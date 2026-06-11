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РАН СО ИФ Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Российские химики создали термостойкий материал для оптики, способной работать в космосе 1
03.02.2026 Физики улучшили ключевые характеристики «умного стекла» 1
17.11.2025 Управляемая прозрачность: ученые заставили «ловушку для света» стать «невидимой» 1
13.11.2025 Новые возможности управления фотонными кристаллами 1
11.06.2025 Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики 1
14.04.2025 Наноматериалы с палладием и углеродом откроют новые возможности для электрохимических технологий 1
09.10.2024 Красноярские ученые разработали устройство селекции сигналов для спутников-ретрансляторов 1
28.08.2024 Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов 1
13.08.2024 Новые материалы улучшат функции электронных устройств 1
17.10.2022 В России создали систему связи, «пробивающую» толщу земли и воды 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
25.07.2019 Россияне научились заряжать смартфоны теплом человеческого тела 1
12.10.2017 Смартфоны можно заряжать теплом тела 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

РАН СО ИФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Intel Corporation 12848 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 3
РНФ - Российский научный фонд 208 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 201 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11571 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10745 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8550 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2500 2
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 29 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 552 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 398 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2734 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1595 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2272 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1389 1
Night Vision - режим ночного видения 404 1
ПЭДОТ - полимер полиэтилендиокситиофен 1 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Системы видеофиксации - ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 69 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4374 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3693 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 71 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4809 1
Аксессуары 4304 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Гроза - станции тропосферной связи 5 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
Иваненко Александр 2 2
Лукьяненко Анна 1 1
Пыхтин Дмитрий 1 1
Лексиков Андрей 1 1
Тамаровская Анастасия 1 1
Бикбаев Рашид 1 1
Чурилов Григорий 1 1
Панкин Павел 1 1
Пятнов Максим 1 1
Крахалев Михаил 1 1
Фейзер Кристина 1 1
Савин Геннадий 13 1
Шабанов Дмитрий 13 1
Федоров Дмитрий 25 1
Донской Дмитрий 40 1
Кичкайло Анна 1 1
Галеев Ринат 6 1
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
Поскакухин Вадим 8 1
Юсупов Хабиб 1 1
Беляев Борис 2 1
Тамбасов Игорь 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1931 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1693 4
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Земля - планета Солнечной системы 10886 3
Германия - Федеративная Республика 13253 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5502 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Япония 13824 1
Швеция - Королевство 3789 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 1
Канада 5085 1
Израиль 2860 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 1
Россия - СФО - Новосибирск 4897 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 11
Физика - Physics - область естествознания 2951 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 891 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3044 2
Энергетика - Energy - Energetically 5901 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5536 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4691 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 332 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5013 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9128 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Эффект Зеебека 7 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3405 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 875 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2292 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 212 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Металлы - Палладий - Palladium 40 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1096 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 34 1
Металлы - Серебро - Silver 832 1
Молекула - Molecula 1104 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1784 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2559 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 1
Advanced Functional Materials 5 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1279 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
Известия ИД 776 1
Optics Letters - Optical Society of America 6 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 11
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
РАН - Российская академия наук 2133 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1733 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 466 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 186 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
РАН ИХС - Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук 3 1
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