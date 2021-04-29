Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел

Пакет мер по поддержке российской ИТ-отрасли, рассматриваемый правительством, предполагает ввод моратория на проверки ИТ-компаний. Кроме того, экономические дела, касающиеся ИТ-сферы, будут рассматривать суды присяжных. Также в стране появится ИТ-омбудсмен. В результате число уголовных дел в отношении компаний из этого сегмента должно сократиться в 5 раз.

ИТ-бизнесу будет комфортнее вести дела в России

CNews продолжает серию публикаций, посвященных проекту плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и направлен на утверждение главе кабмина Михаилу Мишустину. Часть предлагаемых в документе мер направлена на сокращение давления на ИТ-компании со стороны проверяющих и правоохранительных органов.

Авторы документа полагают, что это поспособствует повышению уровня удовлетворенности ИТ-компаний и снижению их оттока из российской юрисдикции. Помимо этого, число уголовных дел в отношении ИТ-бизнеса должно сократиться в 5 раз.

В стране могут ввести мораторий на проверки

В документе указывается на необходимость обеспечения защиты ИТ-бизнеса от проверок. Для этого предлагается запретить плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении ИТ-компаний (в том числе прошедших процедуру реорганизации согласно российскому законодательству). Другой мерой станет недопущение необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность ИТ-компаний и снижение административной нагрузки на них.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, необходимо ограничить ИТ-бизнес от налоговых проверок. С начала 2021 г. в России заработал налоговый маневр: для ИТ-компаний из числа разработчиков ПО, баз данных и электронной продукции размер страховых взносов был снижен с 14% до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20% до 3%. Но после этого компании массово попали под проверку Федеральной налоговой службы.

«У нас же в налоговой работает система риск-ориентированного подхода — «налоговик – робот – автомат». И как только льготы были предоставлены у них в базе флажки зажглись, — сказал Максут Шадаев. — И все наши ИТ-компании встали в очередь на проверку, так как льготы предоставляются существенные и налоговая будет их проверять».

В связи с этим министр предложил ввести мораторий на подобные проверки: «Мы считаем, что здесь нужно обязательно предоставить какой-то мораторий, продолжительностью в 3-5 лет, чтобы ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили». При этом указанную защиту, по мнению Шадаева, следует предоставлять не всем ИТ-компаниям, а только разработчикам ПО с объемом продаж свыше 300 млн руб.

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили снизить активность бывших подчиненных из ФНС в отношении ИТ-компаний. Источник: ru.depositphotos.com

Исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД» Олег Изумрудов считает, что необходимо ввести 3-летний мораторий на проверки новых компаний — молодых технологических стартапов. «Их руководители не являются профессиональными опытными генеральными директорами и могут совершать ошибки, — полагает Олег Изумрудов. — Кроме того, в их отношении применяются упрощенные системы налогообложения, и чаще всего в их коллективе даже нет бухгалтеров».

Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев отмечает, что, поскольку основным результатом и средством производства ИТ-компаний являются продукты интеллектуальной собственности, заметный эффект дал бы мораторий на проверки в области исполнения законодательства по интеллектуальной собственности. «Такой подход позволил бы небольшим ИТ-компаниям сконцентрироваться на написании кода и создании качественных продуктов, не отвлекая ресурсы на добуквенное соответствие обилию нормативных правовых актов, — уверен Тимофей Хорошев. — А это чрезвычайно важно именно на этапе становления бизнеса и развития перспективной отрасли».

Защита ИТ-бизнеса от уголовного преследования

Другая предлагаемая мера в пакете господдержки мера — защита от уголовного преследования. Речь идет, в частности, о наделении судов присяжных правом рассматривать экономические дела в сфере ИТ. Кроме того, на законодательном уровне должен быть уточнен порядок применения мер пресечения «запрет определенных действий» и «заключение под стражу» при рассмотрении уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей.

Как поясняет Максут Шадаев, сейчас практически все крупные ИТ-компании стал фигурантами уголовных дел. Они, как правило, связаны с работой с госсектором. В связи с этим министр предложил создать отдельную судебную инстанцию для рассмотрения экономических дел, связанных исключительно с ИТ-компаниями. В качестве аргумента в пользу создания такой инстанции министр привел тот факт, что расследование подобных дел «всегда затруднено» — для этого требуются специальная экспертиза и специальные навыки.

Юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян согласен с тем, что ИТ-отрасли требуется защита от уголовного преследования. В то же время, по мнению юриста, идея создания отдельного суда по ИТ-делам выглядит странно: «Логичнее было бы выделить коллегии судей с компетенциями в ИТ-сфере в обычных судах, — считает Саркис Дарбинян. — Что касается расширения полномочий суда присяжных, то это правильная инициатива, которая должна касаться не только ИТ-сферы».

«По большей части уголовные дела в отношении ИТ-компаний возбуждаются по фактам мошенничества, ограничения конкуренции, присвоений и растрат, — рассказывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — В отношении фигурантов, как правило, избираются меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. Ни для кого не секрет, что детальное расследование дел всегда затруднено, так как требуется не только специальная экспертиза, но и наличие специальных навыков у следователей, прокурорских работников и судей. В этой связи и возникло предложение о создании отдельного суда для рассмотрения уголовных дел в отношении ИТ-компаний. Учитывая, что преступления, о которых идет речь, носят не насильственный характер, логичным выглядит и предложение по вводу моратория на избрание в отношении представителей ИТ-сферы мер пресечения, связанных с ограничением свободы».

Сотрудников ИТ-компаний хотят защитить от уголовных преследований. Источник: ru.depositphotos.com

Вместе с тем, по мнению Алексея Гавришева, несмотря на логичность предложенных мер, едва ли можно себе представить их реализацию на практике: «По сути, преступления в ИТ-сфере объединены одним формальным признаком — самой ИТ-сферой, в связи с чем, даже реализовав эту инициативу, вряд ли стоит ожидать каких-то очевидных результатов, так как осязаемой грани между мошенничеством в ИТ-отрасли и обычным мошенничеством просто нет. Это позволит правоохранителям квалифицировать эти преступления по собственному усмотрению, что может привести лишь к порождению большей коррупции», — предупреждает юрист.

«Проверки и уголовные дела, которые заводятся на руководителей крупнейших российских ИТ-компаний, связаны, как это ни парадоксально, с поддержкой отрасли государством, а именно — со льготами, — отмечает Олег Изумрудов. — И главная причина такого противоречия — внутреннее противостояние ведомств друг с другом. Выходя за пределы этих ведомств, оно негативно влияет на работу технологических компаний и становится причиной кризиса доверия к власти. Все это приводит к тому, что и сам технологический бизнес, и его заказчики, и партнеры-интеграторы не хотят рисковать. В итоге отрасль развивается не так быстро, как могла бы, и не приносит ожидаемую пользу в виде создания новых рабочих мест и формирования серьезной налоговой базы».

Инвестиции в столичный финтех резко выросли после многолетнего спада Инновации и стартапы

В то же время Олег Изумрудов скептически смотрит на идею распространения компетенции судов присяжных на экономические дела в сфере ИТ.

«Суды присяжных проходят в основном по ограниченному списку серьезных спорных уголовных дел, — напоминает эксперт. — Рассмотрение экономических дел в любой сфере с помощью суда присяжных невозможно: подобных разбирательств просто слишком много. В принципе такая инициатива существует — она появилась из-за большого количества исторических предпосылок. Среди них — мнение, что коммерческую деятельность невозможно вести честным путем, а также непонимание технологической сферы. Из-за этого экономические дела в ИТ кажутся чем-то настолько серьезным, что требует участия суда присяжных. Но на практике эта мера нереализуема».

Интересы бизнеса будет защищать ИТ-омбудсмен

Еще одна предлагаемая мера — создание института ИТ-омбудсмена, который будет заниматься защитой прав ИТ-компаний, помогать выявлять системные проблемы в ИТ-секторе, а также работать с жалобами и обращениями отдельных предпринимателей. Отметим, что в России уже есть интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, а в конце 2019 г. при бизнес-омбудсмене Борисе Титове появился и омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний — эту должность заняла замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова.

Кроме того, при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию предлагается создать рабочую группу по вопросам защиты интересов ИТ-предпринимательства. В нее могут войти представители заинтересованных федеральных органов власти и организаций, а также профильных ИТ-объединений. Целью создания группы обозначено формирование в России экспертной доверенной среды в сфере информационных технологий, что должно повысить доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам России, а также создание института независимой оценки цифровых проектов (их целесообразности, исполнения и эффективности).

ИТ-омбудсмен поспособствует снижения числа проверок в отношении ИТ-компаний. Источник: ru.depositphotos.com

Тимофей Хорошев считает, что основной эффект от введения должности ИТ-омбудсмена будет заключаться в превентивности такого органа. «Само его существование повышает порог, на котором проверяющие органы обращают внимание на организацию», — считает эксперт.

Что касается создания рабочей группы по поддержке ИТ-бизнеса при правительственной комиссии по ИТ, то ключевой вопрос будет заключаться в персоне руководителя такой группы. «Если это будет фигура, обладающая аппаратным весом, причем не столько в ИТ, сколько в области поддержки бизнеса, то такая рабочая группа может превратиться в эффективный управленческий инструмент», — считает Тимофей Хорошев.

Упрощение валютного контроля в ИТ-сфере

Документ предлагает еще ряд мер, направленных на улучшение условий ведения бизнеса в российской ИТ-отрасли. С целью упрощения валютного контроля планируется провести мониторинг конкурентоспособности российской юрисдикции в области ИТ. При этом должны учитываться меры из Общенационального плана действий, обеспечивающие восстановление уровней занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

Также должны быть сформированы предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в ИТ-сфере в России, в том числе за счет сокращения издержек ИТ-компаний по результатам оптимизации валютного регулирования и валютного контроля. Предполагается облегчить ведение экспортной деятельности и повысить для ИТ-компаний привлекательность российской юрисдикции в сравнении с другими благоприятными юрисдикциями (Сингапур, Ирландия, Финляндия, США, Эстония, Беларусь и др.).

Минцифры и госаккредитация ИТ-компаний

За Минцифры предлагается закрепить полномочия по разъяснению процедур включения организаций в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ, процедур включения ПО в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, процедур предварительной установки российских программ на отдельные виды технически сложных товаров. Это также приведет к повышению эффективности регулирования сферы ИТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков

Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных