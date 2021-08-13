Власти придумали способы поддержки онлайн-образования

В качестве мер поддержки дистанционного образования власти хотят компенсировать владельцам площадок затраты на обучение граждан, а для педагогов разработают цифровые сертификаты, дающие право на изучение основ такого рода обучения. В то же время не нашли поддержки предлагавшиеся меры по субсидированию размещения образовательных курсов на отечественных площадках, созданию информационной системы со сведениями о пройденном обучении и корректировки СанПиН в части допустимого времени обучения за компьютером.

Оснащение школ цифровыми средствами обучения

CNews продолжает серию публикаций на основе проекта Плана поддержки ИТ-отрасли, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко и находящемся на утверждении у премьер-министра Михаила Мишустина. Часть документа посвящена развитию электронных образовательных сервисов.

В первую очередь, предполагается оснастить организации общего образования (школы) современными электронными средствами обучения, которые обеспечат доступность и высокое качество образовательного процесса при дистанционном обучении и верификации электронных образовательных сервисов. Этого можно достичь за счет выделения субсидий субъектам федерации на приобретение школами электронных образовательных сервисов из реестра Минпросвещения.

Также в субъекты федерации следует направить методические рекомендации Минпросвещения по корректировке нормативов финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в целях учета затрат образовательных организаций, связанных с приобретением и обновлением цифровых средств обучения отечественного производства.

Цифровые сертификаты для педагогов по изучению методик онлайн-образования

Вторая предлагаемая мера состоит в обеспечении педагогов цифровыми сертификатами. Предполагается разработать программы обучения (повышения квалификации) педагогов по методикам и технологиям дистанционного и смешанного обучения за счет предоставления цифровых сертификатов. В результате произойдет повышение квалификации педагогов в части методик и технологий дистанционного и смешанного образования, а также усиление кадрового потенциала цифровой экономики.

фото: ru.depositphotos.com Предполагается оснастить школы современными электронными средствами обучения

В Плане также идет речь о лицензировании онлайн-образования. Речь идет о внесении изменений в нормативную базу с целью определения понятия «онлайн-образования» как новой формы обучения, в том числе в целях совершенствования лицензирования указанной деятельности. В результате будут упрощены процедуры прохождения лицензирования образовательных организаций.

Поддержка образовательных онлайн-площадок

Еще одна инициатива — поддержка образовательных онлайн-площадок. Предлагается внести изменения в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» и предусмотреть введение механизма компенсации образовательным онлайн-площадкам расходов граждан на повышение квалификации и дополнительного образования по «цифровым» специальностям. В результате будут созданы стимулы для прохождения гражданами обучения на онлайн-площадках именно по этим направлениям.

Также в документе говорится о переходе школ на российское ПО. Предполагается обеспечить стимулирование перехода образовательных организаций общего образования на российское программное обеспечение (мессенджеры, почта, видеоконференцсвязь, офисное программное обеспечение, операционные системы). В результате будет обеспечена устойчивость образовательного процесса, осуществляемого в дистанционном формате, и повышена популярность упомянутого российского ПО.

Несостоявшиеся планы: стимулирование размещения образовательных курсов на отечественных площадках

В распоряжении CNews имеется предыдущая версия Плана поддержки ИТ-отрасли, в которой содержался ряд предложений по развитию электронных образовательных сервисов, не вошедших в нынешний вариант документ. В частности, предлагалось обеспечить активное размещение производителями контента материалов на российских онлайн-площадках за счет финансового стимулирования.

фото: ru.depositphotos.com Сейчас отечественные производители контента размещают свой контент не на отечественных ресурсах, а на иностранных площадках

Сейчас отечественные производители контента размещают свой контент не на отечественных ресурсах, а на иностранных площадках (например, Coursera), указывали авторы документа. В связи с этим предлагалось финансово стимулировать тех, кто использует отечественные площадки и платформы.

Также предлагалось обязать ВУЗы и другие образовательные учреждения, которые разрабатывают образовательный контент за счет привлечения бюджетного финансирования, в преимущественном порядке выкладывать образовательный контент на отечественные ресурсы. В результате отечественные производители активно размещали бы свой контент на российских онлайн-площадках, также была бы собрана база и сформирован рейтинг лучшего контента и операторов знаний (по мнению населения/слушателей).

Информационная система сведений о пройденном обучении

Еще одним предлагавшимся ранее мероприятием было создание единой информационной системы, содержащей сведения о пройденном обучении. Как указывали авторы предложения, сейчас документы об образовании (аттестаты, дипломы, сертификаты) имеют силу только на бумажном носителе, что затрудняет поиск информации о проведенном обучении для работодателя, а для работника замедляют процесс верификации информации при трудоустройстве (особенно при утере бумажного оригинала).

В связи с этим предлагалось внедрить информационную систему с реестром документов общего, высшего и дополнительного образования в электронном виде или осуществить доработку существующих государственных информационных систем. Также предлагалось обеспечить в нормативной базе «признание» электронных дипломов и интегрировать соответствующую информационную систему с информационными системами участников рынка общего, высшего и дополнительного образования (наладить обмен данными). В результате была бы создана единая информационная система, содержащая сведения о проведенном обучении и предоставляющая указанные данные с согласия гражданина потенциальным работодателям.

Пересмотр требований относительно времени нахождения учеников за компьютером

Другой предлагавшейся ранее мерой был пересмотр требований относительно времени нахождения учеников перед компьютером. Как указывали авторы документа, сейчас требования СанПиН (санитарно-эпидемиологические правила) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» о времени нахождения учащихся перед компьютером во время уроков устарели и не позволяют эффективно проводить занятия. Это связано с тем, что нормативы рассчитаны для старого оборудования.

фото: ru.depositphotos.com Предлагалось популяризировать получение общего и высшего образования в удаленном режиме

В связи с этим планировалось актуализировать нормативы СанПиН в рамках постановления Главного государственного санитарного врача «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». Требования должны были быть пересмотрены с пересчетом нормативов для актуальной компьютерной техники в целях обучения комфортного и эффективного обучения в общеобразовательных учреждениях.

Следующим мероприятием значилось обеспечение возможности эффективного удаленного обучения полного цикла для российского населения. Как отмечали авторы документы, сейчас онлайн-образование не популяризировано среди российского населения, в том числе находящегося за границей. Для проведения комфортного удаленного обучения инфраструктуры недостаточно.

В связи с этим предлагалось популяризировать получение общего и высшего образования в удаленном режиме, а также обеспечить создание дополнительной инфраструктуры и инструментов для проведения эффективного обучения на дому. Это должно было обеспечить возможность эффективного удаленного обучения полного цикла (в том числе аттестации и получения электронного документа об образовании) для российского населения, включая учащихся и педагогов.

Субсидирование участия представителей онлайн-образования в международных мероприятиях

Еще одной мерой значилось субсидирование представителей онлайн-образования к участию в международных образовательных мероприятиях. Как отмечали авторы документа, сейчас российское онлайн-образование не представлено на международных образовательных мероприятиях (например, на проходящем в Лондоне BETT).

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В связи с этим предлагалось субсидировать участие российских представителей онлайн-образования в выставках со стороны «Российского экспортного центра» и бизнес-миссий и организовать ежегодное присутствие отечественных лидеров в сфере образования на международных выставках. В результате российские игроки онлайн-образования являлись бы обязательными участниками BETT и других крупнейших международных образовательных мероприятий.

Финансирование R&D проектов в сфере образования

Также планировалось предоставить рынку возможности привлечения государственных инвестиций для R&D проектов в сфере образования. Сейчас финансирования для R&D проектов в образовании отсутствует и доступ независимых игроков к «длинным деньгам» ограничен, отмечалось в документе. В связи с этим предлагалось обеспечить целевое финансирование (субсидии) через институты развития R&D проектов в сфере образования либо спрос со стороны государства (гарантированная закупка) R&D продуктов на ранней стадии. В результате рынку была бы доступна возможность привлечения государственных инвестиций, что, в свою очередь, способствовало бы появлению инноваций.

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