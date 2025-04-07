В России вводят полную предоплату на электронику по госзаказам

Правительство России хочет ввести полную предоплату по госзаказам на отдельные виды российской радиоэлектронники, чтобы помочь производителям «укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках».



Полная предоплата по госзаказам

Правительство России планирует установить для государственных и муниципальных заказчиков аванса в размере 100% по госконтрактам на поставку отдельных видов российской радиоэлектроники. Поручение проработать проект такого постановления до шестого июня 2025 г. дал Минпромторгу и Минфину первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, выяснил «Коммерсант».

Успешная реализация предлагаемой меры позволит повысить конкурентоспособность российской продукции и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, пояснили изданию представители Минпромторга.

Мнение представителей отрасли

Первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов считает, что авансирование госзаказа позволит частично нивелировать негативный эффект от ключевой ставки ЦБ.

Директор по закупкам «Ростелекома» Татьяна Карасева полагает, что полное авансирование необходимо и актуально в условиях высокой ключевой ставки, но в целом не обязательно, поскольку в стоимость товара уже заложена маржа, не требующая предоплаты. «Кроме того, стопроцентный аванс не стимулирует предприятия к своевременной и качественной поставке», — сказала она.

Для дальнейшего развития отечественных производителей необходимо создать благоприятные условия финансового рынка, которые позволят предприятиям пользоваться доступными инструментами финансирования и снизят их зависимость от «жестких предоплатных схем», пояснила свою позицию Карасева.

Трудности производителей электроники

Высокая ключевая ставка снижает мотивацию компаний участвовать в госзакупках, особенно в крупных и сложных проектах. Участникам тендеров не редко приходится идти на убытки, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, писал CNews в декабре 2024 г. Компании, участвующие в госзакупках, почти всегда используют кредиты для выполнения контрактов, так как большинство госконтрактов заключается на условиях постоплаты, или с предоплатой менее 50%.

В конце ноября 2024 г. Счетная палата (СП) провела анализ несостоявшихся госзакупок и пришла к выводу, что в ближайшей перспективе высокая ключевая может увеличить долю несостоявшихся закупок. Согласно отчету СП, в результате повышения ключевой ставки Центральным банком с 16% до 18% летом 2024 г. среднемесячное число неудавшихся сделок резко возросло — с 58% в июле до 69% в августе.

Еще одна проблема — неравномерность загрузки производственных мощностей в течение года.

«В частности, есть идея обязать формировать все закупки электроники в первом квартале года, так как на данный момент существует дисбаланс, когда в четвертом квартале все начинают экстренно тратить бюджеты и под конец года наблюдается бешеный ажиотаж, а в первые три квартала многие производства просто простаивают», — рассказал «Коммерсанту» представитель производителя электроники Fplus.

Из-за этого, а также по причине более высокой стоимости производства производства для вендоров (более широкий спектр предоставляемых услуг, требующий дополнительных инвестиций в оборудование и его обслуживание), компаниям, которые имеют собственный бренд и собственные производственные мощности в России, становится выгоднее отдавать заказы контрактным производителям, чем выполнять их на своих заводах.