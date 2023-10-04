NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр»

Провайдер облачных решений «Edgeцентр» обеспечил российского конкурента Google Play инфраструктурой, которая позволила отразить DDoS-атаки хактивистов и обеспечила бесперебойную работу приложения по всей России. Благодаря сервисам «Edgeцентр» NashStore в течение девяти месяцев справлялся с волнами кибератак без видимых последствий для пользователей.

Кибератаки на российский магазин приложений начались в мае 2022 г., в момент запуска. Тогда компания еще не пользовалась услугами «Edgeцентр», и хакерам на короткое время удалось вывести приложение из строя. При этом атаки шли сразу по нескольким направлениям. Несколько миллиардов вредоносных запросов пришло на страницу скачивания NashStore. Параллельно хактивисты пытались взломать элементы серверной архитектуры и направляли спам-атаки на официальную почту сервиса.

От хактивистов NashStore спасла компания «Edgeцентр». Эксперты за несколько часов подключили и настроили защиту от DDoS-атак, которая заблокировала все вредоносные запросы, а также антибот и WAF — инструменты, которые остановили активность ботов и защитили ресурс от взломов. Тем самым атаку удалось отразить.

Далее, кроме защиты, «Edgeцентр» предоставил NashStore сеть доставки контента (CDN) — распределенную сеть кеширующих серверов, которая ускоряет отдачу данных конечным пользователям и повышает отказоустойчивость систем.

«При работе с мобильными приложениями, особенно с теми, которые скачиваются сотнями тысяч пользователей по всей стране, критически важно иметь эффективную CDN. EdgeCDN не только обеспечивает быструю доставку контента, но и способна обрабатывать большие файлы, что играет ключевую роль в дистрибуции наших приложений». — отметил Арсений Щельцин, гендиректор ООО «Цифровые платформы».

Помимо этого, часть внутренних сервисов была размещена в облаке «Edgeцентр».

«Облачная инфраструктура обеспечивает гибкость и легкую масштабируемость, а также значительно сокращает расходы в сравнении с использованием собственных ресурсов. Размещение сервисов в облаке позволило NashStore более эффективно решать задачи, связанные с хранением, проверкой, модерацией и дистрибуцией приложений», — сказал Михаил Шурыгин, генеральный директор «Edgeцентр».

После подключения и настройки сервисов «Edgeцентр» атаки не прекратились. Хактивисты продолжали попытки «положить» NashStore в течение девяти месяцев. Но ни одна из этих атак не достигла своих целей. Удалось обеспечить стабильную работу сервиса не только для пользователей из России, но и для клиентов из других стран, не прибегая к ограничениям или закрытию сервисов.

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«Мы в «Edgeцентр» придерживаемся комплексного подхода к решению задач наших клиентов. Нам важно, чтобы клиент мог закрыть все свои технические потребности с помощью наших сервисов. Именно так и произошло с NashStore. Мы обеспечили сервис комплексной, отказоустойчивой инфраструктурой, которая стабильно выдерживала наплыв атак», — отметил Михаил Шурыгин.

Атаки никак не отразились на работе сервиса. И в итоге хакеры поняли, что продолжать попытки нецелесообразно.

В результате NashStore смог обеспечить стабильную работу сервиса в условиях кибератак. «С помощью «Edgeцентр» нам удалось решить ключевые задачи по безопасности и оптимизации производительности. И в будущем мы планируем развивать высоконагруженные сервисы с повышенными требованиями к безопасности исключительно с использованием платформы «Edgeцентр»», — сказал Арсений Щельцин.

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«Edgeцентр» — российский провайдер облачных и edge-решений для бизнеса, резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт». Компания предоставляет решения в области доставки, хранения и защиты контента.

NashStore — российский альтернативный магазин приложений для Android. Разработан и запущен в мае 2022 г. компанией ООО «Цифровые платформы», резидент «Сколково».