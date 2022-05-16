В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается

В России запущен отечественный заменитель Google Play – магазин приложений NashStore для платформы Android. Это проект АНО «Цифровые платформы». По неизвестным причинам он базируется на серверах британской CloudFlare. На момент запуска его стабильность оставляла желать лучшего – магазин работал крайне медленно или вовсе открывался.

Российская замена Google Play

Российское АНО «Цифровые платформы» запустило магазин приложений NashStore. Это каталог программ для устройств на базе ОС Android, то есть, по сути, это новый российский аналог американского Google Play.

Скачать NashStore можно только с официального сайта сервиса, но сам APK-файл разработчики разместили в облаке «Яндекса». С их слов, магазин содержит около 1000 приложений, включая утилиты тех компаний, которые попали под санкции. Их приложения иностранные магазины безжалостно вычищают из своих каталогов.

Впервые о работе над NashStore стало известно 29 марта 2022 г. Его закрытый бета-тест для разработчиков начался 9 мая 2022 г, спустя еще несколько дней он стал доступен обычным пользователям.

Главная страница NashStore

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru... Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие ИТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», – сообщил ТАСС генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Неполноценное импортозамещение

NashStore использует в работе инфраструктуру CDN-сети CloudFlare. При попытках редакции CNews зайти на сайт магазина, многократно отображалась страница CloudFlare с ошибкой 521 (Web Server is Down, эта ошибка показывает, что веб-сервер обрывает соединение с Cloudflare).

Без иностранных сервисов российские проекты обойтись, видимо, не способны

Воспользоваться каталогом без регистрации на момент публикации материала было невозможно. Сама регистрация подразумевает обязательный ввод фамилии и имени, а также номера телефона и адреса электронной почты. На почту приходит подтверждение регистрации, вместо фамилии и имени можно поставить любой набор букв (редакция CNews убедилась в этом). Для чего NashStore требует указывать номер телефона, остается неизвестным.

Категории приложений

«Наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина», – сказал ТАСС директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Стабильность покинула чат

На момент публикации материала приложение NashStore работало с перебоями, как и официальный сайт проекта. Сервис позволил лишь пройти процедуру регистрации, и посмотреть категории приложений. При этом сами категории не открывались, а поиск приложения по названию не работал.

NashStore проработал всего лишь пару минут, после чего перестал функционировать. Перезагрузка приложения не помогает

Через несколько минут после регистрации приложение аннулировало авторизацию и потребовало заново ввести адрес почты и пароль. Многочисленные попытки вновь зайти под своим профилем успехом не увенчались – NashStore раз за разом сообщал об ошибке подключения. Подключение через VPN проблему не решило.

Других аналогов почти нет

Создание российского магазина приложений – один из приоритетных ИТ-вопросов, вставших перед страной после начала спецоперации на Украине. Она повлекла за собой многочисленные санкции и регулярное удаление российских приложений из иностранных магазинов, притом не только из американских, но даже китайских.

Дистрибутив NashStore размещен на « Яндекс.диске

Власти неоднократно заявляли о необходимости срочного запуска государственного магазина приложений. В качестве претендентов на разработку сервиса назывались холдинг VK (ранее Mail.ru) и интернет-гигант «Яндекс». У последнего был свой магазин Yandex.Store, но в 2020 г. он перестал существовать.

Свой российский магазин приложений также запустил гендиректор российского представительства Gett Анатолий Сморгонский. За первые две недели им воспользовались около 100 тыс. пользователей.

Что известно о разработчике

По данным ЕГРЮЛ, АНО «Цифровые платформы» было создано в ноябре 2014 г. С 2019 г. его гендиректором является Арсений Щельцин. «Цифровые платформы» знамениты организацией курсов и семинаров для региональных журналистов по «цифровой журналистике».

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

Основной вид деятельности по ОКВЭД – «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код 72.19). Всего у организации 17 дополнительных видов деятельности, включая «Издание журналов и периодических изданий» (58.14), «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая» (93.29) и «Издание прочих программных продуктов» (58.29).

По итогам 2021 г. выручка «Цифровых платформ» составила 381 тыс. руб., что на 80% меньше показателей 2020 г. Чистая прибыль достигла 7000 руб. (данные «Контур.фокус»).