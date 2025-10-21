Разделы

Поздняков Иван


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет 2
10.06.2024 Убит один из создателей российского магазина приложений для Android 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Поздняков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые платформы АНО 6 1
Meta Platforms - Facebook 4513 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22542 1
Application store - магазин приложений 1352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56165 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 904 1
Google Android 14563 1
Медведкин Роман 1 1
Щельцин Арсений 9 1
Шадаев Максут 1117 1
Россия - РФ - Российская федерация 154782 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9991 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 594 1
