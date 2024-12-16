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Пермяков Руслан



16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
10.12.2024 Высокая ключевая ставка может привести к череде банкротств российских ИТ-компаний 1
06.12.2024 «Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России 1
04.12.2024 Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ 1
21.06.2024 Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили 1
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 1
31.05.2024 В России хакеры занялись промышленным шпионажем вместо краж персональных данных 1
24.05.2024 В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно» 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
11.01.2024 Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети 1
10.01.2024 За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году 1
11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры 1
09.11.2023 В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки 1
26.12.2016 НГУ и Infowatch развивают направление безопасного программирования 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Пермяков Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

T.Hunter 36 5
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
ФИТ ГК 10 1
Apple Inc 12101 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Telegram Group 1983 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Selectel - Селектел 385 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Информзащита 756 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 1
Entrust - Onfido 2 1
Nvidia Corp 3487 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 1
Intel Corporation 12197 1
Huawei 3933 1
Softline - Софтлайн 2811 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 16
Unsplash 764 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром нефть 618 1
Дубинин и партнеры 1 1
Русагро Группа Компаний 277 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
FreePik 981 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
InfoWatch Appercut Security 34 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
Т1 НОТА Купол 17 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 5 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 48 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Касперская Наталья 291 2
Мишустин Михаил 676 2
Липов Сергей 2 2
Лебедев Андрей 12 1
Горяинов Никита 1 1
Майслер Кирилл 1 1
Вураско Александр 24 1
Берман Даниил 1 1
Добрынин Алексей 1 1
Андрух Алина 3 1
Хинштейн Александр 142 1
Иванова Светлана 22 1
Шадаев Максут 1009 1
Гончаров Станислав 14 1
Демидов Сергей 127 1
Шейкин Артем 34 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Катков Павел 29 1
Дубинин Олег 1 1
Душа Игорь 22 1
Скулкин Олег 37 1
Шишкова Татьяна 13 1
Сафиуллин Роман 2 1
Бойко Алексей 51 1
Колокольцев Владимир 37 1
Шпак Василий 223 1
Мельник Сергей 16 1
Путин Владимир 3171 1
Бисикало Дмитрий 1 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Линдберг Иван 2 1
Мельников Алексей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Америка - Американский регион 2160 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Нидерланды 3517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Образование в России 2191 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Ведомости 996 13
Известия ИД 624 3
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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