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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение СаНПиН Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Новое ИТ-решение «Самолета» помогает оперативно оценить инвестиционный потенциал участка под застройку 1
10.10.2024 Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам 1
16.01.2024 «МегаФон» подключил систему онлайн-мониторинга для водоканала в Северной Осетии 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
31.08.2023 В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение 1
20.06.2023 Почему отключают горячую воду в летний период 1
05.04.2023 «Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР 1
31.08.2022 Запрет на сотовые телефоны в школе: большинство учителей — за, большинство родителей — против 1
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках 1
25.04.2022 Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
01.07.2021 3Logic Group выводит на рынок ноутбук «Гравитон Н15И-К2» собственной разработки 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
06.01.2021 Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air 2
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
03.04.2020 Как правильно организовать освещение на рабочем месте 1
02.01.2019 Названы самые опасные в мире смартфоны. Список 1
03.09.2012 75 школ Мурманской области получили компьютерные классы на базе Windows MultiPoint Server 2011 1
21.08.2008 Роспотребнадзор по Москве рекомендует сократить использование мобильников детьми 1
18.04.2008 Мобильники все-таки опасны для детей 2
16.04.2008 Российские ученые: мобильные телефоны опасны для детей 2
29.01.2008 За 2007 год зарегистрировано более 200 радиационных аварий и инцидентов 1
05.09.2007 Эргономика — выбираем ЖК-монитор 1
09.03.2005 Россия хочет от мобильников больше других 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9400 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 4
Apple Inc 12323 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 3
Ростелеком 10024 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 2
K2 - К2РУ - SourceCode 110 2
Цифра ГК 2491 2
SAS Institute 1003 2
Microsoft Corporation 24925 1
Intel Corporation 12348 1
ViewSonic 312 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 1
BBK OnePlus 228 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
АЛТ Мастер 5 1
Samsung Electronics 10401 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Qualcomm Technologies 1859 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Omnispace 2 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
8552 1
РуСат 59 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Superjob - Суперджоб 634 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 837 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Coursera 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1205 1
ICNIRP - International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection - Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений 5 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 183 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 374 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 2
Совбез РФ - РНКЗНИ - Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений 4 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3447 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 308 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 531 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25034 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14698 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16441 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12689 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12472 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21317 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7882 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3746 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3515 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7551 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7076 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2272 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3009 3
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 82 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6141 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7462 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2885 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9620 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3250 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7706 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 2
Apple MacBook Pro 531 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 137 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1847 2
LG G - серия смартфонов 140 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 400 1
LG V - серия смартфонов 43 1
Microsoft Windows 10 1818 1
Microsoft Windows 11 631 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 576 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 130 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Intel Core i - Cерия процессоров 522 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apple iPad mini 421 1
Apple iPhone 6 4863 1
FreePik 1189 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 357 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 244 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 64 1
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 10 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 987 1
Онищенко Геннадий 35 2
Кузнецова Анна 15 2
Матвиенко Валентина 113 2
Голикова Татьяна 56 2
Васильева Ольга 22 2
Чернышов Борис 6 2
Еремеев Владимир 11 1
Мишустин Михаил 700 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Попова Анна 18 1
Балабанов Максим 4 1
Заика Александр 1 1
Мякишев Сергей 1 1
Пустоваченко Нина 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пальцев Юрий 1 1
Кучма Владислав 1 1
Брагина Ирина 1 1
Кучма Владимир 1 1
Шевкун Ирина 1 1
Кравцов Сергей 54 1
Анпилогов Валентин 2 1
Булатов Игорь 1 1
Иванов Олег 145 1
Пехтерев Сергей 54 1
Абаев Зураб 1 1
Колесникова Дарья 6 1
Рябоконь Андрей 1 1
Шадаев Максут 1065 1
Оганезов Леван 1 1
Муртазин Эльдар 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 6
Европа 24439 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 5
Финляндия - Финляндская Республика 3632 4
Германия - Федеративная Республика 12813 3
США - Нью-Йорк 3110 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7810 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 721 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 2
Китай - Пекин - Beijing 1014 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 727 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 666 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Азия - Азиатский регион 5637 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 917 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1242 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1904 1
Швеция - Королевство 3649 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 612 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2584 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 1
Чехия - Прага 198 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Северный Ледовитый океан 119 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9195 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1295 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1266 4
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10266 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 799 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8291 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4177 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4180 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4274 3
Здравоохранение - Цифровая деменция - цифровое слабоумие - негативное влияние гаджетов на умственные способности человека 5 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1263 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1865 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 602 2
Дневной свет - Дневное освещение 143 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 167 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7135 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4111 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2217 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1786 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9333 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 3
Российская газета 274 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2011 2
РИА Новости 951 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 1
Mobile Research Group 83 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

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Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
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