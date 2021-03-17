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Сморгонский Анатолий


17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте 1
02.09.2020 Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips 1
12.05.2020 «М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery 1
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
22.11.2019 Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
22.04.2015 Yota выпускает SIM-карты для Connected Car 1
12.03.2015 Yota подарит месяц бесплатного общения 1
23.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах 1
17.12.2014 Yota займется стартапами 1
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 1
01.12.2014 Сергей Волков назначен техническим директором Yota 1
28.11.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует ещё в пяти городах 1
24.11.2014 В рознице Yota стартуют продажи iPhone 6 1
14.11.2014 Yota начинает продавать красивые номера 1
11.11.2014 Yota запускает выдачу SIM-карт для планшетов в трех городах 1
17.09.2014 iPhone начинают работать в LTE-сети Yota 1
25.08.2014 Yota увеличила скорость бесплатного доступа в интернет в семи городах 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 2
13.08.2014 Yota начинает выдачу SIM-карт из предзаказа 1
05.08.2014 SIM-карты оператора Yota появились в 20 городах России 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
20.06.2014 Yota выпускает уникальную для России SIM-карту 1
23.04.2014 Yota стала голосовым сотовым оператором 1
29.11.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором по операциям Yota 2
05.02.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором департамента продуктов и маркетинга «Ростелекома» 2
21.08.2012 «Билайн Бизнес» расширил возможности веб-серфинга для корпоративных клиентов Московского региона 1
27.02.2012 В московском метро появился бесплатный Wi-Fi-невидимка 1
15.02.2012 «Билайн» повышает скорости «Домашнего Интернета» в Московском регионе 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
25.10.2011 В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco 1
03.08.2011 «Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости 1
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ» 1
17.12.2010 На следующей неделе в России разрешат IPTV 1
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Сморгонский Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
SAP SE 3228 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 2
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
IBM 3575 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Nortel Networks 224 1
Комстар Регионы 89 1
Gett 60 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Gett Delivery 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
ВкусВилл 48 1
X5 Group 601 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
ONE RETAIL 23 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Tesla Motors 241 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 74 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10752 11
Apple iOS 5742 10
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
SAP Business Suite 66 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 8 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Yota SIM-карты 15 1
Парменова Наталия 62 2
Демьянова Елена 7 2
Сачков Илья 105 1
Иванова Дагмара 24 1
Романова Надежда 10 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Россия - СФО - Новосибирск 1988 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Казахстан - Алматы 266 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Беларусь - Минск 329 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Ижевск 312 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Украина 3417 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Германия - Вальдорф 9 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews Analytics 1992 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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