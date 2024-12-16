Пермяков Руслан
Пермяков Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 291 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Липов Сергей 2 2
|Лебедев Андрей 12 1
|Горяинов Никита 1 1
|Майслер Кирилл 1 1
|Вураско Александр 24 1
|Берман Даниил 1 1
|Добрынин Алексей 1 1
|Андрух Алина 3 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Иванова Светлана 22 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Гончаров Станислав 14 1
|Демидов Сергей 127 1
|Шейкин Артем 34 1
|Клеточкин Дмитрий 4 1
|Катков Павел 29 1
|Дубинин Олег 1 1
|Душа Игорь 22 1
|Скулкин Олег 37 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|Сафиуллин Роман 2 1
|Бойко Алексей 51 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Шпак Василий 223 1
|Мельник Сергей 16 1
|Путин Владимир 3171 1
|Бисикало Дмитрий 1 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Линдберг Иван 2 1
|Мельников Алексей 61 1
|Ведомости 996 13
|Известия ИД 624 3
|Forbes - Форбс 817 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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