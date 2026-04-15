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Сморгонский Анатолий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 45
Сморгонский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Парменова Наталия 63 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Ситников Сергей 79 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Демьянова Елена 9 2
|Солодовников Денис 108 2
|Иванова Дагмара 44 1
|Калугин Сергей 169 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Малинин Александр 40 1
|Семериков Андрей 37 1
|Силин Михаил 27 1
|Зыков Владимир 13 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Ромашова Наталья 2 1
|Чумаков Павел 3 1
|Айбашева Анна 98 1
|Романова Надежда 12 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
|Бетсис Павел 101 1
|Кореш Виктор 83 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Алиев Тимур 3 1
|Торгов Игорь 42 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Ярушина Алена 5 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Грязев Андрей 1 1
|Татарченко Сергей 2 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Денисов Артем 12 1
|Лазовский Леонид 3 1
|Дубовой Николай 1 1
|Щельцин Арсений 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.