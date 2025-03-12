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Цифровые платформы АНО NashStore

NashStore — отечественный маркетплейс, которому отдали предпочтение миллионы пользователей Android


12.03.2025 Видеозвонки и обмен файлами доступны в новой версии «Флат Партнер» 1
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC 1
18.06.2024 Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad 1
10.06.2024 Убит один из создателей российского магазина приложений для Android 1
21.05.2024 «АБ чат» — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения 1
24.01.2024 Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть 1
13.12.2023 ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards 1
14.11.2023 Релиз RuDesktop 2.2.0 1
04.10.2023 NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр» 1
31.07.2023 ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса 1
22.06.2023 Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках 1
09.03.2023 «Честный знак» предустановят на новые смартфоны 1
02.03.2023 «Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone 1
18.01.2023 2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге 1
02.12.2022 NashStore будет предустанавливаться на отечественные трастфоны AYYA 1
09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов 1
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений 1
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды 1
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
07.06.2022 Минцифры рассказало о новациях в ДЭГ в 2022 году 1
27.05.2022 Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
25.05.2022 Реестр российского ПО переродится в полноценный маркетплейс 1
25.05.2022 Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу» 1
19.05.2022 Google бежит из России. Сотрудников вывозят за границу, несогласных на переезд увольняют 1
17.05.2022 VK выпустил отечественного «убийцу» WhatsApp и Telegram 1
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Цифровые платформы АНО и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 11
Google LLC 11856 9
VK - Mail.ru Group 3462 7
Yandex - Яндекс 7481 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 4
RuMarket 12 4
Apple Inc 12174 4
Цифровые платформы АНО 5 3
Huawei 3970 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 3
Telegram Group 2054 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 2
Cloudflare 111 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 2
Microsoft Corporation 24706 1
Google Russia - Гугл Россия 181 1
Broadcom - VMware 2383 1
Cisco Systems 5129 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Oracle Corporation 6725 1
Citrix Systems 816 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 1
Цифра ГК 2444 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 373 1
Xiaomi 1762 1
Ростех - Автоматика Концерн 1651 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 218 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
ESET - ESET Software 1135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 4
Альфа-Банк 1782 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
МКБ - Московский кредитный банк 562 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
Gett 81 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1375 1
Airbnb 90 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 47 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
ПСБ - Промсвязьбанк 858 1
Visa International 1952 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 83 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
СДМ-Банк 64 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Агророс Банк 5 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
Unsplash 865 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
Ак Барс Банк 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
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Application store - магазин приложений 1214 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24358 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 11
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Data monetization - Монетизация данных 1655 2
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VK RuStore - Рустор 357 21
Google Play - Google Store - Android Market 3315 17
Apple - App Store 2908 10
Huawei AppGallery 284 9
Apple iOS 7867 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7120 4
Google Android Package Kit - APK 189 3
Microsoft Windows 15765 3
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 2
Linux OS 10062 2
Apple macOS 2080 2
Google Chrome - браузер 1571 2
Google YouTube - Видеохостинг 2770 2
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
WhatsApp Messenger 1094 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 1
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DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Google Gmail 949 1
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Booking.com 114 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Google Flutter 55 1
НСПК - СБПэй 43 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Шадаев Максут 1018 3
Щельцин Арсений 8 3
Зыков Владимир 7 2
Мыздриков Иван 30 2
Путин Владимир 3202 1
Дуров Павел 294 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Чебулаев Олег 6 1
Мишустин Михаил 685 1
Прибочий Михаил 44 1
Еременко Андрей 3 1
Качанов Олег 114 1
Иванов Владислав 20 1
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Ульянов Николай 112 1
Боциев Александр 14 1
Шельцин Арсений 1 1
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Пичугин Юрий 1 1
Хамзаев Султан 1 1
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Поздняков Иван 1 1
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Урбан Александр 1 1
Чугунов Никита 81 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1184 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 322 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3239 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6770 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5845 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 557 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 514 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 228 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1336 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6973 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2872 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Паспорт - Паспортные данные 2536 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8116 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 613 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 1
Аренда 2446 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 2
Bloomberg 1300 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1284 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
РИА Новости 925 1
BleepingComputer - Издание 352 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 346 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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