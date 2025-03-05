Дайте льготы. Российские разработчики чипов на архитектуре RISC-V взмолились о послаблениях и крупномасштабной поддержке государства

Российский альянс RISC-V обратился к властям с просьбой о помощи. Им нужны льготы на госзакупках, а также различные дополнительные послабления. RISC-V – открытая процессорная архитектура, альянс по ее развитию в России создан осенью 2022 г. Она также очень интересна Китаю – страна готовится поддержать ее развитие на уровне государства.

Слишком сложно, нужно упростить

Российский альянс по развитию процессорной архитектуры RISC-V и чипов на ее основе направил премьер-министру России письмо с просьбой о всесторонней помощи и поддержке. Как пишет «Коммерсант», авторы письма желают получить различные льготы, а также отдельные преференции на госзакупках.

RISC-V – это молодая архитектура, она появилась в начале предыдущего десятилетия, но очень быстро развивается. Над ней работает международная организация RISC-V Alliance, а в России с сентября 2022 г. существует суверенный альянс разработчиков RISC-V. Как сообщал CNews, в него входят компании «Аквариус», Yadro, «Байкал Электроникс» и ряд других. На базе RISC-V в настоящее время выпускаются преимущественно микроконтроллеры – их часто можно встретить, к примеру, в накопителях компании Western Digital.

Направленное премьер-министру письмо датировано 10 февраля 2025 г. В числе озвученных в нем просьб – внесение RISC-V «в приоритетное направление развития нацпроектов и госпрограмм», пишет «Коммерсант».

Письмо одно, просьб – много

Также авторы обращения предложили рассмотреть возможность предоставления субсидий на НИОКР для микросхем RISC-V и возмещения расходов на получение патентов на проекты с архитектурой RISC-V. Вместе с этим в письме говорится о возможности дополнительного стимулирования отечественного производства микросхем RISC-V с их последующим экспортом в другие страны.

Niek Doup / Unsplash Pазработчики чипов RISC-V не уверены, что в силах справиться без господдержки российские и всяческих преференций

Авторы письма говорили и о приоритетной закупку оборудования на базе RISC-V, упоминая так называемое правило «второй лишний». Оно применяется в госзакупках и не распространяется на частый сектор, подразумевая под собой отклонение всех заявок иностранных поставщиков по тендеру при наличии минимум одной заявки от вендора из России или ЕАЭС.

Ничего не предусмотрено

Как пишет «Коммерсант», копию письма альянс на правил в Минпромторг. В документе утверждается, что в настоящее время в России полностью отсутствуют какие-либо меры поддержки продуктов на архитектуре RISC-V со стороны государства.

«Наблюдается технологическое отставание России в реализации архитектуры Risc-V в сравнении с Китаем и Индией», – указано в письме.

Участники альянса, что логично, высказались целиком и полностью за внедрение механизмом господдержки. «Инициатива альянса уместна, так как любая поддержка со стороны государства будет способствовать более активному развитию как самой архитектуры, так и технологий на ее базе», – сообщили CNews представители «Байкал Электроникс».

«Х86 при всей ее популярности архитектура сложная и закрытая, в свою очередь, RISC-V – открытая и свободная и не содержит скрытых киберугроз», – сказал «Коммерсанту первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. Он подчеркнул также, что благодаря своей экономичности RISC-V дает возможность «оптимизировать энергопотребление конечного устройства». «В масштабах страны только за счет экономии электроэнергии окупится большая часть мер господдержки», – добавил Дмитрий Титов.

Мнение против

Среди участников российской ИТ-сферы нашлись и противники предложенных в письме альяна RISC-V мер поддержки. В частности, решительно против выступила компания МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус», работающих на одноименной архитектуре.

В МЦСТ сообщили изданию, что изложенные в письме альянса предложения должны «применяться ко всем отечественным процессорам, в том числе на основе открытой архитектуры, однако при условии проведения разработки микропроцессоров и их ядер в России».

Другой источник издания среди разработчиков процессоров заявил ,что если сосредоточение мер поддержки только на RISC-V грозит монополизацией рынка, «снижением уровня технологического суверенитета», а также к проблемам юридического характера. «Право использования спецификации Risc-V для реализации "в кремнии" дается при вступлении в международный консорциум Risc-V и теряется при выходе из него. Консорциум основан гражданами США, и они обязаны подчиняться американской санкционной политике», – сказал он.

По примеру Китая

В начале марта 2025 г. CNews писал, что власти Китая планируют на государственном уровне поддержать разработку и развитие процессорной архитектуры RISC-V. Рассмотрение инициативы пока ведется, сроки ее внедрения не определены.

Также с лета 2022 г. КНР ведет разработку RISC-X – суверенной версии RISC-V, свободной от потенциальных коллизий юридического плана. В России собственного форка RISC-V на момент выхода материала официально не существовало.