Видеозвонки и обмен файлами доступны в новой версии «Флат Партнер»

Компания «Флат» представила обновление мобильного приложения «Флат Партнер» 2.3 для операционной системы Android. Об этом CNews сообщили представители компании «Флат».

В новой версии корпоративным пользователям доступно общение в персональных и групповых чатах с отображением статуса доставки и прочтения сообщений, обмен изображениями, файлами и документами. Приложение поддерживает аудио- и видеозвонки с возможностью совершения вызова из окна беседы, а также локальную запись разговоров, опционально доступную для включения во время разговора и прослушивания после его завершения.

Кроме этого, безопасность «Флат Партнер» усилена внедрением протоколов SRTP, а линейка поддерживаемых аппаратов расширена мобильными телефонами Huawei с операционной системой Harmony OS.

«Наши программные решения развиваются непрерывно с учетом отраслевых тенденций, изменений в области мобильных технологий и требований компаний к корпоративной связи. Реализованные в продуктах функции, а также современные механизмы защиты информации позволяют нам поддерживать высокий уровень технологического развития и обеспечивать наилучший пользовательский опыт», – сказал Никита Зарецкий, руководитель департамента разработки «Флат».

«Флат Партнер» 2.3. уже доступен для скачивания на площадках RuStore, Google Play, NashStore, а также в магазине приложений Huawei.

«Флат Партнер» – программный сервис корпоративной связи, обеспечивающий удаленный доступ сотрудников к ресурсам компании без привязки к рабочим местам. Приложение позволяет работать с корпоративными данными в режиме реального времени с сохранением высокого уровня безопасности.