Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам

Ради поддержки отечественных разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта государство готово создать условия для переезда в Россию высококвалифицированных специалистов. При этом покупатели отечественной ИИ-продукции получат налоговые льготы и доступ к государственным дата-сетам.

Льготная ипотека для ИТ-специалистов

CNews продолжает серию публикаций о плане поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и отправлен на согласование главе кабмина Михаилу Мишустину. Один из разделов документа описывает способы поддержки отечественных решений в области искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей.

Ключевая мера касается обеспечения условий для привлечения и возвращения в Россию ИТ-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области ИТ. В частности, для иностранных граждан упростят процедуру получения вида на жительства, а также введут льготную ипотеку и кредитование.

Фото: ru.depositphotos.com Ради поддержки отечественных разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта государство готово создать условия для переезда в Россию высококвалифицированных специалистов

Авторы документа отмечают, что в России действуют высокие процентные ставки по ипотеке, что приводит к риску отъезда за границу ИТ-специалистов. В связи с этим их предлагается субсидировать по аналогии с существующей системой для молодых семей. Такие меры обеспечат опережающее развитие ИТ-отрасли, увеличение числа занятых в сфере ИТ, повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-решений, а также создадут упрощенный режим для перевода бизнеса и персонала из иностранной юрисдикции в российскую.

Налоговые льготы для ИИ-продуктов

Также предлагается пересмотреть налогообложение прибыли компаний в части учета расходов на приобретение и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов в сфере искусственного интеллекта, представленных в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Здесь речь идет о применении повышающего коэффициента «1,5».

В первоначальной версии документа планировалось введение повышающего коэффициента («2,5») при учете расходов по внедрению ИИ-решений и расчета налога на прибыль для заказчиков работ и услуг. Корни такого предложения кроются в отсутствии в России фискальных стимулов для внедрения ИИ-решений в крупных компаниях. В связи с этим предлагалось внести изменения в Налоговый кодекс для обеспечения четкого и объективного порядка определения ИИ-проектов и предоставления повышенного вычета по налогу на прибыль для заказчиков таких проектов. Однако это предложение в итоге не вошло в финальную версию документа.

Государство уберет препятствия для развития больших данных

Нормативную базу предлагается скорректировать с целью создания условий для формирования рынка больших данных и вовлечения их в коммерческий оборот при безусловном соблюдении требований по защите персональных данных. Для этого в законодательстве нужно закрепить возможность передачи и агрегирования деперсонифицированных данных без необходимости получения согласия субъекта персональных данных.

В первоначальной версии документа содержалось более радикальное предложение: упростить режим пользования данными, доступными определенному кругу лиц, включая общедоступные персональные данные, если это необходимо для создания и развития решений в сфере ИТ (например, для обучения искусственных нейронных сетей). При этом дополнительное согласие от субъектов общедоступных персональных данных и владельцев источников таких данных.

Для развития технологий ИИ, как объясняли авторы документа, необходимо обучать нейросети на больших данных. Но на законодательном уровне этот вопрос не был урегулирован. В связи с этим предлагалось создать совещательную структуру, в которую вошли бы представители контролирующих органов. Она бы и занялась выработкой требований по использованию релевантных дата-сетов для обучения нейросетей и вопросом создания репозитория дата-сетов для эффективного развития продуктов в сфере ИИ.

Доступ к государственным дата-сетам

Создание репозитория государственных дата-сетов позволило бы российским разработчикам ИИ-решений урегулировать вопрос передачи деперсонифицированных данных и доступа к ним.

В первоначальной версии документа говорилось о том, что соответствующий фонд должен пополняться отраслевыми данными от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и госкомпаний, а также компаний-разработчиков технологий ИИ. При этом отечественным компаниям-разработчикам технологий ИИ должен быть обеспечен льготный доступ к данным фонда для обучения и тестирования алгоритмов ИИ при создании отраслевых продуктов. Также должно было быть обеспечено использование дата-сетов не только для разработки решений, но и для проведения виртуального (вторичного) скрининга.

Государственная информационная система мониторинга погоды

Продвижение ИИ-решений запланировано и в сфере интернета вещей. Государство планирует сделать обязательным использование отечественных ИВ-решений в сферах ЖКХ, пожарной и другой безопасности.

Помимо этого, запланировано создание государственной информационной системы (ГИС) для мониторинга погоды, экологической ситуации, особо опасных и вредных производств, а также мониторинга потребления коммунальных услуг бюджетными организациями. ГИС должна работать на основе отечественных ИВ-решений.

От дата-сетов с данными о коронавирусе отказались

В распоряжении CNews имеет первоначальная версия плана поддержки ИТ-отрасли. В ней содержались и другие предложения по поддержке отечественных разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые не вошли в итоговый документ.

Например, для разработчиков ИИ-решений (в том числе в сфере здравоохранения) предлагалось создать репозиторий отраслевых дата-сетов, которые включали бы данные КТ, собранные в период пандемии коронавируса. При этом планировалось обеспечить возможность деанонимизации данных в интересах мониторинга и диагностики.

Фото: ru.depositphotos.com Репозиторий отраслевых дата-сетов должен был включать данные, собранные в период пандемии коронавируса

Как указывали авторы документа, к такой идее их подтолкнуло недостаточное количество доступных наборов структурированных медицинских данных, что затрудняло быстрое создание и масштабирование новых ИИ-решений.

Затраты на модернизацию ИТ-инфраструктуры не будут субсидированы

Также предлагалось поддержать ИИ-разработчиков из СМБ-сегмента грантами на доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям (услуги российских ЦОД, облачные сервисы). Авторы документа объясняли это дороговизной собственной ИТ-инфраструктуры для таких организаций и, как следствие, невозможностью оперативного обучения алгоритмам ИИ. При этом аренда вычислительных мощностей также достаточно обременительна, особенно с учетом постоянно растущих потребностей в них по мере роста уровня технологий и объема обрабатываемых данных.

В связи с этим предлагалось оказывать государственную поддержку компаниям-разработчикам ИИ за счет механизма субсидирования части затрат, связанных с модернизацией ИТ-инфраструктуры и аренды вычислительных мощностей. Поддержка могла бы оказываться через мини-гранты, выдаваемые институтами развития, и распространяться только на российские ЦОД и облачные сервисы.

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Еще одна мера заключалась в субсидировании процентной ставки для кредитования комплексных ИТ-проектов, предполагающих использование технологий искусственного интеллекта в части систем распознавания. По мнению создателей плана, сложная экономическая ситуация ограничивает возможности бизнеса в части долгосрочного инвестирования, в том числе и в ИИ-разработки. Согласно первоначальной задумке, к 2024 г. не менее 140 предприятий получили бы льготное кредитование из федерального бюджета. Однако все эти предложения убрали из финальной версии документа.

Возврат НДФЛ специалистам по ИИ

Еще одним инструментом поддержки должен был стать возврат НДФЛ специалистам, участвующим во внедрении ИИ-решений. Разработчики документа отмечали, что существуют различные меры поддержки на уровне компаний, а вот сами сотрудники ощущают отсутствие личной заинтересованности во внедрении технологий ИИ. В связи с этим предлагалось предоставить сотрудникам, вовлеченным в реализацию ИИ-проектов, возможность получения дополнительного дохода в виде возврата платежей по НДФЛ.

Государство не поддержит экспорт ИИ-решений

Также изначально предполагалось поддержать предприятия в части экспорта ИИ-решений, в том числе в страны СНГ и ЕАЭС. Как отмечали авторы документа, международный ИТ-рынок является высококонкурентным, что препятствует быстрому росту выручки российских ИТ-разработчиков за счет экспорта продукции. В связи с этим предлагалось разработать правила предоставления средств из бюджета на поддержку экспорта ИИ. Субсидии планировалось предоставлять либо компаниям с высоким экспортным потенциалом, либо напрямую российскому юридическому лицу, либо российской головной компании группы, в которую входят и зарубежные аффилированные лица.

Фото: ru.depositphotos.com Изначально предполагалось поддержать предприятия в части экспорта ИИ-решений, в том числе в страны СНГ и ЕАЭС

Кроме того, правительство на законодательном уровне должно было бы обеспечить правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, международную сертификацию, открытие зарубежных офисов, участие в международных выставках, форумах и деловых миссиях. К 2024 г. финансовая поддержка была оказана бы 150 компаниям-экспортерам ИИ-решений.

Также существовала инициатива, связанная с поддержкой участия российских ИИ-разработчиков в ведущих международных конференциях в роли докладчиков. Сейчас этому препятствует не только насыщенная профессиональная деятельность, но и сопутствующие издержки. В связи с этим предлагалось разработать правила предоставления субсидий на компенсацию затрат, понесенных компаниями в связи с участием в конференциях уровня A+ при условии выхода после них публикаций.

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