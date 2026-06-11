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РАН СО ИФ Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
РАН СО ИФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Иваненко Александр 2 2
|Лукьяненко Анна 1 1
|Пыхтин Дмитрий 1 1
|Лексиков Андрей 1 1
|Тамаровская Анастасия 1 1
|Бикбаев Рашид 1 1
|Чурилов Григорий 1 1
|Панкин Павел 1 1
|Пятнов Максим 1 1
|Крахалев Михаил 1 1
|Фейзер Кристина 1 1
|Савин Геннадий 13 1
|Шабанов Дмитрий 13 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Донской Дмитрий 40 1
|Кичкайло Анна 1 1
|Галеев Ринат 6 1
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Юсупов Хабиб 1 1
|Беляев Борис 2 1
|Тамбасов Игорь 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.