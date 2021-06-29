Власти решили помогать разработчикам игр

В Правительстве наметили шаги по поддержке разработчиков компьютерных игр. В частности, предлагается обеспечить вычет НДС за услуги, связанные с рекламой на иностранных площадках, а также создать фонд господдержки разработки патриотических игр. В то же время не нашла поддержки идея обеспечить учет входящего НДС при экспорте ИТ-лицензий.

Вычет НДС за рекламу на иностранных рынках

CNews продолжает серию публикаций на основе плана поддержки ИТ-отрасли, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко и ожидающего утверждения со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Один из разделов документа связан с поддержкой разработчиков компьютерных игр.

Главная из предлагаемых мер заключается в осуществлении вычета НДС (налога на добавленную стоимость). Предполагается внести изменения в Налоговый кодекс с целью установления возможности принятия к вычету суммы налогов по приобретаемым рекламным и маркетинговым услугам, используемым организациями (в том числе российскими компаниями-производителями компьютерных игр), программы которых включены в единый российский реестр программ для ЭВМ и баз данных, для продвижения указанных программ на иностранных рынках. Это должно обеспечить равные конкурентоспособные налоговые условия для российских и иностранных компаний на международном рынке и рост экспорта отечественных ИТ-решений.

Как поясняют авторы документа, специфика международных рынков потребительского ПО, в том числе компьютерных игр, заключается, прежде всего, во множестве разработчиков и, как следствие, высокой конкуренции и низкой цене реализации, а также в ограниченном количестве каналов коммуникации с потребителем. Фактически на международных рынках сложилась олигополия рекламных интернет-площадок, через которые идет продвижение и российских продуктов.

Специфика международных рынков потребительского ПО, в том числе компьютерных игр, заключается, прежде всего, во множестве разработчиков. Фото: ru.depositphotos.com

У российских рекламодателей такая реклама не окупается, поскольку для российских компаний российский НДС (20%) дороже, чем для их иностранных конкурентов. Сейчас реклама российских продуктов на зарубежных площадках выставляется с российским НДС согласно принятым в 2014 г. поправкам в Налоговый кодекс по НДС на электронные услуги. Поэтому российские компании либо не продвигают свои продукты на зарубежных рынках, либо делают это через иностранные взаимозависимые компании, что ведет к дополнительным издержкам и отсутствию налоговых поступлений в российский бюджет, указано в документе.

Предлагаемая мера проста в администрировании и будет, среди прочего, крайне полезна для стартапов с ограниченным штатом, но с востребованными за границей ИТ-решениям. Критерий предоставления такой льготы должен быть установлен по компаниям, а не по программе. Авторы документа объясняют это тем, что российские компании могут, помимо неопределенной разработки софта, специализироваться на оперировании портфелем продуктов (например, игр) сторонних разработчиков, в том числе иностранных, которые в отечественный реестр попасть не могут.

Предлагаемая мера обеспечит увеличение продаж отдельных компьютерных программ и российских брендов и в целом простимулирует развитие такого направления, как управление международными продажами портфеля лицензионного софта, например, потрфеля игр. В долгосрочной перспективе данные меры принесут российскому бюджету дополнительные налоговые поступления за счет создания в России новых рабочих мест и уплаты в России налога на прибыль, соцвзносов и НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Фонд поддержки компьютерных игр

Другое предложение состоит во внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих установление налоговых льгот для российских компаний-производителей видеоигр и для инвесторов, осуществляющих вложения в игровые проекты (компьютерные, мобильные и онлайн-игры). В результате должен быть создан режим наибольшего благоприятствования для производства и распространения отечественных видеоигр и видеоконтента.

Третья инициатива состоит в создании фонда поддержки разработки игровых проектов. Фонд будет поддерживать разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующие русскую культуру и историю. Аналогом может быть Фонд кино. Данная мера должна обеспечить повышение привлекательных инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и развитие сегмента разработки видеоигр.

Предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие установление налоговых льгот для российских компаний-производителей видеоигр и для инвесторов, осуществляющих вложения в игровые проекты. Фото: ru.depositphotos.com

Как говорится в документе, проблема финансирования разработчиков со стороны государства ограничивается сложностью получения, администрирования и отчетности за использование денежных средств, предоставляемых государством (например, в форме субсидии, что особенно важно для микро- и малых студий разработки). При этом государственное софинансирование необходимо для развития бизнеса.

Отвергнутые меры: учет входящего НДС при экспорте ИТ-лицензий

В распоряжении CNews имеется первоначальная версия плана поддержки ИТ-отрасли. В ней предлагался еще ряд мер по поддержке отечественных разработчиков игр, от которого затем отказались. Одной из таких мер был учет входящего НДС при экспорте ИТ-лицензий.

В настоящее время российские ИТ-компании проигрывают в конкурентной борьбе за иностранных клиентов, говорилось в документе. В этой связи предлагалось внести изменения в налоговое законодательство, предоставив российским компаниям, программы которых будут включаться в реестр отечественного ПО, право вычета входящего НДС в России при лицензировании ПО иностранным пользователям. Такими мерами в ЕС, например, поддерживают ключевые отрасли — финансовый и страховой сектор, чтобы повысить конкурентоспособность европейских компаний в борьбе за иностранных клиентов с американскими фирмами, у которых в расходах нет невычитаемого входящего НДС по причине отсутствия НДС в США.

Предоставление российским налогоплательщикам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в области ИТ, права принимать НДС и вычет в части расходных операций, относящихся к оказанию услуг, освобождаемых от НДС внутри России, повысило бы конкурентоспособность российских налогоплательщиков, развивающих и реализующих востребованные в мире высокотехнологичные услуги, включая электронные услуги и услуги по разработке программного обеспечения. Предлагавшаяся мера, соответствуя применимой мировой практике и международным нормам и правилам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), рекомендованным к применению в условиях цифровой экономики, обеспечила бы равные конкурентоспособные налоговые условия для российских и иностранных компаний на международном рынке.

Изменения правил ведения реестра российского ПО

Еще одна предлагавшаяся мера заключалась в уточнении правил ведения реестра российского ПО относительно игр. Сейчас в качестве доли прямого участия лица в организации признается непосредственно принадлежащая такому лицу доля голосующих акций этой организации или непосредственно принадлежащая такому лицу доля в уставном (складочном) капитале (фонде) этой организации, а в случае невозможности определения таких долей — непосредственно принадлежащая такому лицу, являющемуся участником этой организации, доля, определяемая пропорционально общему количеству участников этой организации. Но такая формулировка критериев не учитывает разные классы акций организаций-правообладателей с разным весом голосов.

В Правилах ведения реестра отечественного ПО предлагалось использовать следующие формулировки. Исключительное право на программу для включения в реестр отечественного ПО должно принадлежать одному или нескольким правообладателям: Российской Федерации (РФ), субъекту федерации, российскому юридическому лицу либо физическому лицо, являющемуся гражданином России. Российским юридическим лицом при этом целесообразно признавать юридическое лицо, зарегистрированное на территории России, в отношении которого прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированных за пределами России) контроль осуществляется со стороны одного или нескольких из следующих лиц: РФ, субъект федерации, гражданин России или контролируемых ими совместно или по отдельности лиц.

В первоначальной версии плана поддержки ИТ-отрасли предлагалось уточнить правил ведения реестра российского ПО относительно игр. Фото: ru.depositphotos.com

В свою очередь, под контролем следует понимать возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированных за пределами РФ) более чем за 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (акции, составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица).

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Другое предлагавшееся изменение в Правила ведения Реестра российского ПО было связано с тем, что сейчас данные правила не позволяют ставить в реестр лицензируемые игры и ПО, поскольку содержат заведомо невыполнимые ограничения для компаний: у российских компаний должно быть право на модификацию игры на всей территории мира (такие полномочия не передаются по лицензии в большинстве случаев). Соответственно, предлагалось требование наличия исключительного права на ПО на всей территории мира заменить на наличие такого права на территории России, добавив при этом, что вместо исключительного права может быть право использования.

Также предлагалось исключить требования о том, что гарантийной поддержкой и технической поддержкой ПО должна заниматься организация без преобладающего иностранного участия, и о том, что такая организация должна иметь право на модернизацию ПО, включая модификацию его исходного кода. Такие меры должны были обеспечить конкурентоспособность лицензируемым играм и ПО на территории России для российских ИТ-компаний, говорилось в документе.

Доступ на китайский рынок

Еще одна предлагавшаяся мера состояла в проведении турниров. Как отмечали авторы документа, проблемой является отсутствие или ограниченное наличие мероприятий по популяризации отечественных компьютерных игр в России. Участие в подобных мероприятиях высших должностных лиц (министров) помогло бы привлечь позитивное внимание к индустрии отечественных игр и простимулировать создание игр. Также предлагалось обеспечить популяризацию патриотических игр и формирования культурного кода.

Заключительная из отвергнутых мер состояла в обеспечении доступа на китайский рынок. В настоящее время доступ иностранных разработчиков компьютерных игр на крупнейший в мире китайский рынок ограничен китайским законодательством, в частности, сложной и длительной процедурой получения лицензии. Проведение межправительственных переговоров с целью облегчения доступа российских компаний на китайский рынок с участием «Российского экспортного центра» и торговых представительств позволило бы расширить международные рынки для российских компаний, говорилось в документе.

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