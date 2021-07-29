Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским
В правительстве подготовили предложения по поддержке отечественных интернет-площадок. Порог расходов на рекламу компаний на зарубежных ресурсах установят на отметке в 1% от выручки. Кроме того, серьезные преференции ждут российские онлайн-кинотеатры.
Как помочь российским сайтам с рекламой
CNews продолжает публикации о плане поддержки российской ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а сейчас находится на утверждении у главы кабинета министров Михаила Мишустина. Одна из частей документа посвящена мерам по поддержке отечественных интернет-площадок.
В первую очередь предлагается установить порог рекламных расходов, который учитывается при расчете налога на прибыль. Для иностранных ресурсов он будет установлен на отметке в 1%. По мнению авторов документа, это простимулирует размещение на российских интернет-площадках рекламы, таргетированной на отечественных пользователей. Среди других ожидаемых эффектов значится рост рыночной доли российских интернет-компаний на внутреннем рынке.
С точки зрения налогового законодательства, рекламные расходы делятся на нормируемые и ненормируемые, то есть учитываемые при расчете налога на прибыль в полном объеме. Сейчас ко второму пункту относятся реклама в интернете и информационно-телекоммуникационных сетях, в СМИ, кино и на видео, а также наружная реклама и участие в выставках. К нормируемым расходам причисляют рекламу в метро, SMS-рассылки, проведение розыгрышей и лотерей, дегустации товаров и т.д. На нее можно тратить не более 1% от выручки.
Аналитик «Финам» Леонид Делицын называет предлагаемую мерой катастрофой» для отечественных экосистем и игроков рынка электронной коммерции. «Если вы попробуете запустить практически любое видео на YouTube, сначала вам придется посмотреть рекламу. И в большинстве случаев ею окажутся ролики крупнейших компаний, уровня Ozon или «Яндекс.Маркет», — говорит Леонид Делицын. — Если их лишить доступа к иностранным площадкам, они лишатся значительной части просмотров, а отечественные ресурсы конечно же поднимут цены. Итогом этого станут инвестиции игроков рынка электронной коммерции в контент-проекты, которые смогут принести им дешевый трафик».
Онлайн-кинотеатрам помогут с контентом
Другая предлагаемая мера предусматривает изменение порядка предоставления субсидий из федерального бюджета на создание кино- и ТВ-продукции. Новшество в том, что теперь получатели таких субсидий будут обязаны размещать свой контент на российских интернет-площадках. Встречная мера — установление льгот для российских компаний, владеющих онлайн-кинотеатрами и другими подобными сервисами, и при этом инвестирующих в отечественный аудио- и видео-продукты. Эти шаги должны повысить популярность и контента, и самих ресурсов.
Президент ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин рассказал CNews, что он полностью поддерживает эту инициативу. В качестве возможного следующего шага он предложил снизить российским онлайн-кинотеатрам, производящим собственный контент, ставку НДС — с 20% до 10%.
Как в России регулируют работу онлайн-кинотеатров
Отметим, что российские власти давно занимаются темой регулирования онлайн-кинотеатров. Профильный закон был принят еще в 2017 г.: он запретил иностранцам иметь долю в подобном бизнесе, превышающую 20%. Впрочем, для площадок, ориентированных на российскую аудиторию, делается исключение.
Сейчас в Госдуме разрабатывается новый законопроект, который повысит этот порог до 100%, но при голосованиях на советах директоров они будут иметь право на вес голоса, не превышающий 50%. Если проект закона будет одобрен, то иностранные онлайн-кинотеатры должны будут открыть представительства в России, управление которыми передадут специальным международным фондам с участием представителей нашей страны. Также правительственная комиссия сможет обязывать иностранные ресурсы предоставлять контент, принадлежащий им на эксклюзивных правах, отечественным площадкам.
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