Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сморгонский Анатолий
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Публикаций - 37, упоминаний - 40
Сморгонский Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 2
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
|Парменова Наталия 62 2
|Демьянова Елена 7 2
|Сачков Илья 105 1
|Иванова Дагмара 24 1
|Романова Надежда 10 1
|Кореш Виктор 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771590, в очереди разбора - 675272.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771590, в очереди разбора - 675272.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru