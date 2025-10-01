Разделы

Bibi запустил функцию заказа такси голосом: система понимает даже «Шарик» и «хочу крутую тачку»

Сервис по заказу такси Bibi ( сооснователь и СЕО Анатолий Сморгонский) запустил голосовой помощник в своем мобильном приложении. Новая функция позволяет оформить поездку голосом — даже если пользователь формулирует команду неформально. Точность распознавания команд составляет 92%. Функция уже доступна пользователям из более чем тысячи городов и населенных пунктов после обновления мобильного приложения на IOS, Android. Об этом CNews сообщили представители Bibi.

Функция «заказ такси голосом» работает на базе технологий OpenAI и встроена в приложение отдельной кнопкой на главном экране. Пользователю необходимо произнести конечную точку, класс автомобиля и способ оплаты. Система корректно распознает как формальные команды («Хочу поехать из дома до работы на бизнесе по корпоративному счету»), так и более разговорные формулировки, близкие к живой речи.

«Голосовой заказ особенно актуален в ситуациях, когда руки заняты: например, если человек идет с сумками. Также он может быть полезен для пожилых пользователей или людей с ограниченными возможностями», — сообщили в пресс-службе Bibi.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

В тестировании система обработала более 500 вариантов голосовых запросов, включая разговорные и сленговые формулировки. Среднее время оформления заказа составляет 1,5 секунды. В ближайших обновлениях планируется расширение функционала — появится более точное определение адреса, поддержка расширенного набора жаргонных выражений, выбор дополнительных опций голосом — от «детского кресла» до настроек корпоративного клиента.

На текущем этапе подтверждение заказа осуществляется вручную — это исключает возможность случайных вызовов. Сервис заказа такси не сохраняет голосовые команды пользователей, удаляя их сразу после выполнения.

