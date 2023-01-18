2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге

В 2ГИС появился агрегатор каршеринга — на карте можно выбрать доступный для аренды автомобиль и построить к нему маршрут. Сервис показывает все машины «Ситидрайва» и «Делимобиля» в Москве и Санкт-Петербурге — найти авто рядом стало проще. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Благодаря интеграции c сервисами каршеринга на картах 2ГИС в Москве и Санкт-Петербурге появилась информация о доступных для аренды автомобилях. Чтобы увидеть их, надо нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг».

«Цель 2ГИС — помочь людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупных городах каршеринг стал замечательной альтернативой такси, общественному транспорту и прогулкам пешком. Чтобы наши пользователи могли сравнить все варианты, мы запустили агрегатор каршеринга, который показывает автомобили разных сервисов и позволяет выбрать подходящий по расстоянию, стоимости, уровню топлива. Сейчас на картах двух крупнейших городов страны в 2ГИС доступны машины “Ситидрайва” и “Делимобиля”. Мы благодарны первым партнерам, но готовы подключать и других операторов каршеринга — чтобы пользователи могли выбирать в любом городе, где развит такой вид транспорта», — отметил Андрей Мирошников, продакт-менеджер транспорта в 2ГИС.

Каршеринг в 2ГИС

На карте 2ГИС можно найти любой автомобиль каршеринга и получить полную информацию о машине: по нажатию в иконку приложение покажет модель и уровень топлива в баке, для электрокаров — заряд аккумулятора. Информация о тарифах на аренду предоставлена сервисами каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту. Эти данные помогут сориентироваться, какую машину лучше выбрать. И прямо из 2ГИС можно перейти в приложение каршеринга, чтобы забронировать подходящий автомобиль. А чтобы быстрее добраться до точки старта 2ГИС поможет построить кратчайший маршрут на любом виде транспорта или пешком.

Выбор каршеринга доступен в новой версии приложения 2ГИС для Android в Москве и Санкт-Петербурге. Скачать ее можно в Google Play, а также в Huawei App Gallery,

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Кроме того, карты и справочные данные 2ГИС появились в мобильных приложениях «Ситидрайв» и «Делимобиль» для смартфонов с iOS и Android. Переход на 2ГИС позволил сделать карту более детальной: пользователям будет проще находить расположение доступных к аренде машин и строить точные маршруты до них.

Интеграция карт в приложения происходит на основе мобильного SDK 2ГИС — это набор инструментов, которые позволяют разработчикам, как в конструкторе, собирать блоки из сервисов 2ГИС для решения задач своего бизнеса. В дополнение к SDK у 2ГИС есть редактор стилей карт — он позволяет адаптировать карту под особенности дизайна и потребности каждого сервиса индивидуально. Карты 2ГИС в «Ситидрайве» и «Делимобиле» выглядят совершенно по-разному — именно так, как нужно каждому продукту.