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Карасева Татьяна
|07.04.2025
|В России вводят полную предоплату на электронику по госзаказам 1
Карасева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 288 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 1
|Ростелеком 9892 1
|Мантуров Денис 112 1
|Титов Дмитрий 13 1
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