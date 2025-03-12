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Зарецкий Никита


12.03.2025 Видеозвонки и обмен файлами доступны в новой версии «Флат Партнер» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Зарецкий Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3975 1
ФЛАТ - FLAT 21 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3923 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2048 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3987 1
Google Android 14130 1
Google Play - Google Store - Android Market 3320 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 192 1
VK RuStore - Рустор 360 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 27 1
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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