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Сморгонский Анатолий

СОБЫТИЯ


15.04.2026 Тимур Алиев возглавит развитие WB Taxi в Кыргызстане 1
01.10.2025 Bibi запустил функцию заказа такси голосом: система понимает даже «Шарик» и «хочу крутую тачку» 1
20.08.2025 RWB объявляет о назначении Анатолия Сморгонского 1
22.08.2022 RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов 1
09.08.2022 Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси 1
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается 1
28.04.2022 Количество скачиваний RuMarket превысило 100 тысяч 1
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте 1
02.09.2020 Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips 1
12.05.2020 «М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery 1
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
22.11.2019 Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
22.04.2015 Yota выпускает SIM-карты для Connected Car 1
12.03.2015 Yota подарит месяц бесплатного общения 1
23.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах 1
17.12.2014 Yota займется стартапами 1
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 1
01.12.2014 Сергей Волков назначен техническим директором Yota 1
28.11.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует ещё в пяти городах 1
24.11.2014 В рознице Yota стартуют продажи iPhone 6 1
14.11.2014 Yota начинает продавать красивые номера 1
11.11.2014 Yota запускает выдачу SIM-карт для планшетов в трех городах 1
17.09.2014 iPhone начинают работать в LTE-сети Yota 1
25.08.2014 Yota увеличила скорость бесплатного доступа в интернет в семи городах 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 1
13.08.2014 Yota начинает выдачу SIM-карт из предзаказа 1
05.08.2014 SIM-карты оператора Yota появились в 20 городах России 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
20.06.2014 Yota выпускает уникальную для России SIM-карту 1
23.04.2014 Yota стала голосовым сотовым оператором 1
29.11.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором по операциям Yota 2
05.02.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором департамента продуктов и маркетинга «Ростелекома» 1
21.08.2012 «Билайн Бизнес» расширил возможности веб-серфинга для корпоративных клиентов Московского региона 1
27.02.2012 В московском метро появился бесплатный Wi-Fi-невидимка 1
15.02.2012 «Билайн» повышает скорости «Домашнего Интернета» в Московском регионе 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
25.10.2011 В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Сморгонский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон 10742 6
Ростелеком 10948 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
RuMarket 14 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Google LLC 12690 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 2
Ambite - Амбит - Амбит-Сервис - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 6 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13156 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Thales - Gemalto 189 1
Yandex Go - Yango 34 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
Вайнах Телеком 50 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Orange Moldova 18 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 13 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Macrovision 25 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Цифровые платформы АНО 9 1
Sotal - SotalCloud - СОТАЛ-Клауд - Sotal Interactive - Сотал-Интерактив - SotalСlick 6 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Gett 88 9
Bibi 6 3
Связной ГК 1401 3
Gett Delivery 5 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Генезис 27 1
iTech Capital 17 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Taxi 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Альфа-Банк 1979 1
Tesla Motors 461 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
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