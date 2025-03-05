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Индексная книга (каталог) CNews*
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Титов Борис


05.03.2025 Дайте льготы. Российские разработчики чипов на архитектуре RISC-V взмолились о послаблениях и крупномасштабной поддержке государства 1
04.07.2024 Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов 1
04.06.2024 «Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
29.12.2023 Функциональность модуля «1С:Горнодобывающая промышленность» в обогатительных процессах 1
30.10.2023 Модульбанк внедрил решения «Cерчинформ» для защиты бизнеса 1
30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
15.06.2021 Как ИИ изменил видеонаблюдение и управление доступом: 5 ключевых тенденций 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 2
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 2
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 1
16.12.2019 В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы 2
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 2
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 2
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена 2
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 2
30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ» 3
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 2
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
21.09.2017 Борис Титов: «Внедрение онлайн-касс для сферы услуг необходимо отложить на год» 4
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
02.12.2013 На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело 1
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 1
02.10.2013 Михаил Титов возглавил дирекцию по корпоративному бизнесу Белгородского филиала «ВымпелКома» 1
06.09.2013 Поставщик видеорегистраторов: «Китайские сборщики впаивают в наши устройства шпионские чипы» 1
03.09.2012 Правительство расширило состав комиссии по внедрению ИТ в госорганах 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
26.09.2011 Аспиранты петербургского университета запустили сервис запланированных посланий по email 1
05.07.2011 Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК 2

Публикаций - 55, упоминаний - 73

Титов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 395 11
Meta Platforms - Facebook 4447 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 5
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 5
Ростелеком 9777 4
SAP SE 5293 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 4
Microsoft Corporation 24692 4
МегаФон 8985 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 3
8288 3
Yandex - Яндекс 7460 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 2
Huawei 3962 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 2
VK - Mail.ru Group 3461 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 39 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 2
Питерская группа связистов 435 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
Saprun - Сапран групп 51 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
Flant - Флант 101 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
X Corp - Twitter 2850 1
Intel Corporation 12231 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
GitHub 835 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Philips 2057 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Agrivita - Экопроект 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 5
РВК - Российская венчурная компания 549 3
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Альфа-Групп 699 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 2
Bright Capital 14 2
Евросеть 1405 2
Альфа-Банк 1781 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
ВРМ - Вагонреммаш 3 2
Газпром ПАО 1346 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Take Wing 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Белая Дача ГК 3 1
Белая Дача Фарминг 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ADV Group 5 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Альфа-Капитал УК 103 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 9
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 4
Судебная власть - Judicial power 2322 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 3
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 12 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 2
Фонд кино - Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 3 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Федеральное казначейство России 1787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 67 5
Единая Россия - Политическая партия 294 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Демократическая политическая партия США 116 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 5
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MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 4
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1630 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4786 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 4
ARM - Advanced RISC Machine 440 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7659 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 11
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 4
Microsoft Office 3760 4
Google Android 14089 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3250 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 796 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2770 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 2
Oracle Java - язык программирования 3098 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Microsoft Dynamics 1177 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 384 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 149 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Apple iOS 7858 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Samsung Smart TV 71 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Vobis Highscreen 66 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 618 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
Microsoft Outlook 1394 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1664 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 132 1
Microsoft Windows 15751 1
Microsoft Exchange 1745 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
CSoft Model Studio CS 15 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 533 1
Опанасенко Всеволод 133 11
Путин Владимир 3196 8
Евдокимов Андрей 82 3
Махсон Михаил 14 3
Александрова Александра 10 3
Медведев Дмитрий 1655 3
Титов Александр 27 3
Титов Олег 6 3
Титов Василий 3 3
Собянин Сергей 392 2
Повалко Александр 36 2
Володин Вячеслав 85 2
Чайка Юрий 42 2
Фурсенко Андрей 128 2
Вайно Антон 25 2
Фадеев Валерий 12 2
Ляшков Дмитрий 3 2
Кучерена Анатолий 5 2
Глазьев Сергей 14 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 461 2
Чучкевич Михаил 6 2
Сурков Владислав 73 2
Чичваркин Евгений 162 2
Рязанцев Ян 29 2
Мишустин Михаил 684 2
Шадаев Максут 1018 2
Чернышенко Дмитрий 568 2
Попова Наталья 13 2
Титов Виктор 3 2
Титов Андрей 4 2
Титов Сергей 5 2
Титов Виталий 4 2
Аксаков Анатолий 155 1
Соколов Алексей 134 1
Греф Герман 424 1
Волож Аркадий 252 1
Чубайс Анатолий 212 1
Никифоров Николай 1136 1
Чемезов Сергей 143 1
Касперский Евгений 323 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 6
Япония 13313 4
Китай - Тайвань 4004 4
Беларусь - Белоруссия 5730 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 321 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 3
Европа 21818 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Россия - ЦФО - Брянская область 357 2
Германия - Федеративная Республика 12714 2
Азия - Азиатский регион 5564 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 2
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