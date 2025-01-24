Титов Дмитрий
Титов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
|Известия ИД 625 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
|Ведомости 1000 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
|Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.