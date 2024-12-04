Высокая ключевая ставка может привести к череде банкротств российских ИТ-компаний

Высокая ключевая ставка отбивает у российских ИТ-компаний желание участвовать в госзакупках. Участники рынка сообщают, что при исполнении госконтрактов компаниям приходится работать себе в убыток, что в ближайшем будущем может вызвать череду банкротств в отрасли.

У отрасли проблемы из-за высокой ключевой ставки

Как выяснил CNews, высокая ключевая ставка снижает мотивацию компаний участвовать в госзакупках, особенно в крупных и сложных проектах. Участникам тендеров не редко приходится идти на убытки, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, по мнению экспертов это может вызвать череду банкротств в отрасли уже в ближайшем будущем.

Возможный источник проблемы лежит в увеличении стоимости заемных средств и снижении доступности финансирования госконтрактов. Высокая ключевая ставка усложняет финансирование поставок, так как влечет повышение стоимости кредитов и делает сложным своевременное финансирование закупок. А за ростом ключевой ставки идет и рост стоимости банковских гарантий, что сказывается на итоговой цене контракта или снижает интерес поставщиков.

Компаниям не выгодно участвовать в госзакупках

Компании, участвующие в госзакупках, почти всегда используют кредиты для выполнения контрактов, так как большинство госконтрактов заключается на условиях постоплаты, или с предоплатой менее 50%.

При высокой ключевой ставке растут проценты по кредитам, что увеличивает финансовые риски и может убить потенциальную прибыль. Об этом CNews рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Кроме того, крупные проекты требуют банковских гарантий, которые также дорожают при повышении ставки. Что может быть критичным для малых и средних предприятий, часто сталкивающимися с ограниченной кредитоспособностью.

Стоит уточнить, что банковские гарантии служат инструментом для обеспечения обязательств поставщика перед заказчиком. «В случае, если поставщик не выполнит свои обязательства (например, не поставит или не интегрирует ПО), заказчик может потребовать выплату по банковской гарантии. Для получения таких гарантий компании обращаются в банки, которые предоставляют их на платной основе» — объяснил Руслан Пермяков.



В большинстве случаев программное обеспечение в рамках госзакупок приобретается с использованием кредитных средств, поскольку заказчик осуществляет оплату только после завершения всех работ. Это означает, что поставщик должен заранее инвестировать в разработку, лицензирование или закупку программного обеспечения, а также покрыть расходы на персонал, логистику и интеграцию, что требует значительных финансовых ресурсов и тщательного планирования.

ИТ-компании могут пострадать в ближайшем будущем

Представители Fplus рассказали CNews, что сейчас многие производителям оборудования находятся в очень тяжелых условиях. Высокая ставка серьезно ограничивает возможность финансирования крупных длинных проектов, к которым как правило относятся госконтракты.

«Чтобы оставаться в рынке, вендору необходимо регулярно выпускать новые ИТ-продукты. В условиях, когда производство (проектирование, закупка компонентов, пайка, сборка) занимает порядка 8-10 месяцев и помимо основных затрат необходимо добавлять 2-3% в месяц на финансирование, продавать оборудование придется с околонулевой маржинальностью, которая не дает возможности развивать свои продукты» — объяснили эксперты Fplus.

Другой источник CNews от производителей ИТ-оборудования рассказал изданию, что 2-3% стоимости денег в месяц, могут накапливаться до 25-30% за весь срок выполнения проекта, что примерно составляет норму прибыли в сложном ИТ-оборудовании с учетом программного обеспечения, лицензий на техподдержку и прочего.

Собеседник издания также пояснил, что основное отличие госконтрактов от контрактов с коммерческими организациями заключается в том, что госконтракты, как правило, заключаются в рублях. В коммерческом секторе компании имеют возможность фиксировать цены в долларах, что дает им дополнительную защиту и потенциальную выгоду.

Системные интеграторы в условиях жесткой конкуренции и нестабильной финансовой среды зачастую оказываются в уязвимом положении после выигрыша госконтрактов. Чтобы избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков, они нередко идут на убытки, закрывая сделки в минус. Это может привести к цепной реакции банкротств в отрасли, если ситуация не изменится.

В августе количество сорванных госконтрактов выросло до 69%

В конце ноября 2024 г. Счетная палата (СП) провела анализ несостоявшихся госзакупок и пришла к выводу, что в ближайшей перспективе высокая ключевая может увеличить долю несостоявшихся закупок.

Согласно отчету СП, в результате повышения ключевой ставки Центральным банком с 16% до 18% летом 2024 г. среднемесячное число неудавшихся сделок резко возросло — с 58% в июле до 69% в августе.

По данным отчета, в 2023 г. 60% государственных закупок оказались не осуществленными. Общий объем предложенных контрактов составил 10,6 трлн рублей, при этом было фактически реализовано контрактов на сумму 4,2 трлн рублей. С 2017 г. число неудавшихся сделок увеличилось на 18%.

При этом, как отмечается в отчете, наименьшей конкуренции способствуют крупные контракты, которые в большинстве случаев выигрывают поставщики с пятилетним опытом работы на рынке государственных закупок. Это существенно затрудняет развитие конкурентной среды.