Получите все материалы CNews по ключевому слову
RuMarket
RuMarket — магазин приложений для смартфонов и планшетов на базе Android.
RuMarket и организации, системы, технологии, персоны:
|Сморгонский Анатолий 41 3
|Сергунина Наталья 369 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Мирошников Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.