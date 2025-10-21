Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184674
ИКТ 14349
Организации 11135
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79378
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Щельцин Арсений


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет 1
30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос 1
10.06.2024 Убит один из создателей российского магазина приложений для Android 2
04.10.2023 NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр» 1
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 1
07.12.2016 Positive Technologies примет участие в работах по защите госмессенджера 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Щельцин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые платформы АНО 6 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5213 2
X Corp - Twitter 2902 2
Yandex - Яндекс 8249 2
VK - Mail.ru Group 3516 2
Крок - Croc 1813 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4426 2
Google LLC 12160 2
Ростелеком 10239 1
МегаФон 9736 1
SAP SE 5412 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3298 1
Microsoft Corporation 25165 1
Apple Inc 12534 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1455 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 460 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9134 1
Adobe Systems 1569 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 474 1
Cloudflare 127 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Titanium 84 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Meta Platforms - Facebook 4513 1
Telegram Group 2464 1
Gett 86 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12676 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4770 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3493 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4745 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 356 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5725 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 696 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2794 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2239 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 899 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 735 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 778 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56165 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31011 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16906 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22542 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8198 3
Application store - магазин приложений 1352 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71823 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26889 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5304 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31602 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2338 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13473 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13246 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1436 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 140 1
Hacktivism - Хактивизм 257 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12207 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 854 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4120 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1298 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4702 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9638 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 498 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 362 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1295 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8555 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4307 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 962 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25754 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1358 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12094 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 154 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6908 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 867 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1701 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12858 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21777 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1543 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 791 1
Google Android 14563 4
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 3
Google Play - Google Store - Android Market 3409 2
Mozilla Firefox - браузер 1914 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 1
Google Chrome - браузер 1628 1
Apple iOS 8169 1
Linux OS 10756 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 92 1
Apple macOS 2206 1
Rakuten Viber 641 1
Microsoft Windows 16206 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1193 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5069 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1193 1
Apple Safari - браузер 874 1
Google Android Package Kit - APK 215 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 227 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 111 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 904 1
Путин Владимир 3322 2
Мишустин Михаил 720 2
Шадаев Максут 1117 2
Прибочий Михаил 44 2
Кудрин Алексей 124 2
Садовникова Галина 4 2
Медведкин Роман 1 1
Поздняков Иван 2 1
Корнеев Валерий 3 1
Жмакин Игорь 1 1
Касперская Наталья 302 1
Матвеев Лев 64 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Белоусов Андрей 144 1
Макаров Валентин 241 1
Лашин Ренат 83 1
Горелкин Антон 103 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Зыков Владимир 7 1
Семенов Анатолий 32 1
Качалин Алексей 5 1
Успенский Михаил 4 1
Гребенчук Антон 1 1
Минаева Ольга 7 1
Шурыгин Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154782 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53225 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 2
Ирландия - Республика 1022 2
Индия - Bharat 5644 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14438 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17988 1
Европа 24567 1
Азия - Азиатский регион 5711 1
Германия - Федеративная Республика 12901 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54406 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9991 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6176 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6290 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4202 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6598 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2235 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 455 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1434 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1011 1
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5814 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3668 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 304 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 607 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25636 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1159 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8264 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1733 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 793 1
Налогообложение - Налог на прибыль 214 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9497 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7956 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2830 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 600 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 408 1
Ведомости 1183 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2110 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1105 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
ПрессИндекс 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3706 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 594 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394373, в очереди разбора - 732364.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще