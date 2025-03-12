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Цифровые платформы АНО NashStore
NashStore — отечественный маркетплейс, которому отдали предпочтение миллионы пользователей Android.
Цифровые платформы АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 1
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
|Шадаев Максут 1018 3
|Щельцин Арсений 8 3
|Зыков Владимир 7 2
|Мыздриков Иван 30 2
|Путин Владимир 3202 1
|Дуров Павел 294 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|Чебулаев Олег 6 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Еременко Андрей 3 1
|Качанов Олег 114 1
|Иванов Владислав 20 1
|Тиньков Олег 47 1
|Ульянов Николай 112 1
|Боциев Александр 14 1
|Шельцин Арсений 1 1
|Шурыгин Михаил 8 1
|Пономарева Лариса 1 1
|Медведкин Роман 1 1
|Пичугин Юрий 1 1
|Хамзаев Султан 1 1
|Кондрацков Дмитрий 1 1
|Поздняков Иван 1 1
|Мирошников Андрей 2 1
|Урбан Александр 1 1
|Чугунов Никита 81 1
|Шарафуллин Амир 1 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 138 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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