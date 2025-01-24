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Титов Дмитрий



24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
24.05.2024 ПСБ обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли 1
21.05.2024 Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию 1
05.03.2024 Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний 1
01.12.2023 Вводится новый критерий «отечественности» для «железа». Много баллов будут давать за производство ЖК-матриц, которые в России не делают 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
24.02.2014 «Системная Экспертиза» обследовала документооборот в STEP 1
18.10.2006 Загадочная атмосфера Венеры: новые данные 1
18.10.2006 Загадочная атмосфера Венеры: новые данные 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Титов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24632 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
8219 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Schneider Electric 575 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
LG Electronics 3615 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Yandex - Яндекс 7351 1
Системы документооборота 498 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4607 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3013 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 244 1
Робототехника - Мехатроника 28 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2932 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2652 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17070 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2881 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 335 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2787 1
Desktop computer - Системный блок - системник 437 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
ESA VEX - Venus Express 73 2
FreePik 991 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
Google YouTube - Видеохостинг 2749 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Google Android 14000 1
Linux OS 9953 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Adobe Photoshop 764 1
Autodesk Maya 62 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Autodesk 3ds Max 72 1
Autodesk Inventor 75 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3220 1
Путин Владимир 3172 1
Песков Дмитрий 106 1
Голикова Татьяна 55 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 6 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Сулейманов Роман 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Рыхлов Павел 1 1
Шмайхель Андрей 1 1
Мешков Андрей 1 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Степанова Елизавета 1 1
Маркон Раиса 1 1
Минеев Айдар 1 1
Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
Арсланов Оскар 1 1
Павкин Кирилл 5 1
Souza Leonardo - Соуса Леонарду 1 1
Escola Leonardo - Эскола Леонардо 1 1
Kim Hyssop - Ким Исоп 1 1
Rizki Muhammad - Ризки Мухаммад 1 1
Yousefi Parsa - Юсефи Парса 1 1
Мифтахов Эмиль 1 1
Гэнцзюнь Ху 1 1
Qi-Yuan Zheng - Чжен Циюань 1 1
Дончан Чжон 1 1
Хюнву Ан 1 1
Lián Pān - Лян Пань 1 1
Baumgartner Florian - Баумгартнер Флориан 1 1
Kitamoto Yuma - Китамото Юма 1 1
Chan Lin - Чан Линь 1 1
Ким Минсук 1 1
Мацудзоэ Миуму 1 1
Им Сынбин 1 1
Гевара Дженифер Кардона 3 1
По Ян Тэ 1 1
Чэн Сюнь Сун 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 2
Европа 21772 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Солнечная система - Solar system 2524 2
Венера - планета Солнечной системы 277 2
Казахстан - Республика 5528 1
Южная Корея - Республика 6651 1
Япония 13287 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Ирландия - Республика 1011 1
Сингапур - Республика 1850 1
Индия - Bharat 5447 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Китай - Тайвань 3986 1
Индонезия - Республика 957 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Таиланд - Королевство 817 1
Филиппины - Республика 564 1
Китай - Шанхай 787 1
Колумбия - Республика 528 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4011 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1027 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1136 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1310 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2901 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 27 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
Известия ИД 625 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Ведомости 1000 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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