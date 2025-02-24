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EdgeЦентр ЭджЦентр

EdgeЦентр - ЭджЦентр

 

Алексей Учакин, Директор департамента инфраструктуры, EdgeЦентр "Куда заказчику податься, или страдания по железу"-  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва


24.02.2025 «EdgeЦентр» и «Сколково» запустили программу поддержки стартапов 1
15.11.2024 «EdgeЦентр»: только 40% руководителей верят в конкурентоспособность российских сервисов 2
14.11.2024 Российские программы оказались не в силах догнать по качеству иностранное ПО. Промышленные предприятия страдают – имеющихся возможностей российского софта им катастрофически не хватает 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
09.09.2024 Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ 1
01.08.2024 Как инновационные исследования и новые подходы в кибербезопасности защищают миллионы пользователей 1
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом 1
24.05.2024 В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно» 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
29.12.2023 Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников 2
25.12.2023 «EdgeЦентр»: число кибератак растет в период праздников 1
11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры 1
07.12.2023 Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности 1
07.12.2023 «EdgeЦентр»: 20% россиян используют личные данные в паролях 1
17.11.2023 «Edgeцентр»: больше трети россиян не чувствуют себя в безопасности в Сети 1
04.10.2023 NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр» 1
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN 1
16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента 2
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку 1
21.11.2022 Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково» 1
04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

EdgeЦентр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7423 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 3
МегаФон 8951 3
SAP SE 5284 3
Microsoft Corporation 24671 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 3
Selectel - Селектел 390 3
Ростелеком 9749 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Softline - Софтлайн 2850 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 52 2
Vocord - Вокорд 183 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
ЦРТ Инновации 70 2
Beorg - Биорг 112 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 94 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Broadcom - VMware 2375 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Amazon Inc - Amazon.com 3014 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
С-Инновации 45 2
Google LLC 11829 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 198 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Cloud4Y 287 1
Linx - Связь ВСД 158 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
RuVDS - МТ Финанс 58 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Т1 Иннотех 178 1
ЯКласс 68 2
Unsplash 828 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 384 2
Рапид Био 101 2
Гепатера - Hepatera 46 2
Talos Fund I LP 5 1
Россети Ленэнерго 1701 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Фора Банк 57 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 116 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 7
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 358 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4513 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 433 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1975 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 3
Hacktivism - Хактивизм 200 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1770 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 292 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3962 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 2
Google Android 14068 2
FreePik 1031 2
Microsoft Azure 1411 1
Google Cloud Platform - GCP 311 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Т1 Клауд - T1 Cloud CDN - T1 Cloud Content Delivery Network 1 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 252 1
Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 50 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Microsoft Windows 15730 1
Apple macOS 2074 1
Linux OS 10023 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
Microsoft Office 3754 1
Apple iOS 7847 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Учакин Алексей 4 4
Шурыгин Михаил 8 3
Анисимов Константин 36 2
Избаенков Артем 14 2
Пермяков Руслан 20 2
Гусев Константин 6 2
Шадаев Максут 1016 2
Липов Сергей 2 2
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Гусев Михаил 23 1
Гришин Александр 24 1
Зыряев Сергей 3 1
Цаплин Никита 52 1
Панков Сергей 3 1
Бобылева Мария 1 1
Степанов Антон 68 1
Saxena Aayush - Саксена Ааюш 1 1
Андриянова Ольга 7 1
Ансимов Константин 32 1
Щельцин Арсений 8 1
Лебедев Андрей 12 1
Мельник Сергей 17 1
Горяинов Никита 1 1
Майслер Кирилл 1 1
Вураско Александр 25 1
Поляков Дмитрий 42 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Чебунина Ольга 21 1
Чернышенко Дмитрий 567 1
Печенин Алексей 18 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 22 1
Авдеев Алексей 9 1
Павлов Александр 90 1
Борисов Семен 2 1
Гребеник Геннадий 38 1
Зиновкина Ирина 9 1
Цыганков Роман 15 1
Рылеев Денис 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 2
Индия - Bharat 5470 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Индия - Дели 146 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Ближний Восток 2952 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
Америка - Американский регион 2164 1
Испания - Королевство 3717 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 2
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Зоология - наука о животных 2644 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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