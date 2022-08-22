RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов

Команда RuMarket – альтернативного магазина приложений для устройств на Android, подсчитала, сколько раз этим летом пользователи стора скачивали приложения самых популярных российских видеосервисов – RuTube, «Смотрим» и НТВ.

Еще в начале лета 2022 г. россияне стали больше внимания уделять развлекательному контенту, особенно видеосервисам: наиболее значимый рост за этот период показали RuTube, «Смотрим» и НТВ.

Из общего числа пользователей, установивших видеосервисы с июня по август 2022 г., на RuTube пришлось 49,88%, «Смотрим» - 38,2%, а НТВ - 11,92%, что делает RuTube безусловным лидером.

Самый пик скачиваний приложения RuTube пришелся на недели с 13 по 19 июня 2022 г. (8,6% прироста аудитории по сравнению с предыдущей неделей), с 11 по 17 июля 2022 г. (+34,47%), а также с 1 по 7 августа 2022 г. (+60,23%).

«Смотрим» больше всего качали в периоды с 20 по 26 июня 2022 г. (+4,44%), 27 июня по 3 июля 2022 г. (+64,07%) и период с 1 по 7 августа 2022 г. (+6,15%).

Для НТВ наиболее продуктивными неделями стали с 20 по 26 июня 2022 г. (+68,7%) и с 11 по 17 июля 2022 г. (53,7%).

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Аналитики RuMarket объясняют наиболее активный всплеск интереса аудитории к видеосервисам, выпавший на начало лета, эффектом высокой базы – интерес к альтернативным сервисам и сторам резко вырос после того, как зарубежные Google Play и AppStore ограничили свою работу в России, а над YouTube нависла угроза блокировки. Этим объясняется последующий спад интереса к аппам российских сервисов в относительных показателях.

Несмотря на это, в августе 2022 г. интерес аудитории к RuTube снизился лишь на 18,39% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как «Смотрим» стали качать на 39,2% меньше, а НТВ - на 51,92%.

«По понятным причинам мы наблюдаем высокий интерес пользователей к видеохостингам, таким как RuTube, “Смотрим” и НТВ. Большим спросом пользуются и другие приложения из категории развлечения. Мы также подметили позитивный тренд: люди используют альтернативные сторы даже для тех приложений, которые доступны в Google Play», - сказал Анатолий Сморгонский, основатель и CEO RuMarket.