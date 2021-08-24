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Ростех
Росэлектроника
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24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
30.06.2021 Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски? 1
23.03.2021 HP представила новые ноутбуки ENVY. Цены в России 1
14.09.2020 Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире 1
28.08.2020 «Росэлектроника» представила компактную мобильную станцию спутниковой связи 2
13.08.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс высокоскоростной беспроводной передачи данных на большие расстояния 2
27.12.2019 «Росэлектроника» выпустила первую партию музыкальных синтезаторов 2
25.12.2019 «Росэлектроника» разрабатывает мобильный комплекс с беспилотником для поиска и спасения людей 1
31.10.2019 Ростех разработал гражданскую цифровую станцию тропосферной связи 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 1
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 2
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 1
10.05.2017 «Росэлектроника» начала серийное производство «арктических» станций спутниковой связи 1
19.04.2017 «Росэлектроника» создает производство медицинских нанороботов в Сибири 1
11.08.2016 Военные хотят использовать плазменные бомбы для улучшения радиосвязи 1
25.05.2016 «Союз МС» протестирует системы для космического корабля нового поколения 1
18.06.2015 Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна 1
22.09.2014 Предприятие Росэлектроники представило современный комплекс автоматизации командно-наблюдательного пункта 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 1
28.02.2014 Минкомсвязь России выступает за поддержку отечественных производителей систем связи 1
01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. 1
18.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» 1
04.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» 1
05.07.2012 Назначен глава офиса NEC в Санкт-Петербурге 1
07.12.2011 Железнодорожники на связи 1
04.02.2011 Motorola представила на российском рынке новую линейку портативных радиостанций 1
06.08.2010 Юрий Фомин назначен генеральным директором «Синтерры - Центр» 1
08.06.2010 Минобороны РФ закупило станции спутниковой связи на 216 млн руб. для ВМФ: итоги тендера 2
07.04.2010 Средства связи для Минобороны РФ на 867 млн руб.: итоги тендера 2
23.03.2010 Александр Шкрыль назначен директором департамента электросвязи гендирекции «Северо-Западного Телекома» 1
01.02.2010 ОКР по разработке АПК радиосвязи и передачи данных для ВВ МВД России: открытый конкурс 1
07.10.2009 CNews TV. Cистема мониторинга транспорта: как работает такси 1
11.11.2008 ИВК поможет подключить подвижные объекты к глобальным ИС 1
19.03.2008 В Нижнем Новгороде запустили связь ТЕТРА 1
29.02.2008 В «Сибирьтелекоме» назначен новый директор Омского филиала 1
06.12.2007 Доходы операторов связи в России выросли на 26,8% 1
16.11.2007 ИТ для медиков: от хаоса к глобальным системам 1
01.12.2006 Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам? 1

Публикаций - 68, упоминаний - 74

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2409 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 13
Intel Corporation 11008 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 2
Samsung Electronics 9128 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 209 2
Ярославский радиозавод ПАО 9 2
SES 57 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1762 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Logitech 375 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5371 1
Синтерра - Synterra 776 1
Электросвязь 205 1
АСВТ 91 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 6 1
Millicom International Cellular SA 49 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Программный продукт ГК 3672 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 48 1
Сервис Плюс 175 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Tellabs 62 1
Alvarion Technologies 66 1
Ростелеком ЮТК - Ростовэлектросвязь 26 1
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 26 1
Telmex 43 1
Siemens Mobile 61 1
Microsoft Corporation 21993 1
InterSystems - ИнтерСистемз 130 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 1
Schneider Electric 481 1
HP Inc. 5231 1
Ростех - Октава - Тульский завод 10 1
Ростех - Радиозавод 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 710 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 3
РЖД - Российские железные дороги 1393 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 656 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 189 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Почта России ПАО 1821 1
Точка 462 1
Открытие ФК 1828 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1254 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 951 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 973 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2109 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 280 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6332 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 78 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1039 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 526 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1523 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Президент Российской Федерации 2875 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 539 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4945 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6372 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30208 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6929 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2799 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5879 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6098 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1747 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 39 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2845 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 231 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 869 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 76 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1184 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 231 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 322 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 73 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 847 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3592 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8990 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6664 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 90 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2870 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 984 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2065 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 624 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 144 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3023 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 318 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 85 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2139 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
ЭОС Дело СЭД 1616 1
Intel XScale PXA 155 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 50 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 1
InterSystems Ensemble 53 1
InterSystems Cache 80 1
Intel PRO - серия адаптеров 79 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 1
ИВК Юпитер 28 1
Apple iPod 1335 1
Oracle Java - язык программирования 2476 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 1
Microsoft Skype 1890 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 1
Adobe Creative Cloud 59 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 88 1
Intel Core - Семейство процессоров 1238 1
HP Envy - Серия ноутбуков 87 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 283 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 183 1
Галеев Ринат 2 2
Рейман Леонид 1008 2
Евтушенко Олег 125 2
Брыкин Арсений 37 2
Бортник Иван 18 1
Солонин Виталий 89 1
Клишин Виталий 16 1
Кречетов Николай 25 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Столбов Андрей 20 1
Эльянов Михаил 14 1
Зверев Андрей 57 1
Кузьмин Леонид 6 1
Саломатин Алексей 5 1
Седов Аркадий 3 1
Струкалев Максим 2 1
Сошнин Алексей 1 1
Шанцев Валерий 25 1
Шалманов Сергей 199 1
Якунин Александр 48 1
Сорокин Сергей 9 1
Лебедев Георгий 50 1
Солодухин Константин 113 1
Кузяев Андрей 61 1
Никифоров Николай 1145 1
Иванов Олег 130 1
Шадаев Максут 433 1
Березовский Владимир 11 1
Сахненко Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 99811 23
Земля - планета Солнечной системы 6799 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31508 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42755 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11891 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1092 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 73 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 505 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 2
Солнечная система 2130 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 877 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4975 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 990 2
Россия - Крайний Север 154 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1803 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 372 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1297 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 49 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1187 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 24 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 96 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12268 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1027 1
Россия - СФО - Омская область 495 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 552 1
США - Джорджия - Атланта 197 1
Европа 9606 1
Франция - Французская Республика 5344 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 34 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1158 1
Россия - УФО - Свердловская область 1071 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 396 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 631 1
Беларусь - Белоруссия 3314 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 1
Нидерланды 2076 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2070 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 285 1
Федеральное законодательство 1038 1
Экономический эффект 551 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1883 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1399 1
Страхование - Страховое дело 402 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5781 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 42 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4031 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 439 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
Прайм - Агентство экономической информации 670 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
New Scientist 1446 1
Ananova 249 1
HPC.ru 82 1
Defense Tech 44 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
РАН - Российская академия наук 1158 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 49 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 223 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1107 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 248 1
Биотехмед 8 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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