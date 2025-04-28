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RuMarket

RuMarket

RuMarket — магазин приложений для смартфонов и планшетов на базе Android


28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android 1
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC 1
24.01.2024 Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть 1
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 1
10.01.2024 2ГИС – шпион? Android считает популярное российское приложение вредоносным ПО и требует его самостоятельно удалить. Опрос 1
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
18.01.2023 2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге 1
09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов 1
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений 1
22.08.2022 RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов 2
09.08.2022 Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси 1
18.07.2022 Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы 1
28.04.2022 Количество скачиваний RuMarket превысило 100 тысяч 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

RuMarket и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11919 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 4
Apple Inc 12237 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 3
Yandex - Яндекс 7633 2
Huawei 4001 2
VK - Mail.ru Group 3480 2
Xiaomi 1792 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 737 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 286 2
Ростелеком 9875 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5008 1
StormCorp - Штормкорп 2 1
CraftTalk - Крафт-Толк 56 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 25 1
Telegram Group 2155 1
Staply - Примавера 6 1
Информтехника и Связь 36 1
Samsung Electronics 10350 1
BIMIT - БИМИТ 2 1
ESET - ESET Software 1137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 4
Альфа-Банк 1790 3
ПСБ - Промсвязьбанк 868 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Совкомбанк ПАО 260 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 570 1
Gett 81 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 94 1
Bibi 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
Application store - магазин приложений 1237 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9347 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11368 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1042 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 4
Google Android устройства-девайсы 741 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4509 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3474 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7354 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4594 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4347 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1297 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14065 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7510 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12362 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2081 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2520 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 386 2
Оповещение и уведомление - Notification 4817 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3075 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7913 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24831 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5260 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12280 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12670 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3265 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 1
Google Android 14203 9
Google Play - Google Store - Android Market 3338 8
VK RuStore - Рустор 387 8
Apple - App Store 2925 6
Huawei AppGallery 293 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 684 5
Apple iOS 7930 4
Цифровые платформы АНО - NashStore 29 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7156 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 781 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1826 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 2
Google Android Package Kit - APK 196 2
Apple Safari - браузер 861 2
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 108 2
Xiaomi GetApps 41 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Google YouTube - Видеохостинг 2799 1
Apple Локатор 81 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Apple iCloud 273 1
Huawei ID 5 1
Xiaomi Mi Store 40 1
Совкомбанк Халва 22 1
Samsung Galaxy 965 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 1
AltStore - Альтернативный магазин приложений для iOS 3 1
Apple ID - Система аутентификации 124 1
Google Cloud Services 228 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 5 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 1
iPavlov IVA Platform - iPavlov Intelligent Virtual Assistants - Цифровой Ассистент 3 1
Microsoft Windows 15850 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 1
Linux OS 10174 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
Сморгонский Анатолий 41 3
Сергунина Наталья 369 1
Мыздриков Иван 30 1
Фурсин Алексей 157 1
Мирошников Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 3
Израиль 2746 2
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1846 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2493 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 735 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 692 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1321 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5285 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3676 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5633 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4965 1
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Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 314 1
Аренда 2472 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3082 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 106 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6306 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 378 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6140 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 327 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 285 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 534 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 285 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 835 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6349 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6074 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 184 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
BleepingComputer - Издание 366 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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