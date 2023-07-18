Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории «Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предос

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами . Обсерватория Кека Местоположение: Мауна-Кеа, Гавайи Диаметр зеркал: 10 м каждое Двойные телескопы обсерватории Кека установлены на вершине спящего вулкана на Гавайях. Они были первыми совреме

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики т отображать удаленные объекты, которые телескоп Хаббл видит в 100 раз хуже. Также они ожидают, что новый телескоп проработает от 10 до 20 лет, пока не закончится топливо для двигателей, которы

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе овали, основываясь по данные, собранные при рентгеновском обзоре неба телескопом eROSITA российской обсерватории «Спектр-РГ».1. Кто и когда проводил исследованияИсследования звездного неба пров

Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — совместный проект Роскосмоса и Германског

Российский космический телескоп заглянул в центр галактики Сентябрь стал важным месяцем для космической обсерватории «Спектр-РГ», которая занимается картографированием наблюдаемой части Вселенной в

В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» х») объявила о завершении разработки технического проекта лампы бегущей волны (ЛБВ) для космической обсерватории «Миллиметрон», которую планируется запустить в эксплуатацию в 2025 г. Как расска

Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп ем зрения, чем у телескопа Хаббл при том же высоком разрешении. Благодаря этому за 10 лет китайский телескоп сможет обследовать 40% космоса. Размер китайского телескопа впечатляет. Он сравним с

Собрано зеркало самого мощного телескопа в истории Webb является совместным проектом НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства. В некотором смысле новый телескоп является преемником телескопа Хаббл. Он будет изучать ранние этапы развития Вс

Индийские студенты сделали первый любительский радиотелескоп ки образования и исследований (IISER) разработала и построила первый портативный радиотелескоп. Сам телескоп и инструменты для анализа данных являются доступными для широкого круга любителей ас

Индия готовит прорыв в космической астрономии Запуск индийской космической обсерватории ASTROSAT запланирован на 28 сентября 2015 г. Это уникальный аппарат, который осн

Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры кадемика М.Ф. Решетнёва" уже собирают опытные образцы и макеты составных частей будущей космической обсерватории. Этот проект был предложен Астрокосмическим центром Физического института имени

Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли транзитных событий определили 87 вероятных копий Земли. К сожалению, особенности работы телескопа и неполадки с его фотоматрицей поставили под сомнение полученные ранее наблюдения транзитов. Обычно, телескоп Kepler около 3 месяцев неподвижно «смотрел» на определенный участок звездного неба. В конце каждого квартала, телескоп поворачивался на 90 градусов, сканируя все тот же участок

Крупнейший в мире гамма-телескоп построят в Сибири Пустынная долина в Сибири скоро станет местом размещения крупнейшей обсерватории, которая обеспечит международные исследования Вселенной. В Тункинской долине, ра

Новые доводы теории мультивселенной: наша Вселенная столкнулась с другой Вселенной? ории мультивселенной могли бы стать следы столкновения нашей Вселенной с другой. Снимки космической обсерватории Planck наглядно показывают, что в нашей Вселенной существует асимметрия: в одной

Новый телескоп Colossus сможет обнаружить инопланетян ной из Университета Фрайбург, Дэвидом Холлидеем из Dynamic Structures, Ltd. и Кейси Харлингтоном из обсерватории Searchlight. Самой главной тайной Вселенной для человечества до сих пор остается

В космос отправился самый маленький спутник-телескоп ие звезд и среди этих помех слабые колебания яркости попросту не видны. В результате даже небольшой телескоп, выведенный на околоземную орбиту, оказывается гораздо более эффективным, чем огромн

PIAA: мощная оптическая система откроет ученым далекие миры х, так и на больших телескопах. В частности кандидатами на установку являются небольшой космический телескоп-охотник за экзопланетами EXCEDE и крупный инфракрасный космический телескоп W

Голландский расчет: наземные телескопы найдут внеземную жизнь за 25 лет что для обнаружения молекулярного кислорода в атмосфере далекой экзопланеты даже не нужно выводить телескоп в космос. Для спектроскопии ярких звезд и их планет не нужны и дорогие наземные теле

"Карманные" телескопы обеспечат межпланетную связь нелей, интегрированной электроникой, программным обеспечением и довольно большим оптическим блоком. Телескоп предназначен для будущих поисковых миссий Planetary Resources, а также для обеспечен

Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой Гигантский воздушный шар, наполненный гелием, медленно плывет над Антарктидой, на высоте около 36 километров. Запущенный в Рождество, он несет сверхчувствительный телескоп BLAST (Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope) с почти двухметровым зеркалом, который измеряет в субмиллиметровом диапазоне световые волны, исходящие из района так называ

Австралийский телескоп нового типа следит за Солнцем , которые очень интересуют ученых с точки зрения взаимодействия темной материи и обычного вещества. Телескоп будет также использоваться для изучения далеких галактик, первых звезд и черных дыр.

Австралия запустила колоссальный телескоп ь сверхдалекие галактики и исследовать глубины Вселенной с беспрецедентной точностью. Австралийский телескоп SKA Pathfinder (ASKAP) официально начал работу 5 октября. Это особенный научный инст

Радиотелескоп ALMA перепишет всю астрохимию з них имеет свою уникальную "подпись" этих движений. Всякий раз, когда молекулы изменяют свое состояние, поглощается и выделяется определенное количество энергии – в виде электромагнитного излучения. Телескоп ALMA позволяет с невиданными доселе темпами обследовать большие участки неба, определяя химический состав даже самых далеких уголков космоса. Благодаря этому сегодня можно проводить ис

Крупнейший черенковский телескоп нацелился в космос атья, что позволяет оперативно наводиться на быстро проходящие космические явления. В строительстве обсерватории в течение почти 10 лет принимали участие более 170 ученых из 32 научных институт

35 световых лет до "расплавленного Марса" Используя космический телескоп "Спитцер", астрономы НАСА обнаружили планету, которая, по всей видимости, покрыта ок

Российский орбитальный радиотелескоп: тест пройден, к работе готов рическом режиме и полностью готов к наблюдениям. Космический радиотелескоп Радиоастрон - это первая обсерватория в серии «Спектр». В перспективе планируется запуск рентгеновского и ультрафиолет

Самый быстрый пульсар: 1% скорости света ем IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, подтвердили также две обсерватории – космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства и австрали

Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара" искать нелегкий компромисс между светособирающей и разрешающей способностями телескопов. Например, телескоп Chandra НАСА использовал толстые, тяжелые зеркала с очень малой светособирающей спос

Удача: телескоп засек свет с суперземли ее Земли, она делает оборот вокруг яркой звезды 55 Cancri всего за 18 часов. Ранее Spitzer и другие телескопы с помощью транзитного метода обнаружили в системе 55 Cancri экзопланеты, однако заф

Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет Группа чилийских астрономов, работающих в обсерватории La Silla, входящей в состав Европейской Южной обсерватории, не обнаружила

"Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту нных телескопов сможет передвигаться по поверхности земли и снимать различные космические объекты с разных углов, а не ждать пока они войдут в поле зрения нескольких стационарных телескопов. «Боевые» телескопы обеспечат обнаружение и съемку космических объектов под разными углами Проект Galileo является частью большой космической инициативы, запущенной DARPA в последние несколько месяцев. В

Космический телескоп "убежит" от планетарной пыли шает астрономическим наблюдениям с помощью космических телескопов. В НАСА решили впервые разместить телескоп на наклоненной (к плоскости эклиптики) орбите, что позволит космическому аппарату пр

НАСА запускает телескоп-дирижабль Весной этого года НАСА начало новую серию исследований с помощью первого в своем роде дирижабля-обсерватории Eureka. Этот 75-метровый летательный аппарат обладает уникальными возможностями, которые очень пригодятся астрономам. Прежде всего, в отличие от реактивного самолета, дирижабль мож

"Кеплер" нашел очередную Землю Космический телескоп "Кеплер", в настоящий момент осматривающий очередную часть нашего района Галактики в

Как ищут экзопланеты? Методы и технологии именить методику для поиска экзопланет. В настоящее время 3,6-м спектрометр HARPS Европейской Южной Обсерватории в Чили просто «сыплет» свежеоткрытыми экзопланетами: только в сентябре этого год

Космическая обсерватория падает на землю. Под прицелом юг России Неуправляемый немецкий спутник ROSAT может упасть на Землю в любое время между 21 и 25 октября. Космическая обсерватория весом 2,4 т была запущена в 1990 году и закончила свою работу в 1999 году, после обнаружения 80 тыс. рентгеновских источников. Ожидается, что спутник упадет на Землю в

Телескопы ALMA выдали первые снимки далеких галактик дальних галактик. Почти тысяча ученых со всего мира прислали заявки, желая первыми работать в этой обсерватории, расположенной в Чили на высоте 5000 метров. Массив вводится в строй поэтапно и

Новый радиотелескоп увидит рождение Вселенной ет одновременно наблюдать за множеством источников радиосигналов 192 новые антенны LOFAR-а шведской обсерватории в Онсала выглядят достаточно скромно, но они будут объединены с 47 подобными ста