROSITA российской обсерватории «Спектр-РГ».1. Кто и когда проводил исследованияИсследования звездного неба пров
17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория

Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — совместный проект Роскосмоса и Германског
04.10.2019 Российский космический телескоп заглянул в центр галактики

Сентябрь стал важным месяцем для космической обсерватории «Спектр-РГ», которая занимается картографированием наблюдаемой части Вселенной в
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон»

х») объявила о завершении разработки технического проекта лампы бегущей волны (ЛБВ) для космической обсерватории «Миллиметрон», которую планируется запустить в эксплуатацию в 2025 г. Как расска
13.03.2016 Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп

ем зрения, чем у телескопа Хаббл при том же высоком разрешении. Благодаря этому за 10 лет китайский телескоп сможет обследовать 40% космоса. Размер китайского телескопа впечатляет. Он сравним с
08.02.2016 Собрано зеркало самого мощного телескопа в истории

Webb является совместным проектом НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства. В некотором смысле новый телескоп является преемником телескопа Хаббл. Он будет изучать ранние этапы развития Вс
03.02.2016 Индийские студенты сделали первый любительский радиотелескоп

ки образования и исследований (IISER) разработала и построила первый портативный радиотелескоп. Сам телескоп и инструменты для анализа данных являются доступными для широкого круга любителей ас
23.09.2015 Индия готовит прорыв в космической астрономии

Запуск индийской космической обсерватории ASTROSAT запланирован на 28 сентября 2015 г. Это уникальный аппарат, который осн
03.02.2015 Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры

кадемика М.Ф. Решетнёва" уже собирают опытные образцы и макеты составных частей будущей космической обсерватории. Этот проект был предложен Астрокосмическим центром Физического института имени

15.10.2013 Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли

транзитных событий определили 87 вероятных копий Земли. К сожалению, особенности работы телескопа и неполадки с его фотоматрицей поставили под сомнение полученные ранее наблюдения транзитов. Обычно, телескоп Kepler около 3 месяцев неподвижно «смотрел» на определенный участок звездного неба. В конце каждого квартала, телескоп поворачивался на 90 градусов, сканируя все тот же участок

26.07.2013 Крупнейший в мире гамма-телескоп построят в Сибири

Пустынная долина в Сибири скоро станет местом размещения крупнейшей обсерватории, которая обеспечит международные исследования Вселенной. В Тункинской долине, ра
28.06.2013 Новые доводы теории мультивселенной: наша Вселенная столкнулась с другой Вселенной?

ории мультивселенной могли бы стать следы столкновения нашей Вселенной с другой. Снимки космической обсерватории Planck наглядно показывают, что в нашей Вселенной существует асимметрия: в одной
03.06.2013 Новый телескоп Colossus сможет обнаружить инопланетян

ной из Университета Фрайбург, Дэвидом Холлидеем из Dynamic Structures, Ltd. и Кейси Харлингтоном из обсерватории Searchlight. Самой главной тайной Вселенной для человечества до сих пор остается
28.02.2013 В космос отправился самый маленький спутник-телескоп

ие звезд и среди этих помех слабые колебания яркости попросту не видны. В результате даже небольшой телескоп, выведенный на околоземную орбиту, оказывается гораздо более эффективным, чем огромн
22.02.2013 PIAA: мощная оптическая система откроет ученым далекие миры

х, так и на больших телескопах. В частности кандидатами на установку являются небольшой космический телескоп-охотник за экзопланетами EXCEDE и крупный инфракрасный космический телескоп W
19.02.2013 Голландский расчет: наземные телескопы найдут внеземную жизнь за 25 лет

что для обнаружения молекулярного кислорода в атмосфере далекой экзопланеты даже не нужно выводить телескоп в космос. Для спектроскопии ярких звезд и их планет не нужны и дорогие наземные теле
24.01.2013 "Карманные" телескопы обеспечат межпланетную связь

нелей, интегрированной электроникой, программным обеспечением и довольно большим оптическим блоком. Телескоп предназначен для будущих поисковых миссий Planetary Resources, а также для обеспечен
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой

Гигантский воздушный шар, наполненный гелием, медленно плывет над Антарктидой, на высоте около 36 километров. Запущенный в Рождество, он несет сверхчувствительный телескоп BLAST (Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope) с почти двухметровым зеркалом, который измеряет в субмиллиметровом диапазоне световые волны, исходящие из района так называ
07.12.2012 Австралийский телескоп нового типа следит за Солнцем

, которые очень интересуют ученых с точки зрения взаимодействия темной материи и обычного вещества. Телескоп будет также использоваться для изучения далеких галактик, первых звезд и черных дыр.
10.10.2012 Австралия запустила колоссальный телескоп

ь сверхдалекие галактики и исследовать глубины Вселенной с беспрецедентной точностью. Австралийский телескоп SKA Pathfinder (ASKAP) официально начал работу 5 октября. Это особенный научный инст
27.09.2012 Радиотелескоп ALMA перепишет всю астрохимию

з них имеет свою уникальную "подпись" этих движений. Всякий раз, когда молекулы изменяют свое состояние, поглощается и выделяется определенное количество энергии – в виде электромагнитного излучения. Телескоп ALMA позволяет с невиданными доселе темпами обследовать большие участки неба, определяя химический состав даже самых далеких уголков космоса. Благодаря этому сегодня можно проводить ис
02.08.2012 Крупнейший черенковский телескоп нацелился в космос

атья, что позволяет оперативно наводиться на быстро проходящие космические явления. В строительстве обсерватории в течение почти 10 лет принимали участие более 170 ученых из 32 научных институт
20.07.2012 35 световых лет до "расплавленного Марса"

Используя космический телескоп "Спитцер", астрономы НАСА обнаружили планету, которая, по всей видимости, покрыта ок
04.07.2012 Российский орбитальный радиотелескоп: тест пройден, к работе готов

рическом режиме и полностью готов к наблюдениям. Космический радиотелескоп Радиоастрон - это первая обсерватория в серии «Спектр». В перспективе планируется запуск рентгеновского и ультрафиолет
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света

ем IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, подтвердили также две обсерватории – космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства и австрали
25.05.2012 Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара"

искать нелегкий компромисс между светособирающей и разрешающей способностями телескопов. Например, телескоп Chandra НАСА использовал толстые, тяжелые зеркала с очень малой светособирающей спос
12.05.2012 Удача: телескоп засек свет с суперземли

ее Земли, она делает оборот вокруг яркой звезды 55 Cancri всего за 18 часов. Ранее Spitzer и другие телескопы с помощью транзитного метода обнаружили в системе 55 Cancri экзопланеты, однако заф
19.04.2012 Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет

Группа чилийских астрономов, работающих в обсерватории La Silla, входящей в состав Европейской Южной обсерватории, не обнаружила
22.03.2012 "Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту

нных телескопов сможет передвигаться по поверхности земли и снимать различные космические объекты с разных углов, а не ждать пока они войдут в поле зрения нескольких стационарных телескопов. «Боевые» телескопы обеспечат обнаружение и съемку космических объектов под разными углами Проект Galileo является частью большой космической инициативы, запущенной DARPA в последние несколько месяцев. В
21.03.2012 Космический телескоп "убежит" от планетарной пыли

шает астрономическим наблюдениям с помощью космических телескопов. В НАСА решили впервые разместить телескоп на наклоненной (к плоскости эклиптики) орбите, что позволит космическому аппарату пр
19.03.2012 НАСА запускает телескоп-дирижабль

Весной этого года НАСА начало новую серию исследований с помощью первого в своем роде дирижабля-обсерватории Eureka. Этот 75-метровый летательный аппарат обладает уникальными возможностями, которые очень пригодятся астрономам. Прежде всего, в отличие от реактивного самолета, дирижабль мож
03.12.2011 "Кеплер" нашел очередную Землю

Космический телескоп "Кеплер", в настоящий момент осматривающий очередную часть нашего района Галактики в
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии

именить методику для поиска экзопланет. В настоящее время 3,6-м спектрометр HARPS Европейской Южной Обсерватории в Чили просто «сыплет» свежеоткрытыми экзопланетами: только в сентябре этого год
21.10.2011 Космическая обсерватория падает на землю. Под прицелом юг России

Неуправляемый немецкий спутник ROSAT может упасть на Землю в любое время между 21 и 25 октября. Космическая обсерватория весом 2,4 т была запущена в 1990 году и закончила свою работу в 1999 году, после обнаружения 80 тыс. рентгеновских источников. Ожидается, что спутник упадет на Землю в

04.10.2011 Телескопы ALMA выдали первые снимки далеких галактик

дальних галактик. Почти тысяча ученых со всего мира прислали заявки, желая первыми работать в этой обсерватории, расположенной в Чили на высоте 5000 метров. Массив вводится в строй поэтапно и

22.09.2011 Новый радиотелескоп увидит рождение Вселенной

ет одновременно наблюдать за множеством источников радиосигналов 192 новые антенны LOFAR-а шведской обсерватории в Онсала выглядят достаточно скромно, но они будут объединены с 47 подобными ста
19.09.2011 Инфракрасный телескоп перевернул представление о рождении звезд

hel изменил представление об истории эволюции галактик. Наблюдения, сделанные с помощью космической обсерватории, позволили сделать вывод о том, что галактики не обязательно должны сталкиваться

Публикаций - 1400, упоминаний - 2001

Астрономическая (космическая) обсерватория и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1478 288
Kometa - Комета 157 38
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 25
Microsoft Corporation 24849 21
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 14
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 12
Google LLC 11953 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1003 10
8486 10
МегаФон 9287 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 572 8
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 7
Ростелеком 9926 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 7
SAP SE 5330 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13231 6
IBM - International Business Machines Corp 9473 6
HP Inc. 5717 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 6
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 5
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 5
Spirit DSP - Спирит Корп 471 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 4
ФОРС - Центр разработки 650 4
ISON 5 4
Магнетар 8 4
Deiteriy - Дейтерий 72 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 4
Rover - RoverComputers 414 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 3
HP - Hewlett-Packard 3628 3
Epicor Software Corporation 160 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8892 3
1С-Битрикс - Bitrix 595 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 63
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 41
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 34
ЕКА Топливная компания 143 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Subaru - Субару Мотор 51 10
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 9
Lockheed Martin 759 9
Россети Ленэнерго 1700 8
Boeing 1013 7
Ball Aerospace & Technologies 48 7
Веста 51 6
TMT Investments 113 5
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 5
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 5
Геометрия НПО 146 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 5
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1443 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 4
Градиент 91 4
CME Group 21 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 4
Московский планетарий 15 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 3
Carl Zeiss AG 304 3
ЦИАН - CIAN 146 3
Block - Square 198 3
Arianespace 85 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
Резонанс НПП 373 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 3
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 510 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Торий НПП 46 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 372
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4777 36
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 554 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 31
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1785 31
Освещение - яркость источника света 698 29
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 27
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3815 24
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2233 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11740 18
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 499 18
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1374 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 17
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 17
Объектив - Lens 1394 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5505 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29043 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 14
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1147 14
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1899 14
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 476 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 13
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 304 13
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 239 13
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 232
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 81
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 75
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 64
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 49
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 46
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 45
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 45
Microsoft Windows 2000 8663 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 23
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 23
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 23
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5034 20
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 29 20
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 19
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 17
GAiA-X - европейская облачная система 51 16
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 16
Apple iPhone 6 4863 14
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 14
Космодром Байконур 1069 14
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 46 13
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 13
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 12
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 12
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 11
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 10
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 9
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 8
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 8
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 63 8
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 8
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 8
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 7
РАН - Специальная астрофизическая обсерватория - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 7
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 33
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 9
Левкевич Михаил 60 8
Рахманов Максим 47 8
Brown Michael - Браун Майкл 35 8
Дырмовский Дмитрий 136 5
Сюняев Рашид 9 5
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 5
Иванов Сергей 388 4
Перминов Анатолий 130 4
Bush George - Буш Джордж 330 4
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 4
Gurman Joseph - Gurman Joe - Гурман Джо 4 4
Boss Alan - Босс Алан 9 4
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 4
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 4
Angel Roger - Анжел Роджер 8 4
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 4
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 9 4
Kracht Rainer - Крахт Райнер 4 4
Brown Mike - Браун Майк 15 4
Игнатов Александр 6 3
Тюрин Михаил 37 3
Vitagliano Aldo - Витальяно Альдо 3 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Шустов Борис 3 3
Drake Frank - Дрейк Фрэнк 4 3
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 3
Ford Holland - Форд Холланд 3 3
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Путин Владимир 3242 2
Куценко Евгений 2 2
Фурсин Алексей 157 2
Carlstrom John - Карлстром Джон 2 2
Смирнов Сергей 38 2
Боровиков Игорь 132 2
Kaper Markus - Капер Маркус 2 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10466 773
Солнечная система - Solar system 2533 477
Солнце - звезда Солнечной системы 5252 431
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 328
Европа 24385 223
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 594 210
Россия - РФ - Российская федерация 149019 193
Луна - спутник Земли 1488 175
Юпитер - планета Солнечной системы 554 137
США - Калифорния 4646 123
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 113
Чили - Республика 477 90
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 86
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 77
Германия - Федеративная Республика 12785 72
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 71
Япония 13370 65
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 57
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 57
Франция - Французская Республика 7901 56
Нептун - планета Солнечной системы 202 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 53
Канада 4924 49
США - Аризона 524 48
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 48
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 47
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 46
Италия - Итальянская Республика 4379 45
США - Нью-Мексико 247 36
Мировой океан - World Ocean 513 30
Венера - планета Солнечной системы 290 29
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 28
Земля - Южное полушарие 159 27
Индия - Bharat 5538 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17853 23
США - Колумбия - Вашингтон 1406 23
Уран - планета Солнечной системы 545 23
Испания - Королевство 3736 21
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3732 788
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1693 471
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 294
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 812 142
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 127
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1128 121
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 114
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 113
Физика - Physics - область естествознания 2690 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 83
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 290 74
Водород - Hydrogenium - химический элемент 992 66
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 60
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 58
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 57
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 55
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 476 48
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 217 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 46
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5999 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 37
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 527 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 34
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 34
Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5092 30
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 117 30
Физика - Светимость 77 30
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 29
Молекула - Molecula 1072 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 27
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1612 26
Астрономия - Квазар - Quasar 84 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 25
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 437 24
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3204 23
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 22
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 21
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 21
CNews RND - R&D.CNews 2273 129
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 65
New Scientist 1448 63
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 56
Space Daily 528 37
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 84 35
Nature 815 35
Future - Space.com 199 35
SpaceDaily - Space Daily 187 29
Phys.org 972 24
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 19
Space Weather 117 14
ScienceDaily 400 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 842 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 10
AP - Associated Press 2006 9
Optics 139 8
Universe Today 34 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 6
Physical Review Letters 150 4
EurekAlert 289 4
TerraDaily 141 4
SpaceWeather 56 4
Independent 111 4
Astronomy & Astrophysics 12 4
NEWSru.com 229 3
PhysicsWeb 180 3
Scientific American 80 3
Science Advances 32 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5955 2
Казахстан Сегодня 308 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
LiveScience 154 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
CNews Инноваторы 39 2
БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 2
Известия ИД 656 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
Telegraph 195 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8209 17
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 3
Gartner - Гартнер 3573 1
Microsoft Research 139 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
StartupBlink 5 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 60
РАН - Российская академия наук 1931 34
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 32
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 31
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 29
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 27
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 22
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 21
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 19
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 17
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 49 17
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 620 14
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 12
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 29 12
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 12
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 12
University of Chicago - Чикагский университет 99 12
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 11
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 11
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 10
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 9
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 9
Columbia University - Колумбийский университет 157 9
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 9
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 9
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 8
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 8
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 8
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 8
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 8
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 9
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 4
Международный женский день - 8 марта 361 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
День молодёжи - 27 июня 937 1
Связь-Экспокомм 113 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Docflow 147 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2486 1
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