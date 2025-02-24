EdgeЦентр ЭджЦентр
Алексей Учакин, Директор департамента инфраструктуры, EdgeЦентр "Куда заказчику податься, или страдания по железу"- Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
EdgeЦентр и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Учакин Алексей 4 4
|Шурыгин Михаил 8 3
|Анисимов Константин 36 2
|Избаенков Артем 14 2
|Пермяков Руслан 20 2
|Гусев Константин 6 2
|Шадаев Максут 1016 2
|Липов Сергей 2 2
|Соловьев Михаил 30 1
|Захарченко Антон 10 1
|Гусев Михаил 23 1
|Гришин Александр 24 1
|Зыряев Сергей 3 1
|Цаплин Никита 52 1
|Панков Сергей 3 1
|Бобылева Мария 1 1
|Степанов Антон 68 1
|Saxena Aayush - Саксена Ааюш 1 1
|Андриянова Ольга 7 1
|Ансимов Константин 32 1
|Щельцин Арсений 8 1
|Лебедев Андрей 12 1
|Мельник Сергей 17 1
|Горяинов Никита 1 1
|Майслер Кирилл 1 1
|Вураско Александр 25 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Чернышенко Дмитрий 567 1
|Печенин Алексей 18 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 22 1
|Авдеев Алексей 9 1
|Павлов Александр 90 1
|Борисов Семен 2 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Зиновкина Ирина 9 1
|Цыганков Роман 15 1
|Рылеев Денис 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Рустелеком ТК 304 1
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