Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Росэлектроника
Радиосвязь НПП
Научно-производственное предприятие
Публикаций - 68, упоминаний - 74
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галеев Ринат 2 2
|Рейман Леонид 1008 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Бортник Иван 18 1
|Солонин Виталий 89 1
|Клишин Виталий 16 1
|Кречетов Николай 25 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Столбов Андрей 20 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Зверев Андрей 57 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|Саломатин Алексей 5 1
|Седов Аркадий 3 1
|Струкалев Максим 2 1
|Сошнин Алексей 1 1
|Шанцев Валерий 25 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Якунин Александр 48 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Солодухин Константин 113 1
|Кузяев Андрей 61 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Иванов Олег 130 1
|Шадаев Максут 433 1
|Березовский Владимир 11 1
|Сахненко Сергей 72 1
|Прайм - Агентство экономической информации 670 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
|New Scientist 1446 1
|Ananova 249 1
|HPC.ru 82 1
|Defense Tech 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru