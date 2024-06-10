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Убит один из создателей российского магазина приложений для Android

В Москве совершено нападение на создателей АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и Ивана Позднякова, занимавшихся развитием маркетплейса отечественного ПО и альтернативного магазина приложений для Android. Поздняков от ножевых ранений скончался, Щельцин в тяжелом состоянии находится в больнице. Нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Нападение на руководителей АНО «Цифровые платформы»

На руководителей АНО «Цифровая платформа» Арсения Щельцина и Ивана Позднякова совершено нападение. Как сообщает Telegram-канал Baza, 9 июня 2024 г. они вместе шли по Москве и в районе Сиреневого бульвара увидели на детской площадке двух людей (мужчину и женщину), поведение которых им показалось неадекватным.

Щельцин и Поздняков сделали им замечание. После этого мужчина напал с ножом на Позднякова и нанес ему девять ранений. Затем по предложению своей спутницы, мужчина напал еще и на Щельцина, который получил три ранения. Поздняков скончался, Щельцин находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Он задержан, суд должен решить вопрос о мере пресечения для него.

Чем известным АНО «Цифровые платформы» и Арсений Щельцин

АНО «Цифровые платформы» ведет несколько проектов в сфере импортозамещения и развития цифровой грамотности. Так, организация создала Nashstore - альтернативный магазин приложений для платформы Android. Также организация создала каталог российского ПО «Цифровой маркетплейс».

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Facebook Ивана Позднякова
Иван Поздняков

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Кроме того, АНО «Цифровые платформы» создало образовательную программу «Цифровая журналистика» и проект «Цифровой иммунитет» для формирования у подростков «психологической устойчивости к опасностям виртуальный среды».

До АНО «Цифровые платформы» Щельцин был создателем РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна), а до этого работал в Институте развития интернета (ИРИ).

Комментарий Максута Шадаева

По поводу произошедшего высказался министр цифрового развития Максут Шадаев. «Арсений - очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает ИТ, помогает людям, - заявил он в Telegram-канале ведомства. Он состоит в профильной Ассоциации Мы-ИТ, руководит Комитетом по коммуникациям и продвижению. Нередко встречаемся с ним для обсуждения мер поддержки отрасли. Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны».

Игорь Королев

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